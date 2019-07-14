Тест на вкус подтвердил: самое любимое – «GO Pilsner» 🔊 Воспроизвести



Безалкогольное пиво с каждым годом набирает популярность - на прилавках появляется всё больше его сортов. Но вкус какого из них можно назвать самым лучшим?



Чтобы получить ответ на этот вопрос, компания «Spinter tyrimai» провела исследование вкуса безалкогольного пива «вслепую». Абсолютный приоритет получило «GO Pilsner», которое также является и самым продаваемым безалкогольным пивом в Литве.



На первом месте – «GO Pilsner»



Рост популярности безалкогольного пива исчисляется уже не в процентах, он увеличился в разы. Данные о продажах чётко показывают, какие сорта безалкогольного пива являются самыми популярными в стране. Однако изменятся ли результаты, если мы проголосуем не деньгами в кассе магазина, а вкусовыми рецепторами в «слепом» исследовании? Рост популярности безалкогольного пива исчисляется уже не в процентах, он увеличился в разы. Данные о продажах чётко показывают, какие сорта безалкогольного пива являются самыми популярными в стране. Однако изменятся ли результаты, если мы проголосуем не деньгами в кассе магазина, а вкусовыми рецепторами в «слепом» исследовании? «Какой напиток выберет потребитель, зависит от множества факторов: рекламы, бренда, рекомендаций, моды и так далее. Всё это дополняет главный критерий - вкус. Мы провели вкусовой опрос «вслепую» и выяснили, как жители Литвы оценивают безалкогольное пиво в зависимости от различных вкусовых аспектов», - говорит глава компании «Spinter tyrimai» Игнас Зокас.



В этом исследовании компания сравнивала 7 разных сортов безалкогольного пива, которые продаются в Литве. Их, оценивая по ряду критериев, попробовали 353 участника.



После подведения итогов выявился и лидер по производству безалкогольного пива в Литве. Участники исследования, пробуя безалкогольное пиво, марку которого и название производителя им не сообщали, среди безалкогольного пива всех литовских производителей отдавали баллы приоритетности пиву «GO Pilsner», которое варит компания «Švyturys-Utenos alus» (ŠUA).



Участники исследования этому напитку присвоили первое место по таким критериям, как цвет, аромат, горечь, густота и натуральность вкуса. Ни одно литовское безалкогольное пиво ни в какое сравнение не шло с «GO Pilsner» по послевкусию, свежести и вкусу, если сравнивать его с традиционным пивом.



Сплав мастерства и новых технологий



«Приятно, что наша работа получила высокую оценку участников опроса. Лично для меня важно, что «GO Pilsner» особенно отличилось по натуральности вкуса. Этот критерий показывает гармоничность всех вкусовых составляющих пива», - отмечает Даля Йочите, главный пивовар ŠUA. Такие оценки «GO Pilsner», по её словам, были обусловлены не только мастерством пивоваров, но и применением новейших технологий.



«Пивоварение - это очень старое ремесло, но сейчас его ведут вперёд новые технологии, без которых невозможно приготовить хорошее безалкогольное пиво высокого качества. Мы являемся единственными пивоварами в Литве, у кого есть оборудование мембранной фильтрации, отделяющее алкоголь от напитка, но максимально сохраняющее вкус и аромат пива.



Наше мастерство необходимо при приготовлении качественного пива, а технологии - когда нужно убрать содержащийся в нём алкоголь», - говорит главный пивовар.



Между тем, по словам Д.Йочите, самая старая технология производства безалкогольного пива – остановленная ферментация – не позволяет алкоголю образовываться, но в то же время останавливает и образование аромата. Немного более новая технология – нагревание пива, когда алкоголь из него испаряется, но в этом случае страдает вкус напитка.



Популярность определяется хорошим вкусом



По словам И.Зокаса, участники исследования в качестве основной причины покупки безалкогольного пива указали его вкус, несколько реже респонденты называли цену или доступность, то есть наличие возможности купить напиток.



По словам пивовара ŠUA, это исследование является подтверждающим дополнением к имеющимся рыночным данным, которые свидетельствуют, что «GO Pilsner» является самым продаваемым безалкогольным пивом в стране. Об этом говорят и решения Ассоциации торговых предприятий Литвы о признании «GO Pilsner» самым популярным безалкогольным пивом как в 2017 году, так и в 2018-м.



«Раньше мы знали, что самое популярное - «GO Pilsner», но теперь, после тщательного изучения вкуса, нам стало ясно, почему оно стало таким. Я думаю, что в этом состязании марок пива неплохо показали себя и другие сорта «GO» - пшеничное или «Pale Ale», - говорит Д.Йочите.



По её утверждению, ŠUA в настоящее время является литовским пивоваром, производящим больше всех в Литве сортов безалкогольного пива, а новое пиво «Švyturys Ekstra Nealkoholinis» должно составить настоящую конкуренцию линейке пива «GO».



Как оценить качество безалкогольного пива



Обычно каждый из нас может оценить вкус безалкогольного пива. Для этого, по словам пивного сомелье Йонаса Лингиса, следует обратить внимание всего лишь на несколько вещей.



«С точки зрения качественных параметров этого напитка, он своим вкусом и запахом должен максимально походить на обычное пиво. Лучше всего, пробуя, налить его в стакан или бокал. В первую очередь мы оцениваем пену, которая, если её правильно налить, должна быть высотой примерно с большой палец. Затем нюхаем - сам напиток должен пахнуть лёгкими ароматами солода или хмеля.



И после этого пробуем на вкус. Делаем это двумя глотками: первый - поменьше, второй немного больше. Таким образом наши рецепторы в полной мере ощутят его вкус. Не нужно перекатывать пиво во рту - проглотите напиток и оцените послевкусие», - говорит знаток пива.



Послевкусие, по его словам, является важной особенностью пива, и на пивных чемпионатах ему уделяется большое внимание. Оно раскрывает так называемое «тело» пива. Например, послевкусие пива типа «Lager» отличается короткой горечью, поэтому мы хотим пробовать его ещё и ешё. Альвидас ЯНКУС , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: пиво Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 124 раза Комментарии