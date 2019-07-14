«Сваты» под запретом

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1», сообщает ТАСС. По его словам, шоу может вернуться на телеэкраны в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены постановления Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины о запрете показа сериала.
«Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал», – сказал Ильенко. По его словам, теперь «Госкино вынуждено действовать в соответствии с законодательством». Он обратился к Зеленскому:
- Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем, сегодня вы – президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов.
Сериал, насчитывающий семь сезонов, выходит на экраны с 2008 года. В нём снимаются Фёдор Добронравов, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев. Производитель шоу – студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года за посещение Крыма, сериал был также снят с экранов за якобы содержание российской пропаганды. Зеленский тогда раскритиковал это решение.
Позднее Окружной административный суд Киева признал запрет на въезд Добронравова в страну незаконным, а также разрешил возобновить показ сериала. В свою очередь комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в возобновлении прокатного удостоверения второго сезона шоу. В медиахолдинге «1+1» заявили, что намерены обжаловать это решение.
Сериал, насчитывающий семь сезонов, выходит на экраны с 2008 года. В нём снимаются Фёдор Добронравов, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев. Производитель шоу – студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года за посещение Крыма, сериал был также снят с экранов за якобы содержание российской пропаганды. Зеленский тогда раскритиковал это решение.
Позднее Окружной административный суд Киева признал запрет на въезд Добронравова в страну незаконным, а также разрешил возобновить показ сериала. В свою очередь комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в возобновлении прокатного удостоверения второго сезона шоу. В медиахолдинге «1+1» заявили, что намерены обжаловать это решение.