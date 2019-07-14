«Сваты» под запретом 🔊 Воспроизвести Госкино Украины просит Зеленского запретить сериал «Сваты». Ранее один из сезонов ситкома был перемонтирован.



Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1», сообщает ТАСС. По его словам, шоу может вернуться на телеэкраны в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены постановления Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины о запрете показа сериала.



«Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал», – сказал Ильенко. По его словам, теперь «Госкино вынуждено действовать в соответствии с законодательством». Он обратился к Зеленскому: Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко призвал президента Владимира Зеленского не допустить показа сериала «Сваты» на телеканале «1+1», сообщает ТАСС. По его словам, шоу может вернуться на телеэкраны в результате решения Окружного административного суда Киева, которым были отменены постановления Госкино, Министерства культуры и Службы безопасности Украины о запрете показа сериала.«Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала «1+1» с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала, который недавно проходил оценку экспертной комиссии. Тогда вывод был негативный, но они сейчас перемонтировали сериал», – сказал Ильенко. По его словам, теперь «Госкино вынуждено действовать в соответствии с законодательством». Он обратился к Зеленскому: - Вы уже не являетесь продюсером сериала «Сваты», не являетесь его производителем, сегодня вы – президент Украины. Я считаю, что именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе сериала и показать, что для вас является приоритетом – возвращение этого продукта в эфир или очищение информационного пространства Украины от украинофобов.



Сериал, насчитывающий семь сезонов, выходит на экраны с 2008 года. В нём снимаются Фёдор Добронравов, Людмила Артемьева, Анатолий Васильев. Производитель шоу – студия «Квартал 95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года за посещение Крыма, сериал был также снят с экранов за якобы содержание российской пропаганды. Зеленский тогда раскритиковал это решение.



Позднее Окружной административный суд Киева признал запрет на въезд Добронравова в страну незаконным, а также разрешил возобновить показ сериала. В свою очередь комиссия Государственного агентства Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в возобновлении прокатного удостоверения второго сезона шоу. В медиахолдинге «1+1» заявили, что намерены обжаловать это решение. kino.mail.ru Категории: культура Ключевые слова: сериал «Сваты» Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 174 раза Комментарии