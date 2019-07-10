Власти Вильнюса склонны одобрить переименование аллеи К. Шкирпы 🔊 Воспроизвести Казис Шкирпа / Фото: tb.lt



Городской совет Вильнюса в среду в первом чтении принял предложение переименовать названную в честь дипломата и офицера с противоречивой репутацией Казиса Шкирпы аллею в центре литовской столицы.



Окончательное решение будет принято на следующем заседании горсовета через две недели. Соратники мэра Вильнюса предлагают назвать ее Аллеей триколора.



Мэр сказал, что такое решение нужно принять с учетом антисемитизма К. Шкирпы.



"У человека был план избавиться от граждан Литвы, выслать евреев, расправиться с ними, воспользовавшись случаем. Очевидно, что лицо, разжигавшее такую рознь и поощрявшее активизацию Холокоста, точно не может быть удостоенным отдельной части в городе Вильнюсе", – сказал мэр Р. Шимашюс журналистам перед заседанием горсовета. Городской совет Вильнюса в среду в первом чтении принял предложение переименовать названную в честь дипломата и офицера с противоречивой репутацией Казиса Шкирпы аллею в центре литовской столицы.Окончательное решение будет принято на следующем заседании горсовета через две недели. Соратники мэра Вильнюса предлагают назвать ее Аллеей триколора.Мэр сказал, что такое решение нужно принять с учетом антисемитизма К. Шкирпы."У человека был план избавиться от граждан Литвы, выслать евреев, расправиться с ними, воспользовавшись случаем. Очевидно, что лицо, разжигавшее такую рознь и поощрявшее активизацию Холокоста, точно не может быть удостоенным отдельной части в городе Вильнюсе", – сказал мэр Р. Шимашюс журналистам перед заседанием горсовета. По словам автора инициативы Реналдаса Вайсбродаса, Фронт литовских активистов во главе с К. Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы вовлечься в Холокост.



"Это сложный вопрос и он вызывает немало эмоций", – сказал на заседании совета автор инициативы Р. Вайсбродас.



"За" проголосовало 27 членов горсовета, против было 11, девять воздержались. Решение поддержали члены фракции Партии свободы Р. Шимашюса, представители альянса поляков и русских. Соратники Артураса Зуокаса и несколько "аграриев" были против, а большинство консерваторов воздержалось.



Критики протестовали



Перед заседанием горсовета у здания мэрии в центре столицы около сотни сторонников К. Шкирпы организовали протест.



По словам участников протеста, необходимо дать оценку вкладу К. Шкирпы в создание и закрепление независимого государства – 1 января 1919 года он вместе с отрядом литовских добровольцев поднял на башне Гедиминаса литовский триколор.



"Давайте не позволим очернять людей, которые положили жизни за Литву и свободу, не позволим их очернять. Я буду стоять за то, чтобы первые добровольцы не очернялись", – сказал BNS 70-летний Каспарас Гензбигелис, который участвовал в акции протеста.



"У этого человека очень много заслуг перед Литвой и переименование названной его именем аллеи будет большим неуважением и к нему, и к государству", – сказал 23-летний студент Томас Куляшюс.



По его словам, нет никаких доказательств, что К. Шкирпа имел отношение к Холокосту.



"Никаких прямых приказов К. Шкирпы уничтожать евреев или содействовать Холокосту не было", – сказал участник протеста.



Евреи Литвы довольны



Председатель Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) Фаина Куклянски после голосования сказала BNS, что довольна его результатами.



"Я довольна результатами, я многим удивлена, потому что этот вопрос изучался так много лет, есть столько литературы. Я доверяю этому совету", – сказала Ф. Куклянски.



По ее словам, улицы можно называть в честь только заслуженных людей, а не тех, кто вызывает противоположные оценки.



"Сейчас совет решал не вопрос о вине К. Шкирпы, а вопрос о названии улицы. Чтобы назвать улицу чьим-либо именем, нужно, чтобы человек это заслужил. Личность, вызывающая спорные оценки, не подходит, и здесь нечего спорить", – сказала глава ЕОЛ.



По словам Ф. Куклянски, она и еврейская община не преуменьшают вклад К. Шкирпы в дело восстановления независимого Литовского государства. BNS Категории: культура, чп и криминал, история Ключевые слова: холокост, Шкирпа, переименование, аллея География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии