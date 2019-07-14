В школах Литвы - 2000 часов творческого программирования 🔊 Воспроизвести



В течение всего полугодия в 40 школах Литвы учащиеся пятых и шестых классов на уроках информатики обучались творческому программированию - школьники стали участниками проекта «Компьютерное ралли - изменяющее уроки ИТ путешествие».



Учителя со своими воспитанниками на уроках ИТ создавали ИТ-проекты, а впечатляющее полугодичное путешествие увенчалось первыми в Литве компьютерными гонками, которые состоялись в июне.



На уроках ИТ - творческая работа



«Pildyk», спонсор проекта, пригласил детей принять участие в конкурсе-вызове «Улучшай свою игрушку». С помощью мини-компьютеров и различных электронных аксессуаров, которые были розданы школам в начале проекта, ученики так старались переделывать свои старые игрушки, чтобы они могли двигаться, моргать и издавать звуки. Учителя со своими воспитанниками на уроках ИТ создавали ИТ-проекты, а впечатляющее полугодичное путешествие увенчалось первыми в Литве компьютерными гонками, которые состоялись в июне.«Pildyk», спонсор проекта, пригласил детей принять участие в конкурсе-вызове «Улучшай свою игрушку». С помощью мини-компьютеров и различных электронных аксессуаров, которые были розданы школам в начале проекта, ученики так старались переделывать свои старые игрушки, чтобы они могли двигаться, моргать и издавать звуки. «Мы пригласили детей возродить свои старые игрушки к новой жизни. Мы наблюдали, как пятиклассники или шестиклассники делают творческие шажки, превращая игрушечные танки в приборы для измерения температуры, создавая множество других впечатляющих трансформаций. Высвобожденное воображение и творчество ребёнка удивляли не только нас, но и учителей, которые знают своих учеников», - говорит Доминика Йонушене, руководитель бренда «Pildyk».



Первые компьютерные гонки в Литве



Совместно с инициатором проекта - Фондом поддержки микрокомпьютеров - «Pildyk» раздал компьютерные комплекты в 20 школ Литвы, представители которых - 150 учащихся - встретились в Вильнюсе в июне, чтобы показать, чему они научились с января. Здесь и прошли первые в Литве гонки мини-компьютеров «Micro:bit» «Вокруг Литвы».



В день мероприятия сконструированные учениками машинки ездили по трассам, напоминающим контуры территории Литвы. Одни дети должны были заранее так запрограммировать устройства, чтобы те могли самостоятельно преодолеть трассу, другие боролись за лучший дизайн, в то время как третьи движением своих изделий по трассе управляли радиоволнами или по телефону.



Лавры за самые красивые и разукрашенные машинки достались объединённой команде Шяуляйской прогимназии «Rėkyvos» и школы Пакапе Шяуляйского района.



Самым быстродействующим устройством, управляемым мини-компьютером «micro:bit», была признана машинка гимназии им. А.Баранаускаса из Румшишкес.



Быстрее всех преодолело трассу управляемое по телефону устройство команды Панявежской прогимназии «Saulėtekio», в то время как в категории дистанционного управления не было равных ученикам прогимназии «Dainu» из Шяуляй.



Цель - вырастить не потребителей, а создателей



Главный инициатор полугодичного проекта «Компьютерное ралли - изменяющее уроки ИТ путешествие» - Фонд поддержки мини-компьютеров, в этом году стремился сделать уроки информационных технологий как можно более интересными для детей.



По словам руководителя фонда Вилтауте Жвирздинайте, ученики с учителями за полгода урокам программирования посвятили почти 2 тыс. часов.



«Для нас очень важно, чтобы уроки информационных технологий были привлекательными. Теперь учитель ИТ вместе с учителями музыки, физики или математики разрабатывает интегрированные уроки и размышляет над тем, как программирование может помочь в изучении этих предметов. А школьник становится не только пользователем технологий, но и их создателем», - говорит В.Жвирздинайте.



С 2017 года по настоящее время Фонд уже распределил пятиклассникам страны более 20 тыс. мини-компьютеров «Micro:bit». В этом году, при поддержке «Pildyk», комплекты для программирования получили самые мотивированные учителя, которые продолжат обучать детей творческому программированию. "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 122 раза Комментарии