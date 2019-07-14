Пенсионеры - за границу! 🔊 Воспроизвести В Старом городе Вильнюса часто можно увидеть туристов из других стран. Нас уже не удивляет и большое количество туристов-пенсионеров. А часто ли за границу ездят литовские пенсионеры? Статистика «Евростата» печальная: пожилые люди из Литвы редко ездят за границу.



Неудивительно, что в Литву всё чаще приезжают пожилые туристы из Германии и Скандинавских стран: пенсионеры из этих стран ездят за границу чаще, чем другие пенсионеры.



Пожилые люди составляют всего 10% всех выезжающих за границу граждан Литвы, за границу они ездят чаще только болгар и румын пенсионного возраста. Основная причина - финансовый аспект и проблемы со здоровьем.



За границей литовские пенсионеры не склонны тратить много денег: для них важнее не роскошные апартаменты, а красивая природа, хороший климат, море. Чаще всего литовские пенсионеры отправляются в турпоездки на автобусах, но растёт и число тех, кто выбирает спокойный отдых у моря. В таких случаях они летят на самолётах в Хорватию, Турцию, Испанию и Болгарию. За недельную поездку они платят в среднем 400 евро. Неудивительно, что в Литву всё чаще приезжают пожилые туристы из Германии и Скандинавских стран: пенсионеры из этих стран ездят за границу чаще, чем другие пенсионеры.Пожилые люди составляют всего 10% всех выезжающих за границу граждан Литвы, за границу они ездят чаще только болгар и румын пенсионного возраста. Основная причина - финансовый аспект и проблемы со здоровьем.За границей литовские пенсионеры не склонны тратить много денег: для них важнее не роскошные апартаменты, а красивая природа, хороший климат, море. Чаще всего литовские пенсионеры отправляются в турпоездки на автобусах, но растёт и число тех, кто выбирает спокойный отдых у моря. В таких случаях они летят на самолётах в Хорватию, Турцию, Испанию и Болгарию. За недельную поездку они платят в среднем 400 евро. Глава агентства «Kelionių panorama» Кристина Граужинене сказала, что пожилые люди не гонятся и за новшествами: «Если они один раз хорошо отдохнули в Болгарии, вероятнее всего, на следующий год отправятся туда же».



По словам Граужинене, всё чаще на отдых едут семьи с небольшими детьми и берут с собой родителей, чтобы они разделили с ними заботу о детях.



«Ежегодно всё больше пенсионеров пользуется такой возможностью и не только помогают детям присмотреть за внуками, но и сами отдыхают у моря», – заметила Граужинене, добавив, что, почувствовав прелесть отдыха на курорте, в следующий раз они уже покупают тур только для себя.



Большая часть пенсионеров ездит на отдых вдвоём или небольшими группами. Так путешествие бывает не только приятнее, но и дешевле. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: пенсионеры Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 181 раз Комментарии