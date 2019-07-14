Необыкновенный рекорд Литвы Антанаса Поцюса 🔊 Воспроизвести Есть ли в наше время великие открытия? Такие, чтобы затронули душу человека, перевернули его представления, повеяли чем-то таинственным и непознанным? Читатель скажет, что все открытия давно сделаны, непознанное превратилось в серое и привычное, а таинственное осталось лишь в детских сказках. И будет не прав! Мы расскажем вам об одном из таких открытий.



…Это была обыкновенная, одна из многих сотен буровых вышек, сиротливо торчащая на бесконечных просторах тундры. И дела здесь творились однообразные и привычные: подъём бурильного инструмента для замены износившегося или наращивания колонн, спуск, бурение, и всё сначала. И лишь в далёком 1970 году однажды бурильный инструмент не пришлось менять – он был как новый, хотя от непрерывного трения должен был сильно износиться. Потом это повторилось ещё и ещё. …Это была обыкновенная, одна из многих сотен буровых вышек, сиротливо торчащая на бесконечных просторах тундры. И дела здесь творились однообразные и привычные: подъём бурильного инструмента для замены износившегося или наращивания колонн, спуск, бурение, и всё сначала. И лишь в далёком 1970 году однажды бурильный инструмент не пришлось менять – он был как новый, хотя от непрерывного трения должен был сильно износиться. Потом это повторилось ещё и ещё.



- Так быть не может! - щупая руками виновника, заявили они.



Только так было, и учёным пришлось надолго поселиться на залитой растворами и выбросами из скважины буровой. Скрупулёзно исследуя каждый пробуренный метр, сравнивая его c поднятым из глубин земли так называемым керном и состоянием бурильного инструмента, учёные пришли к выводу, что после прохождения слоя серпантина в соединении с шунгитом и нефритом, произошло изменение структуры металла – он оказался покрытым сверхпрочным слоем металлокерамики, что и сделало его неизнашиваемым.



Остальное было делом техники и времени. В 1974 году это явление обросло засекреченными технологиями, используемыми только для космоса и военного дела.



А в ходе так называемой перестройки, то бишь всеобщего хаоса и неразберихи, группа учёных запатентовала всё сделанное как изобретение, а право применения некогда секретных разработок в любых отраслях давала та самая перестройка.



Финны создали совместное предприятие, вложили деньги в новые разработки и производство – и вот уже около тридцати лет этот минеральный продукт, созданный на основе бывших секретных технологий, живёт своей большой и интересной жизнью.



На первых этапах его использовали в станкостроении и производстве подъёмных механизмов, однако поистине широкое применение он получил у автомобилистов под именем RVS–master, что значит «ремонтно-восстановительная смесь», а на жаргоне водителей – «чудо».



Производитель чётко классифицировал свой товар в зависимости от типа топлива – для бензиновых, дизельных и двухтактных двигателей и по объектам применения - для двигателей, коробок передач, усилителей руля и для тракторов.



В Литве эти технологии вот уже почти двадцать лет продвигает панявежский предприниматель Антанас Поцюс (на снимке).



- Этот продукт, – говорит он, – подарен людям природой. Это не созданные в лабораториях бесчисленные добавки и не присадки к маслам, это - найденный в земле минерал. Это не что иное, как нанотехнологии: минерал многократно перемалывается и его частицы доводится до размеров от 0,8 микрон до 0,002. Для двигателя используются размеры 0,8 микрон, для масляного насоса - 0,002 и т.д. Он «работает» в зоне трения металлов, изменяя структуру трущихся частей, преобразуя их в слой металлокерамики с высокопрочными характеристиками. Масло лишь доносит смесь до рабочих зон.



Примечательно, что восстанавливаются изношенные металлические поверхности, и чем больше трение – тем более толстый слой металлокерамики образуется в этой зоне.



Некоторые проявления минерала, несмотря на тридцатилетнее применение в довольно массовом и практически промышленном масштабе, остаются до сих пор непознанными и необъяснимыми.







- Первые исследования были выполнены в 2005 году на Панявежском заводе автокомпрессоров «UАВ Panevėžio Aurida». Для этого был использован автомобильный компрессор полностью изъеденного ржавчиной автомобиля. После обработки RVS-master компрессор работал более 20 часов, а исследования подтвердили очевидные улучшения: прежде всего восстановление поверхностей цилиндра – у него исчез эллипс, восстановление других трущихся деталей.



Исследования на Государственной машиноиспытательной станции, в Домейкаве, дали хорошие результаты: мощность двигателя трактора «Ford 7840» после обработки продуктом увеличилась на 8 A\J, почти на три процента сократились выбросы дыма и издаваемый шум, снизилась температура охлаждающей жидкости.



Примечательна и такая деталь: до обработки у двигателя постоянно горела лампочка давления масла, после обработки давление масла нормализовалось.



Наиболее глубокие и объёмные научные исследования были проведены в инженерном институте силовых и транспортных машин университета им. А.Стульгинскаса, в лаборатории трения, под руководством профессора И.Падгурскаса.



Было установлено, что использование RVS-master привело к образованию на трущихся поверхностях слоя металлокерамики, особенно прочный слой образовался там, где наибольшая сила трения; коэффициент шероховатости поверхности уменьшился с 0,47 до 0,05.



Очень эффективным оказалось воздействие нашей смеси на подшипники, где нагрузки и трение наибольшие: шероховатость рабочей поверхности значительно снизилась, все элементы показали высокую степень твёрдости. Положительными были выводы и по другим параметрам.



- За время моей работы с этим минералом, – рассказывает Антанас, - было множество необычных, а подчас и парадоксальных ситуаций. Ну, вот хотя бы с получением этого диплома № 454 об установлении рекорда Литвы, выданного Агентством «Фактум» в августе 2009 года.







Мне пришлось много месяцев доказывать руководителю агентства Витаутасу Навайтису, регистрирующему рекорды в Литве, не столько важность такого рекорда, сколько возможности его достижения:



- Этого не может быть! – твердил он.



И вот, наконец, он дал согласие, поставив условие - при испытаниях будут присутствовать учёные, эксплуатационники, спортсмены–автомобилисты и простые водители. Пришлось выполнить его требование и собрать около ста человек…



Двигатель автомобиля «Мазда 323» после обработки RVS-master проработал без масла 2 часа и 7 минут. Мог работать и больше, но у комиссии кончилось терпение. Рекорд был внесён в книгу рекордов Литвы и не побит до сих пор.



Мне пришлось неоднократно на протяжении десяти лет, прошедших после установления рекорда, встречаться с участниками этого эксперимента, и каждый раз они утверждали то же самое:



- Этого не может быть! Двигатель без масла в картере не может работать.



- Но вы же видели, что работает?



- Видел, но этого не может быть.



Очевидно, читатели смотрели специальную передачу, посвящённую этой теме, на канале LNК. Там, перед камерой, в присутствии свидетелей, была проведена обработка двигателя автомобиля нашей смесью, слито масло, и выполнена поездка от Панявежиса до Аникщяй. На вопрос, а можно ли ехать дальше, я дал ответ:



- Хоть до Вильнюса.



Если бы всё это рассказал обычный автолюбитель, то, скорее всего, такой рассказ был бы отнесён к разряду шофёрских баек и мечтаний, но перед нами сидел убелённый сединами солидный человек, отдавший автомобильному делу всю свою жизнь.



Антанас Поцюс окончил Вильнюсский инженерно-строительный институт и всю свою последующую жизнь был связан с полученной специальностью: работал инженером, главным инженером автотранспортного предприятия, директором не самого маленького в Литве Панявежского автопарка – словом, это технический рассказ глубоко технического человека.



«RVS technologija» за годы работы в Литве создала обширную базу своих постоянных и благодарных потребителей – это более 150 различных предприятий; только в Панявежском округе около 60 фермеров и сотни индивидуальных владельцев, они наиболее отзывчивы на все технические новинки.



Продукт успешно применяется в гидравлических системах, особенно экскаваторов. Поистине непререкаемым стал рекорд восстановления смесью RVS-master двигателя некогда легендарного трактора «Сталинец», выпущенного более пятидесяти лет назад. Двигатель ветерана, прошедший восстановление по технологиям этого продукта, работает и сейчас.



Антанас Поцюс, будучи вечно целеустремлённым, постоянно интересующимся всем новым, делает успехи и… в небе – четыре самолётных двигателя прошли восстановление его продуктом и успешно работают.



У компании «RVS technologija» есть свои контрольные точки по многим типам машин, где осуществляется многолетний мониторинг продукта. Так, двигатель тягача «Меrsedes–Benz Actors», принадлежащего АО «Utenos melioracija», прошёл обработку и после 12 тысяч километров пробега был снова тестирован. Оказалось, что он износился лишь на 0,8 процента, уменьшились выбросы газов, вибрация и, что очень важно, потребление масла: не более двух литров на десять тысяч километров.



По железным дорогам Литвы ходит локомотив, двигатель которого обработан ремонтно-восстановительной смесью.



Этот перечень можно продолжить – в нём трактора и комбайны, легковые автомобили и даже… сенокосилки и бензопилы, чьи двигатели были настолько изношены, что их не удавалось запустить. После обработки RVS–master они служат своим хозяевам и поныне.



- А как выглядит экономическая сторона использования вашего продукта? И сколько необходимо его купить, чтобы получить желаемый эффект?



- О необходимом количестве нашего продукта могу сказать следующее. Всё зависит от объёма обрабатываемой поверхности: у тягача она во много раз больше, чем у легкового автомобиля. Значит, и ремонтно-восстановительной смеси надо больше. Весь смысл в том, чтобы в картер было введено определённое процентное количество смеси. Об этом покупателю сообщается на упаковке каждого вида нашего товара: указаны объём смеси и для какого объёма картера она предназначена.



Хочу подчеркнуть важность соблюдения технологических операций при обработке, что излагается в специальной инструкции. Несоблюдение этих требований - а они очень просты! - ведёт к нежелательным последствиям.



И ещё: восстановление компрессии иногда, в очень редких случаях, ведёт к тому, что восстановленные компрессионные кольца создают вакуум и происходит простая перекачка масла, что можно отследить по выросшему его расходу. В этом случае необходимо обращение к нашим специалистам.



Что же касается затрат, то они просто несопоставимы с затратами на проведение обычного, так сказать, классического ремонта. При обычном ремонте – это длительный простой техники, оплата услуг сервиса, запасные части.



Приведу один из многочисленных примеров из нашей практики. В Шилутском автобусном парке потребовался ремонт автоматической коробки передач автобуса «Volvo - В10». Специализированная фирма запросила за работу восемь тысяч евро. С нашей помощью автопарк уложился в 120 евро и вот уже пятый год не имеет проблем с этим агрегатом. Таких примеров множество.



Конечно, как говорится, «добитый» двигатель, двигатель с поломками – мы не восстановим.



Изучение работы машин и агрегатов, обработанных нашей смесью, показывает, что инвестиции в продукт окупаются через 5-10 тысяч километров, за счёт экономии топлива, смазочных масел и длительного периода эксплуатации.



Наши потребители отмечают и такую приятную деталь, как лёгкий и быстрый запуск двигателя в зимнее время. Порой приходится отказывать в продаже товара – настолько в неудовлетворительном состоянии находится техника потенциального покупателя. Но если изделие ещё только на подходе к полному износу – мы выполняем работу по восстановлению его работоспособности.



- Поставим себя на место обычного водителя, теперь он чаще всего умеет только рулить… Появились проблемы с коробкой передач, двигателем. Можно ли рассчитывать на вашу квалифицированную помощь?



- Да, мы бесплатно консультируем всех, кто к нам обращается. Даже по телефону, если собеседник даёт объективные и исчерпывающие ответы на наши вопросы, можно принять технически грамотное и единственно правильное решение.



IĮ «RVS technologija», G. Petkevičaites-Bites g. 35, Panevėžys



Tel. 845 443395, mob. +370 686 55528



El. рaštas: info@rvstechnologija.lt



www.rvstechnologija.lt



Ašigalio g. 6A, Kaunas



Tel.+370 614 698 20



El. рaštas: info.kaunas@rvstechnologija.lt



- Природа всегда преподносит людям загадки, – продолжает Антанас. – Возьмём хотя бы проблему компрессии в двигателях: водители знакомы с этим крайне неприятным явлением – пропадает тяга двигателя, он дымит, пыхтит, работает с перебоями, зато с завидной жадностью «поедает» топливо и масло. Постойте на оживлённой улице, и вы увидите множество подобных примеров. Причина, в основном, проста: появился эллипс в цилиндрах или изношены соответствующие кольца. Это значит, надо снимать двигатель, разбирать, чтобы установить и устранить дефект.



У нас всё проще: водитель покупает наш продукт RVS-master и действует в точном соответствии с технологией. Эффект поражает дважды: во-первых, восстановлением компрессии, во-вторых, компрессия восстанавливается в соответствии с параметрами, заданными для создания двигателя. Ни больше ни меньше! Почему это происходит, пока неизвестно.



- И сколько можно проехать на таком или подобном восстановленном двигателе?



- Сто – сто пятьдесят тысяч. Хочу отметить, что подобным образом следует обрабатывать коробку передач, да и вообще всё, если там присутствует трение. Даже электрическую бритву…



- Ну а если обрабатывать двигатель систематически, можно получить вечный двигатель? – мы не упускаем повода для мечтаний.



- Насчёт вечного - не знаю. Ведь в нём много электроники, пластмасс и прочих, как говорится, прибамбасов… А вот миллион километров – это для нас уже пройденный рубеж. У нас есть примеры, когда при систематической обработке двигатель не только «взял» рубеж пробега в миллион двести тысяч километров, но и продолжает работать дальше.



- Восстановление износившихся частей без разборки агрегата – это колоссальная экономия затрат, рабочей силы... Восстановление компрессии – это снижение выбросов и улучшение экологии, не говоря об экономии топлива и масла… Продление сроков службы широчайшего сегмента машин и механизмов – это экономия металла как для производства самих машин, так и для запасных частей к ним… Да все государства и производители, должно быть, на руках носят вашу фирму и всех, кто продвигает её продукт! – говорят журналисты с белой завистью к собеседнику.



Антанас снисходительно смотрит на нас и тяжело вздыхает:



- Как бы не так! Мировые автомобильные гиганты были первыми, кому были предложены наши технологии. Не буду называть их, читатель и так поймёт, о ком идёт речь. Самый прогрессивный изготовитель провёл испытание двигателя прямо на стенде и установил, что из 74 тестируемых позиций значительно улучшились 73. Высказали много похвальных слов, крепко жали руки, но ничего не купили.



Вторая компания внимательно изучила все материалы и рассказала о своём неподдельном восторге. Заказов, контрактов или хотя бы протокола о намерениях не последовало.



Третий гигант по производству автомобилей был предельно краток и откровенен, сказав всю правду: более половины прибыли компании получают от производства запасных частей к выпущенным автомобилям. А наши технологии – это прямой путь к сокращению выпуска объёмов запасных частей, так как продлевают сроки службы отдельных агрегатов.



Да что там производители автомобилей! Эксплуатационники больше заинтересованы в бесконечном ремонте своих изношенных автомобилей, так как это даёт средства, работу, а значит, и заработок.



Конечно, жизнь берёт своё, и всемерное ужесточение требований к автомобилям по экологии – правильный путь. Государство имеет действенные рычаги для оздоровления обстановки на дорогах и в экономике в целом: надо жёстче требовать от автопроизводителей снижения вредных выбросов и шума, продления сроков службы техники.



Да и у властей городов и районов есть много возможностей защиты интересов своих жителей. Хотя надо понимать, что инерция человеческого мышления, умноженная на погоню за прибылью – это серьёзная сила.



…Изучение феномена RVS-master корреспондентами «Обзора» сильно затянулось, и у дверей офиса собралась приличная очередь автомобилистов, пришедших за спасением своих автомобилей.



- Мне одну упаковку, – просит пожилой водитель. Кто-то берёт три, кто-то пришёл за консультацией.



Нет, не правы учёные и эксперты, сделавшие выводы о невозможности такого воздействия минерала на металл.



Так может быть! И так уже есть! - Так быть не может! – взволновались на буровой и о нарушении законов физики доложили «куда следует». И вскоре ленинградские и московские учёные, гордо именующие себя кто практиками, а кто и теоретиками, оглядывали бурильный инструмент, опровергавший законы физики.- Так быть не может! - щупая руками виновника, заявили они.Только так было, и учёным пришлось надолго поселиться на залитой растворами и выбросами из скважины буровой. Скрупулёзно исследуя каждый пробуренный метр, сравнивая его c поднятым из глубин земли так называемым керном и состоянием бурильного инструмента, учёные пришли к выводу, что после прохождения слоя серпантина в соединении с шунгитом и нефритом, произошло изменение структуры металла – он оказался покрытым сверхпрочным слоем металлокерамики, что и сделало его неизнашиваемым.Остальное было делом техники и времени. В 1974 году это явление обросло засекреченными технологиями, используемыми только для космоса и военного дела.А в ходе так называемой перестройки, то бишь всеобщего хаоса и неразберихи, группа учёных запатентовала всё сделанное как изобретение, а право применения некогда секретных разработок в любых отраслях давала та самая перестройка.Финны создали совместное предприятие, вложили деньги в новые разработки и производство – и вот уже около тридцати лет этот минеральный продукт, созданный на основе бывших секретных технологий, живёт своей большой и интересной жизнью.На первых этапах его использовали в станкостроении и производстве подъёмных механизмов, однако поистине широкое применение он получил у автомобилистов под именем RVS–master, что значит «ремонтно-восстановительная смесь», а на жаргоне водителей – «чудо».Производитель чётко классифицировал свой товар в зависимости от типа топлива – для бензиновых, дизельных и двухтактных двигателей и по объектам применения - для двигателей, коробок передач, усилителей руля и для тракторов.В Литве эти технологии вот уже почти двадцать лет продвигает панявежский предприниматель Антанас Поцюс (на снимке).- Этот продукт, – говорит он, – подарен людям природой. Это не созданные в лабораториях бесчисленные добавки и не присадки к маслам, это - найденный в земле минерал. Это не что иное, как нанотехнологии: минерал многократно перемалывается и его частицы доводится до размеров от 0,8 микрон до 0,002. Для двигателя используются размеры 0,8 микрон, для масляного насоса - 0,002 и т.д. Он «работает» в зоне трения металлов, изменяя структуру трущихся частей, преобразуя их в слой металлокерамики с высокопрочными характеристиками. Масло лишь доносит смесь до рабочих зон.Примечательно, что восстанавливаются изношенные металлические поверхности, и чем больше трение – тем более толстый слой металлокерамики образуется в этой зоне.Некоторые проявления минерала, несмотря на тридцатилетнее применение в довольно массовом и практически промышленном масштабе, остаются до сих пор непознанными и необъяснимыми.Антанас Поцюс родился и вырос в Расяйнском районе и унаследовал от своего отца, известного во всей округе умельца и мастера на все руки, не только добросовестность, но и дотошное желание докопаться до сути любого явления. Отвечая на наш вопрос, а были ли экспертные оценки продукта в Литве, Антанас показал толстую папку экспертиз и авторитетнейших оценок:- Первые исследования были выполнены в 2005 году на Панявежском заводе автокомпрессоров «UАВ Panevėžio Aurida». Для этого был использован автомобильный компрессор полностью изъеденного ржавчиной автомобиля. После обработки RVS-master компрессор работал более 20 часов, а исследования подтвердили очевидные улучшения: прежде всего восстановление поверхностей цилиндра – у него исчез эллипс, восстановление других трущихся деталей.Исследования на Государственной машиноиспытательной станции, в Домейкаве, дали хорошие результаты: мощность двигателя трактора «Ford 7840» после обработки продуктом увеличилась на 8 A\J, почти на три процента сократились выбросы дыма и издаваемый шум, снизилась температура охлаждающей жидкости.Примечательна и такая деталь: до обработки у двигателя постоянно горела лампочка давления масла, после обработки давление масла нормализовалось.Наиболее глубокие и объёмные научные исследования были проведены в инженерном институте силовых и транспортных машин университета им. А.Стульгинскаса, в лаборатории трения, под руководством профессора И.Падгурскаса.Было установлено, что использование RVS-master привело к образованию на трущихся поверхностях слоя металлокерамики, особенно прочный слой образовался там, где наибольшая сила трения; коэффициент шероховатости поверхности уменьшился с 0,47 до 0,05.Очень эффективным оказалось воздействие нашей смеси на подшипники, где нагрузки и трение наибольшие: шероховатость рабочей поверхности значительно снизилась, все элементы показали высокую степень твёрдости. Положительными были выводы и по другим параметрам.- За время моей работы с этим минералом, – рассказывает Антанас, - было множество необычных, а подчас и парадоксальных ситуаций. Ну, вот хотя бы с получением этого диплома № 454 об установлении рекорда Литвы, выданного Агентством «Фактум» в августе 2009 года.Дело в том, что применение нашего продукта выявило одну очевидную закономерность: после обработки двигателя RVS-master с соблюдением всех технологических требований пропадает необходимость иметь в картере двигателя масло. С технической точки зрения это объяснимо: металлокерамический слой на трущихся поверхностях не требует никакой смазки. А вот с психологической точки зрения человека, выросшего на старых представлениях о трении - это неразрешимая проблема.Мне пришлось много месяцев доказывать руководителю агентства Витаутасу Навайтису, регистрирующему рекорды в Литве, не столько важность такого рекорда, сколько возможности его достижения:- Этого не может быть! – твердил он.И вот, наконец, он дал согласие, поставив условие - при испытаниях будут присутствовать учёные, эксплуатационники, спортсмены–автомобилисты и простые водители. Пришлось выполнить его требование и собрать около ста человек…Двигатель автомобиля «Мазда 323» после обработки RVS-master проработал без масла 2 часа и 7 минут. Мог работать и больше, но у комиссии кончилось терпение. Рекорд был внесён в книгу рекордов Литвы и не побит до сих пор.Мне пришлось неоднократно на протяжении десяти лет, прошедших после установления рекорда, встречаться с участниками этого эксперимента, и каждый раз они утверждали то же самое:- Этого не может быть! Двигатель без масла в картере не может работать.- Но вы же видели, что работает?- Видел, но этого не может быть.Очевидно, читатели смотрели специальную передачу, посвящённую этой теме, на канале LNК. Там, перед камерой, в присутствии свидетелей, была проведена обработка двигателя автомобиля нашей смесью, слито масло, и выполнена поездка от Панявежиса до Аникщяй. На вопрос, а можно ли ехать дальше, я дал ответ:- Хоть до Вильнюса.Если бы всё это рассказал обычный автолюбитель, то, скорее всего, такой рассказ был бы отнесён к разряду шофёрских баек и мечтаний, но перед нами сидел убелённый сединами солидный человек, отдавший автомобильному делу всю свою жизнь.Антанас Поцюс окончил Вильнюсский инженерно-строительный институт и всю свою последующую жизнь был связан с полученной специальностью: работал инженером, главным инженером автотранспортного предприятия, директором не самого маленького в Литве Панявежского автопарка – словом, это технический рассказ глубоко технического человека.«RVS technologija» за годы работы в Литве создала обширную базу своих постоянных и благодарных потребителей – это более 150 различных предприятий; только в Панявежском округе около 60 фермеров и сотни индивидуальных владельцев, они наиболее отзывчивы на все технические новинки.Продукт успешно применяется в гидравлических системах, особенно экскаваторов. Поистине непререкаемым стал рекорд восстановления смесью RVS-master двигателя некогда легендарного трактора «Сталинец», выпущенного более пятидесяти лет назад. Двигатель ветерана, прошедший восстановление по технологиям этого продукта, работает и сейчас.Антанас Поцюс, будучи вечно целеустремлённым, постоянно интересующимся всем новым, делает успехи и… в небе – четыре самолётных двигателя прошли восстановление его продуктом и успешно работают.У компании «RVS technologija» есть свои контрольные точки по многим типам машин, где осуществляется многолетний мониторинг продукта. Так, двигатель тягача «Меrsedes–Benz Actors», принадлежащего АО «Utenos melioracija», прошёл обработку и после 12 тысяч километров пробега был снова тестирован. Оказалось, что он износился лишь на 0,8 процента, уменьшились выбросы газов, вибрация и, что очень важно, потребление масла: не более двух литров на десять тысяч километров.По железным дорогам Литвы ходит локомотив, двигатель которого обработан ремонтно-восстановительной смесью.Этот перечень можно продолжить – в нём трактора и комбайны, легковые автомобили и даже… сенокосилки и бензопилы, чьи двигатели были настолько изношены, что их не удавалось запустить. После обработки RVS–master они служат своим хозяевам и поныне.- О необходимом количестве нашего продукта могу сказать следующее. Всё зависит от объёма обрабатываемой поверхности: у тягача она во много раз больше, чем у легкового автомобиля. Значит, и ремонтно-восстановительной смеси надо больше. Весь смысл в том, чтобы в картер было введено определённое процентное количество смеси. Об этом покупателю сообщается на упаковке каждого вида нашего товара: указаны объём смеси и для какого объёма картера она предназначена.Хочу подчеркнуть важность соблюдения технологических операций при обработке, что излагается в специальной инструкции. Несоблюдение этих требований - а они очень просты! - ведёт к нежелательным последствиям.И ещё: восстановление компрессии иногда, в очень редких случаях, ведёт к тому, что восстановленные компрессионные кольца создают вакуум и происходит простая перекачка масла, что можно отследить по выросшему его расходу. В этом случае необходимо обращение к нашим специалистам.Что же касается затрат, то они просто несопоставимы с затратами на проведение обычного, так сказать, классического ремонта. При обычном ремонте – это длительный простой техники, оплата услуг сервиса, запасные части.Приведу один из многочисленных примеров из нашей практики. В Шилутском автобусном парке потребовался ремонт автоматической коробки передач автобуса «Volvo - В10». Специализированная фирма запросила за работу восемь тысяч евро. С нашей помощью автопарк уложился в 120 евро и вот уже пятый год не имеет проблем с этим агрегатом. Таких примеров множество.Конечно, как говорится, «добитый» двигатель, двигатель с поломками – мы не восстановим.Изучение работы машин и агрегатов, обработанных нашей смесью, показывает, что инвестиции в продукт окупаются через 5-10 тысяч километров, за счёт экономии топлива, смазочных масел и длительного периода эксплуатации.Наши потребители отмечают и такую приятную деталь, как лёгкий и быстрый запуск двигателя в зимнее время. Порой приходится отказывать в продаже товара – настолько в неудовлетворительном состоянии находится техника потенциального покупателя. Но если изделие ещё только на подходе к полному износу – мы выполняем работу по восстановлению его работоспособности.- Да, мы бесплатно консультируем всех, кто к нам обращается. Даже по телефону, если собеседник даёт объективные и исчерпывающие ответы на наши вопросы, можно принять технически грамотное и единственно правильное решение.- Природа всегда преподносит людям загадки, – продолжает Антанас. – Возьмём хотя бы проблему компрессии в двигателях: водители знакомы с этим крайне неприятным явлением – пропадает тяга двигателя, он дымит, пыхтит, работает с перебоями, зато с завидной жадностью «поедает» топливо и масло. Постойте на оживлённой улице, и вы увидите множество подобных примеров. Причина, в основном, проста: появился эллипс в цилиндрах или изношены соответствующие кольца. Это значит, надо снимать двигатель, разбирать, чтобы установить и устранить дефект.У нас всё проще: водитель покупает наш продукт RVS-master и действует в точном соответствии с технологией. Эффект поражает дважды: во-первых, восстановлением компрессии, во-вторых, компрессия восстанавливается в соответствии с параметрами, заданными для создания двигателя. Ни больше ни меньше! Почему это происходит, пока неизвестно.- Сто – сто пятьдесят тысяч. Хочу отметить, что подобным образом следует обрабатывать коробку передач, да и вообще всё, если там присутствует трение. Даже электрическую бритву…- Насчёт вечного - не знаю. Ведь в нём много электроники, пластмасс и прочих, как говорится, прибамбасов… А вот миллион километров – это для нас уже пройденный рубеж. У нас есть примеры, когда при систематической обработке двигатель не только «взял» рубеж пробега в миллион двести тысяч километров, но и продолжает работать дальше.Антанас снисходительно смотрит на нас и тяжело вздыхает:- Как бы не так! Мировые автомобильные гиганты были первыми, кому были предложены наши технологии. Не буду называть их, читатель и так поймёт, о ком идёт речь. Самый прогрессивный изготовитель провёл испытание двигателя прямо на стенде и установил, что из 74 тестируемых позиций значительно улучшились 73. Высказали много похвальных слов, крепко жали руки, но ничего не купили.Вторая компания внимательно изучила все материалы и рассказала о своём неподдельном восторге. Заказов, контрактов или хотя бы протокола о намерениях не последовало.Третий гигант по производству автомобилей был предельно краток и откровенен, сказав всю правду: более половины прибыли компании получают от производства запасных частей к выпущенным автомобилям. А наши технологии – это прямой путь к сокращению выпуска объёмов запасных частей, так как продлевают сроки службы отдельных агрегатов.Да что там производители автомобилей! Эксплуатационники больше заинтересованы в бесконечном ремонте своих изношенных автомобилей, так как это даёт средства, работу, а значит, и заработок.Конечно, жизнь берёт своё, и всемерное ужесточение требований к автомобилям по экологии – правильный путь. Государство имеет действенные рычаги для оздоровления обстановки на дорогах и в экономике в целом: надо жёстче требовать от автопроизводителей снижения вредных выбросов и шума, продления сроков службы техники.Да и у властей городов и районов есть много возможностей защиты интересов своих жителей. Хотя надо понимать, что инерция человеческого мышления, умноженная на погоню за прибылью – это серьёзная сила.…Изучение феномена RVS-master корреспондентами «Обзора» сильно затянулось, и у дверей офиса собралась приличная очередь автомобилистов, пришедших за спасением своих автомобилей.- Мне одну упаковку, – просит пожилой водитель. Кто-то берёт три, кто-то пришёл за консультацией.Нет, не правы учёные и эксперты, сделавшие выводы о невозможности такого воздействия минерала на металл.Так может быть! И так уже есть! Адольфас РУДЗЯНСКИС, Яков ПРОХОРОВ , "Обзор" Категории: экономика Ключевые слова: Антанас Поцюс Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 132 раза Комментарии