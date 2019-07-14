«Стоять насмерть!» 🔊 Воспроизвести Иллюстрация: Герой Советского Союза старший лейтенант Николай Иванович Клименко. «Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не кампания. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил народ за победу 1945 года.



Белорусские друзья широко и торжественно празднуют 75-летие освобождения своей страны от немецко-фашистских оккупантов. Операция «Багратион», в ходе которой Белоруссия вновь стала советской и благодаря которой, напомним, Вильнюс был освобождён от гитлеровских захватчиков, вошла в историю военного искусства как грандиозная и самая непредсказуемая для противника Красной армии. Планы задуманного Генеральным штабом и Ставкой Верховного Главнокомандования широкомасштабного наступления приводились в движение миллионами людей на огромном фронте. Белорусские друзья широко и торжественно празднуют 75-летие освобождения своей страны от немецко-фашистских оккупантов. Операция «Багратион», в ходе которой Белоруссия вновь стала советской и благодаря которой, напомним, Вильнюс был освобождён от гитлеровских захватчиков, вошла в историю военного искусства как грандиозная и самая непредсказуемая для противника Красной армии. Планы задуманного Генеральным штабом и Ставкой Верховного Главнокомандования широкомасштабного наступления приводились в движение миллионами людей на огромном фронте. Сегодня я позволю себе отойти от традиционного для «Обзора» стиля повествования и рассказать о человеке, освобождавшем белорусскую землю. Но привычная изюминка, которой богаты все наши предыдущие публикации, сохранится обязательно. О ней расскажет последний абзац.



А сейчас – к белорусским соседям. Вместе с тамошними поисковиками и любителями военной истории автор побывал в городе Свислочь Осиповичского района Могилёвской области. Здесь в жестоком бою 29 июня 1944 года погиб Герой Советского Союза старший лейтенант Николай Клименко. Вместе со своей ротой он захватил и затем оборонял единственный сохранившийся мост через Березину.



Что значат приказы командира полка «Стоять насмерть!» и «Сохранить мост любой ценой!» Николай Иванович прекрасно знал ещё по боям в Сталинграде. И рота боевую задачу выполнила, сохранив для наступающих частей переправу.



Биография Героя Советского Союза Клименко стандартна для своего времени. Николай Иванович родился 4 мая 1911 года в деревне. Из крестьян. Русский. Окончил начальную школу. Трудился с 1926 года (с 15 лет) рабочим маслозавода. С 1932 года (в 21 год) – секретарь и председатель исполкома сельского Совета. Окончил курсы при Новосибирском обкоме и был назначен секретарём Венгеровского райкома комсомола. Член ВКП(б) с 1938 года. С мая 1941 года – парторг совхоза «Тартасский».



Через несколько дней после начала Великой Отечественной войны Николай Клименко призван в Красную армию. Уже с августа 1941 года он на фронте, политрук стрелковой роты. Воевал на Западном, затем – на Сталинградском фронтах. Принадлежал к числу тех политработников, которые действенным способом пропаганды считали приказ «Делай, как я!». Всегда находился на самых опасных участках боя. Был ранен пять раз и после каждого ранения возвращался из медсанбата или госпиталя в строй.



В нашем распоряжении есть архивная характеристика на политрука. Позволим себе процитировать, на наш взгляд, самое важное:



«Товарищ Клименко в боях за Родину показал преданность своему народу, партии Ленина - Сталина и советскому правительству. Защитник Сталинграда, где показал свои организаторские и боевые способности, стойкость, мужество и большевистское руководство…».



Собственно говоря – вот и вся биография героя сегодняшнего рассказа о победителях. Что касается обещанной изюминки, пришло и её время. Не так давно «Обзор» в этой же рубрике рассказывал о майоре Дмитрии Григорьевиче Гарбузове. Клименко – его шурин, родной брат жены. Вот такие хитросплетения встречаются не только в жизни и на войне, но и на страницах нашей газеты. Анатолий ИВАНОВ, военный журналист , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 98 раз Комментарии