Бюджет обороны – не ниже 2% ВВП 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП).



«Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году», – заявил премьер после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя ещё в 2018 году.



Оборонный бюджет Литвы этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена с расчётом на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.



Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованных НАТО подсчётах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП. «Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году», – заявил премьер после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя ещё в 2018 году.Оборонный бюджет Литвы этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена с расчётом на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованных НАТО подсчётах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП. Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.



«Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что наша экономика и дальше будет расти», – сказал С.Сквярнялис.



По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.



Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительство быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.



Напомним, что парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП. BNS, ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 149 раз Комментарии