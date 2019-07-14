Бюджет обороны – не ниже 2% ВВП

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил, что выделит дополнительные средства на то, чтобы финансирование обороны достигло 2% внутреннего валового продукта (ВВП).
«Если это нужно будет сделать, то мы сделаем и в этом году», – заявил премьер после того, как выяснилось, что Литва рискует два года подряд не выполнять обязательство о выделении на оборону 2% ВВП, хотя она обещала достигнуть этого показателя ещё в 2018 году.
Оборонный бюджет Литвы этого года составляет 948 млн евро. Такая сумма была намечена с расчётом на то, что финансирование системы обороны достигнет 2,01% ВВП.
Однако в связи с улучшением прогнозов роста экономики, в обнародованных НАТО подсчётах говорится, что Литва в этом году выделяет на оборону 1,98% ВВП.
Похожая ситуация имела место и в прошлом году, однако даже после того, как правительство выделило на оборону дополнительно 21,5%, показатель 2% ВВП не был достигнут.
«Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что наша экономика и дальше будет расти», – сказал С.Сквярнялис.
По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.
Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительство быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.
Напомним, что парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.
«Возможно, в следующем году нужно немного больше запланировать, если надеяться - а я надеюсь, что наша экономика и дальше будет расти», – сказал С.Сквярнялис.
По его словам, оборонный бюджет следующего года превысит 2% ВВП в соответствии с нынешними прогнозами роста экономики.
Министр обороны Раймундас Кароблис призвал правительство быстрее увеличить финансирование оборонной сферы, чтобы не нужно было балансировать у отметки 2% ВВП.
Напомним, что парламентские политические партии, за исключением социал-демократов, договорились к 2030 году довести оборонный бюджет до 2,5% ВВП.