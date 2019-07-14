Тут пришла тётя Вера… …И вспомнила про 1913 год 🔊 Воспроизвести



- Я в «Обзоре» прочитала о том, что на прошлой неделе официально закрыли находящуюся в Вильнюсе Лукишкскую тюрьму. Событие для столицы, конечно, важное. Но вот что интересно: разные СМИ рассказали об этом по-разному, что заставило меня вспомнить про 1913-й год, - во время нашего вчерашнего чаепития сказала вдруг соседка.



- Вообще-то, её правильно называть Лукишкская тюрьма-следственный изолятор, - автоматически поправил я собеседницу, а потом спохватился. – Подождите, а какая связь между этой тюрьмой и 1913-м годом?



- Если следовать логике министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, то самая что ни на есть прямая, - отозвалась народный политолог. - В передаче «День на DELFI» он сказал, что «это объект царской России, символ мощи чужого государства, он нужен был для запугивания, чтобы сломить волю. Они хорошо умели это делать. Я думаю, такой тюрьмы, такого символа, в котором истязали людей, осуществляли смертную казнь, в свободной Литве, в Вильнюсе такого объекта не должно быть. Я рад, что мы, наконец-то, избавились от него». - Я в «Обзоре» прочитала о том, что на прошлой неделе официально закрыли находящуюся в Вильнюсе Лукишкскую тюрьму. Событие для столицы, конечно, важное. Но вот что интересно: разные СМИ рассказали об этом по-разному, что заставило меня вспомнить про 1913-й год, - во время нашего вчерашнего чаепития сказала вдруг соседка.- Вообще-то, её правильно называть Лукишкская тюрьма-следственный изолятор, - автоматически поправил я собеседницу, а потом спохватился. – Подождите, а какая связь между этой тюрьмой и 1913-м годом?- Если следовать логике министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса, то самая что ни на есть прямая, - отозвалась народный политолог. - В передаче «День на DELFI» он сказал, что «это объект царской России, символ мощи чужого государства, он нужен был для запугивания, чтобы сломить волю. Они хорошо умели это делать. Я думаю, такой тюрьмы, такого символа, в котором истязали людей, осуществляли смертную казнь, в свободной Литве, в Вильнюсе такого объекта не должно быть. Я рад, что мы, наконец-то, избавились от него». - А! Я тоже обратил внимание на публикацию на сайте ru.delfi.lt, которая так и была озаглавлена: «Из центра Вильнюса перенесли символ ужаса царской России», - сказал я. – Особенно мне понравился один комментарий, где было расписано, когда и сколько тюрьма служила тем или иным властям.



- Оказывается, как было написано в том комментарии, Лукишкская тюрьма начала действовать действительно в царское время - в 1903 году. Потом началась Первая мировая, и 4 года она служила кайзеровским «гостям». С 1918-го и до 1940 года с небольшими перерывами она была «при польскем часе». Потом три года она была гитлеровской. Советской же она была – год до войны и 46 лет после войны, итого 47 лет. Современной же Литве тюрьма верой и правдой прослужила практически 30 лет, - пересказал я выкладки неизвестного математика от истории.



- Вот именно – царю она служила 11-12 лет, но министр почему-то решил назвать её «символом ужаса царской России». Кстати, любопытная коллизия получается: в таком случае министру должны были быть близки те, кто боролся с царизмом, например, большевики, признавшие, в конце концов, независимую Литву в 1918 году. Но я всё же не потому вспомнила про 1913 год, - заметила тётя Вера. – В советское время очень любили приводить статистические сравнения современных достижений с царским 1913 годом. Сколько, например, телевизоров выпустила перед Первой мировой плохая царская Россия, а сколько мы, современные и развитые. Тебе не кажется, что эта тенденция в сегодняшней Литве цветёт буйным цветом? Правда, всё больше на основе сравнений с плохим, с советской точки зрения, «1913 годом».



- Ещё как цветёт, - согласился я. – Кстати, «Обзор» ещё в 2009 году рассказал историю этого узилища в статье «Лукишкская тюрьма была удобна всем властям». Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Лукишкская тюрьма Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 85 раз Комментарии