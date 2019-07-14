Новое направление шопинг-туризма 🔊 Воспроизвести



Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов евро жители её приграничных регионов вывозят в Польшу, зарождается новое направление для таких поездок. Только на этот раз речь в основном идёт не о пищевых, а о промышленных товарах, пишет ru.delfi.lt



Это может произойти, если Калининградской области удастся успешно осуществить проект «электронной визы», который позволит быстро получить бесплатную визу. С 1 по 4 июля в экспериментальный период такой возможностью воспользовались 2000 человек. Такие данные порталу eadaily.com назвала министр-руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям области Алла Иванова. Эта бесплатная виза действует 30 дней и позволяет находиться на территории Калининградской области не дольше 8 дней. Это может произойти, если Калининградской области удастся успешно осуществить проект «электронной визы», который позволит быстро получить бесплатную визу. С 1 по 4 июля в экспериментальный период такой возможностью воспользовались 2000 человек. Такие данные порталу eadaily.com назвала министр-руководитель Агентства по международным и межрегиональным связям области Алла Иванова. Эта бесплатная виза действует 30 дней и позволяет находиться на территории Калининградской области не дольше 8 дней. «Электронные визы в Калининградскую область становятся популярными. Это особенно удобно для жителей приграничных районов, например, клайпедчан. Калининград интересен не только своей архитектурой, но и возможностью привезти оттуда товары, не только отдохнуть на море», – сказал Пятрас Чепкаускас, представитель компании Pricer.lt.



Он сказал, что цены не сравнивал, но, к примеру, набор «Lego» там стоит 6 евро, а у нас 10. Калининград интересен для покупателей промтоваров, поскольку это практически беспошлинная зона.



«Что касается ценовой политики, по сравнению с Литвой, бытовая техника там стоит, как у нас без НДС, как и одежда и другие мелочи. Кроме того, есть немало российских производителей, которые «прячутся» под европейскими брендами», – сказал эксперт.



В Калининградскую область переезжает немало людей из северных регионов. Это люди с большими пенсиями. Калининград для них привлекателен как замена Европы, да и сама она оттуда недалеко.



Чепкаускас рассказал и о секрете низких цен в Калининграде – это частично беспошлинная зона – там возможна торговля без НДС или с льготным НДС. Индивидуальные предприниматели привозят товары из-за границы и продают их без НДС. Компании платят часть НДС от своей наценки. Значит, технически этот регион может стать одним из направлений шопинг-туризма из Литвы.



Похожая система действует и в Литве – она привлекает покупателей из Белоруссии, которые на границе могут вернуть НДС.



Между тем в прошлом году литовцы потратили в Польше на 5% больше, чем в 2017 г., эта сумма увеличилась до 366 млн евро. Об этом сообщил портал 15min.lt.



Жители Литвы в прошлом году ездили в Польшу 5,7 млн раз. В последнем квартале года в среднем один турист оставил там 120 евро. В Польше шопинг-туристы покупают строительные материалы, бытовую технику, товары домашнего обихода, запчасти для автомобилей. Ещё 11,9% тратят на продукты и 2% - на алкоголь.



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Читайте в следующем номере «Обзора» отчёт о пресс-конференции министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака. По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: в России Ключевые слова: Калининград Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 179 раз Комментарии