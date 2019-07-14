По пути больших успехов 🔊 Воспроизвести



У правительства Литвы, как тактично заметило по этому информагентство BNS, была надежда, что нынешнее решение шведского арбитража, присудившего Литву к оплате судебных издержек на сумму 9 млн евро, будет полностью или частично отменено и признано недействительным.



Литовские власти, напомним, насчитали упомянутые 1,5 млрд евро как переплату за купленное в 2004-2012 годах у «Газпрома» топливо.



Между тем пресс-секретарь министра энергетики Литвы Мантас Дубаускас ещё 18 марта 2015 года сказал корреспонденту BNS: «Правительство Литвы обещает приступить к рассмотрению того, что делать приблизительно с 1,4 млрд евро (почти 5 млрд литов), которые страна получит, если Стокгольмский арбитраж примет благоприятное для Литвы решение в споре с российским газовым концерном «Газпром» и последний будет вынужден заплатить государству компенсацию в таком размере». На прошлой неделе практически незамеченным прошло сообщение о том, что Апелляционный суд Швеции подтвердил решение Стокгольмского арбитражного суда от 2016 года, согласно которому Литва не получит-таки от «Газпрома» переплату в размере 1,5 млрд евро за проданный нам российским концерном газ.У правительства Литвы, как тактично заметило по этому информагентство BNS, была надежда, что нынешнее решение шведского арбитража, присудившего Литву к оплате судебных издержек на сумму 9 млн евро, будет полностью или частично отменено и признано недействительным.Литовские власти, напомним, насчитали упомянутые 1,5 млрд евро как переплату за купленное в 2004-2012 годах у «Газпрома» топливо.Между тем пресс-секретарь министра энергетики Литвы Мантас Дубаускас ещё 18 марта 2015 года сказал корреспонденту BNS: «Правительство Литвы обещает приступить к рассмотрению того, что делать приблизительно с 1,4 млрд евро (почти 5 млрд литов), которые страна получит, если Стокгольмский арбитраж примет благоприятное для Литвы решение в споре с российским газовым концерном «Газпром» и последний будет вынужден заплатить государству компенсацию в таком размере». И далее, с оговорками, но как дело совершенно уже решённое: «Правительство готовится реализовать возможно благоприятное для Литвы решение по делу «Газпрома». После принятия протокольного решения правительство обязуется распределить полученные средства между потребителями. Минэнерго вместе с другими ведомствами и компаниями обязали подготовить порядок распределения полученных средств между потребителями».



Литовские СМИ, сообщая о решении шведских судей, акцент делают на том, что «поставляя газ Литве и владея акциями компании «Lietuvos dujos», «Газпром» спровоцировал конфликт интересов», но почему-то не дают ответа на вопрос «А нас-то за что?», когда вскользь упоминают о том, что эта тяжба стоила Литве, а точнее, литовским налогоплательщикам, 9 млн евро.



Несколько слов о предыстории вопроса: Министерство энергетики Литвы обратилось с заявлением в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в октябре 2012 года. В заявлении говорилось о нарушении «Газпромом» акционерного договора «Lietuvos dujos» в связи с «несправедливой ценой» на газ, поставляемый в Литву. Соответственно, литовское Минэнерго потребовало компенсацию в 5 миллиардов литовских литов (около 1,5 миллиарда евро по текущему курсу).



В июне 2016 года Стокгольмский арбитраж вынес решение, оставив заявленные Литвой требования без удовлетворения, тогда Вильнюс обратился в апелляционный суд с требованием отменить это решение. Через год уже «Газпром» попросил отозвать дело из суда, в итоге в 2019 году апелляционный суд подтвердил правоту российской госкомпании.



Если же копнуть ещё чуть глубже исторические пласты, то первые трения между Литвой и «Газпромом» начались ещё раньше, задолго до крымских событий, когда Вильнюс решил разобраться, насколько бдительно «газпромовские» акционеры (вы не забыли, что в начале двухтысячных 37,06% акций «Lietuvos dujos» принадлежало российскому газовому концерну?) отстаивают интересы Литвы, а спустя несколько лет заявил о намерениях реорганизовать своё газовое хозяйство в соответствии с Третьим энергетическим пакетом Евросоюза, хотя Латвия и Эстония, например, не спешили кроить по-новому этот сектор экономики.



Наиболее активно «военные» действия против «Газпрома» велись, когда у власти в нашей стране были консерваторы.



Впрочем, правительства в Литве менялись, но литовские министры энергетики принципиально стояли всё на той же позиции: во всём обвинять «Газпром» и не пускаться с ним ни в какие серьёзные, не только на бумаге, переговоры (потом и возможность даже «бумажных», то есть вероятных, переговоров стала предосудительной).



И все эти годы успех неизменно сопутствовал нашим политикам, особенно после появления в Клайпеде дорогостоящего терминала сжиженного газа, в экономической эффективности которого никому не разрешается сомневаться.



Вот и сейчас Министерство энергетики так отозвалось на решение шведов: «Невзирая на активное сопротивление «Газпрома», Литве удалось либерализовать рынок природного газа и обеспечить более благоприятные условия поставок газа потребителям».



И опять же в качестве ясного доказательства нашей правоты почему-то не приводится сравнение стоимости газа для конечных потребителей в Литве и в соседних Латвии и Эстонии, хотя, по идее, наши успехи должны были обеспечить литовскому населению и предприятиям гораздо более привлекательные цены, чем у соседей. Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Газпром Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1174 — статья прочитана 100 раз Комментарии