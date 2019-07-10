Комиссия блокирует доступ к Спутнику в Литве из-за нарушений авторских прав 🔊 Воспроизвести



Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду постановила, что литовский портал российского новостного агентства "Спутник" должен быть заблокирован из-за нарушений авторских прав.



Комиссия обратится в суд, чтобы он обязал интернет-провайдеров ликвидировать возможность доступа к порталу sputniknews.lt.



Доступ к "Спутнику" будет заблокирован из-за того, что агентство без разрешения размещало у себя публикации новостного портала литовского национального вещателя lrt.lt.



На заседании председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс сказал, что "Спутник" не реагировал на предупреждения не использовать чужое содержание.



"Администрация интернет-сайта не предпринимает никакие действия для устранения незаконно обнародованного содержания, находящегося под защитой авторских прав", – сказал на заседании председатель ЛКРТВ. Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду постановила, что литовский портал российского новостного агентства "Спутник" должен быть заблокирован из-за нарушений авторских прав.Комиссия обратится в суд, чтобы он обязал интернет-провайдеров ликвидировать возможность доступа к порталу sputniknews.lt.Доступ к "Спутнику" будет заблокирован из-за того, что агентство без разрешения размещало у себя публикации новостного портала литовского национального вещателя lrt.lt.На заседании председатель ЛКРТВ Мантас Мартишюс сказал, что "Спутник" не реагировал на предупреждения не использовать чужое содержание."Администрация интернет-сайта не предпринимает никакие действия для устранения незаконно обнародованного содержания, находящегося под защитой авторских прав", – сказал на заседании председатель ЛКРТВ. ЛКРТВ установила, что на портале незаконно было размещено почти 1,5 тыс. статей, сказал главный специалист Отдела по надзору за деятельностью хозяйствующих субъектов Андрюс Катинас.



М. Мартишюс отметил, что если "Спутник" ликвидирует нарушения, он сможет обратиться в комиссию относительно восстановления доступа.



Представители комиссии говорят, что решение не связано с распространяемым "Спутником" содержанием, но литовская разведка в прошлом году сообщала, что этот портал является одним из инструментов России для проведения информационной политики в стране.



Как полагает разведка, портал способствует распространению влияния России в информационном пространстве Литвы, распространению антизападных настроений, формированию благоприятного для Кремля общественного мнения. BNS Категории: в Европе, общество, политика Ключевые слова: журналисты, СМИ, свобода слова, блокирование, Sputnik География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии