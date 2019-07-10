На Славянском базаре подняли флаг фестиваля

Неподалеку выступали уличные артисты, а непосредственно в тесте поднятия флага- музыканты, барабанщицы и мажоретки, даже целый духовой оркестр.
Почетное право поднять флаг досталось победителю детского музыкального конкурса-2018 Александру Балабанову из Украины и триумфатору конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» Марчелу Рошке из Румынии. А после того, как флаг был поднят, были залпы фейерверка.
Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что церемония поднятия данного флага означает готовность всех фестивальных служб.
"Витебск рад приветствовать и принимать участников и гостей форума, в этом году из 42 стран, среди них есть и новые", - сказал, в частности, градоначальник.
Руководитель Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, в свою очередь, отметил, что что флаг форума олицетворяет его как фестиваль мира и творчества.
Также в выше упомянутом мероприятии участвовали заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и другие представители местной власти.
К слову сказать, традиции поднятия флага уже три года, и с тех пор она стала неизменным атрибутом праздника.
К слову, стать зрителем фестиваля можно и дистанционно: в международном пресс-центре фестиваля постоянно проводятся встречи со звездами, и все это транслируется в прямом эфире. Достаточно лишь перейти по этой ссылке на сайт фестиваля fest-sbv.by и в его левом верхнем углу зайти в раздел "Прямая трансляция".
Фото автора
Руководитель Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, в свою очередь, отметил, что что флаг форума олицетворяет его как фестиваль мира и творчества.
Также в выше упомянутом мероприятии участвовали заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и другие представители местной власти.
К слову сказать, традиции поднятия флага уже три года, и с тех пор она стала неизменным атрибутом праздника.
К слову, стать зрителем фестиваля можно и дистанционно: в международном пресс-центре фестиваля постоянно проводятся встречи со звездами, и все это транслируется в прямом эфире. Достаточно лишь перейти по этой ссылке на сайт фестиваля fest-sbv.by и в его левом верхнем углу зайти в раздел "Прямая трансляция".
Фото автора