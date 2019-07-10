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На Славянском базаре подняли флаг фестиваля

Вечером 9 июля на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошла церемония поднятия флага. По свидетельству корреспондента "Обзора", церемония была превращена в настоящее шоу.

Неподалеку выступали уличные артисты, а непосредственно в тесте поднятия флага- музыканты, барабанщицы и мажоретки, даже целый духовой оркестр.

Почетное право поднять флаг досталось победителю детского музыкального конкурса-2018 Александру Балабанову из Украины и триумфатору конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» Марчелу Рошке из Румынии. А после того, как флаг был поднят, были залпы фейерверка.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что церемония поднятия данного флага означает готовность всех фестивальных служб.
"Витебск рад приветствовать и принимать участников и гостей форума, в этом году из 42 стран, среди них есть и новые", - сказал, в частности, градоначальник.

Руководитель Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, в свою очередь, отметил, что что флаг форума олицетворяет его как фестиваль мира и творчества.

Он также сказал, что в этом году на фестивале этого года есть несколько ноу- хау, в частности, наличие волонтеров.

Также в выше упомянутом мероприятии участвовали заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и другие представители местной власти.

К слову сказать, традиции поднятия флага уже три года, и с тех пор она стала неизменным атрибутом праздника.

К слову, стать зрителем фестиваля можно и дистанционно: в международном пресс-центре фестиваля постоянно проводятся встречи со звездами, и все это транслируется в прямом эфире. Достаточно лишь перейти по этой ссылке на сайт фестиваля fest-sbv.by и в его левом верхнем углу зайти в раздел "Прямая трансляция".

Фото автора
Василий ГОРОДИН, "Обзор"
Категории: культура, в Беларуси
Ключевые слова: Международный фестиваль искусств, "Славянский базар в Витебске"
География: Белоруссия, Витебск
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добавлена сегодня, 10 июля, 14:50

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