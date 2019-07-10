На Славянском базаре подняли флаг фестиваля 🔊 Воспроизвести Вечером 9 июля на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" прошла церемония поднятия флага. По свидетельству корреспондента "Обзора", церемония была превращена в настоящее шоу.



Неподалеку выступали уличные артисты, а непосредственно в тесте поднятия флага- музыканты, барабанщицы и мажоретки, даже целый духовой оркестр.



Почетное право поднять флаг досталось победителю детского музыкального конкурса-2018 Александру Балабанову из Украины и триумфатору конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» Марчелу Рошке из Румынии. А после того, как флаг был поднят, были залпы фейерверка.



Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что церемония поднятия данного флага означает готовность всех фестивальных служб. Неподалеку выступали уличные артисты, а непосредственно в тесте поднятия флага- музыканты, барабанщицы и мажоретки, даже целый духовой оркестр.Почетное право поднять флаг досталось победителю детского музыкального конкурса-2018 Александру Балабанову из Украины и триумфатору конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» Марчелу Рошке из Румынии. А после того, как флаг был поднят, были залпы фейерверка.Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что церемония поднятия данного флага означает готовность всех фестивальных служб.



Руководитель Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, в свою очередь, отметил, что что флаг форума олицетворяет его как фестиваль мира и творчества.







Также в выше упомянутом мероприятии участвовали заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и другие представители местной власти.



К слову сказать, традиции поднятия флага уже три года, и с тех пор она стала неизменным атрибутом праздника.



К слову, стать зрителем фестиваля можно и дистанционно: в международном пресс-центре фестиваля постоянно проводятся встречи со звездами, и все это транслируется в прямом эфире. Достаточно лишь перейти по этой ссылке на сайт фестиваля



Фото автора "Витебск рад приветствовать и принимать участников и гостей форума, в этом году из 42 стран, среди них есть и новые", - сказал, в частности, градоначальник.Руководитель Центра культуры «Витебск» Глеб Лапицкий, в свою очередь, отметил, что что флаг форума олицетворяет его как фестиваль мира и творчества.Он также сказал, что в этом году на фестивале этого года есть несколько ноу- хау, в частности, наличие волонтеров.Также в выше упомянутом мероприятии участвовали заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин, председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич и другие представители местной власти.К слову сказать, традиции поднятия флага уже три года, и с тех пор она стала неизменным атрибутом праздника.К слову, стать зрителем фестиваля можно и дистанционно: в международном пресс-центре фестиваля постоянно проводятся встречи со звездами, и все это транслируется в прямом эфире. Достаточно лишь перейти по этой ссылке на сайт фестиваля fest-sbv.by и в его левом верхнем углу зайти в раздел "Прямая трансляция". Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Международный фестиваль искусств, "Славянский базар в Витебске" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 159 раз Комментарии