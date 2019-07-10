На Славянском базаре прошел второй день детского конкурса 🔊 Воспроизвести







9 июля в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" прошел второй конкурсный день детского конкурса исполнителей эстрадной песни. Во второй день участники исполняли песню по собственному выбору.



Но начался конкурсный день, как это всегда бывает на детском конкурсе, со сказки. Маленькая Фея рассказала об истории появления Старика Хоттабыча на "Славянском базаре" в первый конкурсный день и призналась, что из-за того, что гостиниц в Витебске во время "Славянского базара" не хватает, Хоттабычу приходится ночевать в кувшине. Откуда он, собственно говоря, и вылез, тут же признавшись, что в кувшине "спать очень душно"



Второй конкурсный день открыл Марио из Румынии с песней Витаса про голосящие ветра, а подтанцовывали ему люди в костюмах масок. Но начался конкурсный день, как это всегда бывает на детском конкурсе, со сказки. Маленькая Фея рассказала об истории появления Старика Хоттабыча на "Славянском базаре" в первый конкурсный день и призналась, что из-за того, что гостиниц в Витебске во время "Славянского базара" не хватает, Хоттабычу приходится ночевать в кувшине. Откуда он, собственно говоря, и вылез, тут же признавшись, что в кувшине "спать очень душно"Второй конкурсный день открыл Марио из Румынии с песней Витаса про голосящие ветра, а подтанцовывали ему люди в костюмах масок.







Представительница Казахстана Дильназ Тилепова обратила на себя внимание присутствовавшей на сцене подтанцовкой в стиле Майкла Джексона.



Лея с Мальты настроила, в свою очередь, зрителей на лирический лад, выйдя с венком на голове, и инженеры присутствовавших экранов дополнили цветами.



Представительница России Кира Гоголадзе поразила всех, в свою очередь, поразила всех своим черным балахоном.



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Вторым выступил представитель Азербайджана Искендер Гасанзаде, обратила на себя внимание и выступавшая следом София Бевилакуа, которая выступила на фоне настоящего балета.Представитель Узбекистана Диярбек Нуруллаев изобразил своей песней полет, сюжетную линию дополнял космос, присутствовавший на видеоэкране.Представительница Казахстана Дильназ Тилепова обратила на себя внимание присутствовавшей на сцене подтанцовкой в стиле Майкла Джексона.Лея с Мальты настроила, в свою очередь, зрителей на лирический лад, выйдя с венком на голове, и инженеры присутствовавших экранов дополнили цветами.Представительница России Кира Гоголадзе поразила всех, в свою очередь, поразила всех своим черным балахоном. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: детский конкурс, "Славянский базар в Витебске" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 144 раза Комментарии