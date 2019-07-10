Избранный президент Гитанас Науседа - о назначениях в администрации и правительстве 🔊 Воспроизвести



Канцелярию избранного президента Гитанаса Науседы возглавит Агле Будрите, которая возглавляла его избирательный штаб, кабинет президента – Ева Ручинскайте, работавшая до этого времени в Министерстве сельского хозяйства и тоже помогавшая во время предвыборной кампании.



А. Будрите ранее возглавляла компанию International Fintech, еще раньше возглавляла Департамент личного банкинга банка Swedbank, а также работала в других банках, была заместителем директора новостного портала 15min.lt.



Е. Ручинскайте возглавляла в министерстве Отдел координирования вопросов Евросоюза.



Как сообщил в среду Г. Науседа, в его команде также будет работать возглавлявший до этой поры Департамент финансовой стабильности Банка Литвы (БЛ) Симонас Крепшта. Он будет руководить группой по вопросам социально-экономической политики. В БЛ С. Крепшта работал с декабря 2008 года. Канцелярию избранного президента Гитанаса Науседы возглавит Агле Будрите, которая возглавляла его избирательный штаб, кабинет президента – Ева Ручинскайте, работавшая до этого времени в Министерстве сельского хозяйства и тоже помогавшая во время предвыборной кампании.А. Будрите ранее возглавляла компанию International Fintech, еще раньше возглавляла Департамент личного банкинга банка Swedbank, а также работала в других банках, была заместителем директора новостного портала 15min.lt.Е. Ручинскайте возглавляла в министерстве Отдел координирования вопросов Евросоюза.Как сообщил в среду Г. Науседа, в его команде также будет работать возглавлявший до этой поры Департамент финансовой стабильности Банка Литвы (БЛ) Симонас Крепшта. Он будет руководить группой по вопросам социально-экономической политики. В БЛ С. Крепшта работал с декабря 2008 года. Бывший вице-мэр Каунаса Повилас Мачюлис возглавит группу по вопросам внутренней политики. Этот политик ранее был близким соратником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса.



Он ушел с должности вице-мэра после того, как решил поддержать на выборах президента дипломата Вигаудаса Ушацкаса, а когда тот проиграл праймериз партии консерваторов, не замедлил присоединиться к команде Г. Науседы.



Группу по вопросам внешней политики возглавит дипломат Аста Скайсгирите-Ляушкене. Она работала в МИД с 1993 года и занимала должность вице-министра ИД, работала послом во Франции и Великобритании. В последнее время она были директором по политике МИД.



Группу по вопросам окружающей среды и инфраструктуры возглавит бывший министр энергетики Ярослав Неверович. Он был делегирован на эту должность Избирательной акцией поляков Литвы и занимал ее в 2012–2014 годах. В последнее время Я. Неверович работал в частном бизнесе.



Группу по вопросам права возглавит вице-председатель Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба - ред.) Юрате Шовене. Она в среду уволена с должности в СК по собственному желанию, проработав на ней около двадцати лет.



Группу по коммуникации возглавит Айстис Забараускас, который отвечал за коммуникацию в штабе Г. Науседы. Он в 1996–2004 годах работал директором по проектам в пиар-агентстве Integrity PR.



Назвать руководителя группы по вопросам национальной безопасности избранный президент обещает в конце месяца. Он также говорит, что еще не выбрал главу группы по вопросам образования, науки и культуры.



"Эта группа исключительно важна, так как значение и важность культуры и образования мы подчеркивали во время избирательной кампании, вот почему мы до сих пор очень внимательно и ответственно выбирали и все еще не приняли окончательное решение", – сказал Г. Науседа.



По его словам, решение будет принято в скором времени.



Как сказал избранный президент, группы по коммуникации и вопросам права почти полностью сформированы, формирование других группы тоже подходит к концу.



"Можно сказать, команда как таковая на сегодняшний день уже существует", – сказал Г. Науседа.



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Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду заявил, что не видит аргументов в пользу того, что министр обороны Раймундас Кароблис не может продолжать свою работу.



"Я сегодня не вижу очень серьезных аргументов, по которым он не мог бы работать дальше", – сказал будущий руководитель государства журналистам в Президентском дворце.



"Я считаю, что господин Кароблис зарекомендовал себя как хорошо выполняющий свою работу, хорошо знакомый с внутренней кухней международных организаций, обладающий контактами и четким видением", – сказал он.



Г. Науседа предупредил, что не позволит краеугольным министерствам стать объектами политической дележки.



"Те, кто планирует быть министрами, пусть не спешат шить министерские костюмы, а те, у кого эти костюмы есть, не обязательно должны отдавать их в комиссионный магазин", – отметил избранный президент.



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Долг в размере 39 тыс. евро, образовавшийся во время предвыборной кампании, избранный президентом Литвы Гитанас Науседа намерен погасить из своих личных средств.



"Это сумма, которую я намерен погасить из своих личных средств, и я это сделаю, так как моя декларация за 2018 год показывает, что я могу это сделать", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду.



Во время предвыборный кампании Г. Науседа декларировал имущества на сумму 335 тыс. 386 евро, 35,9 тыс. евро денежных средств и кредит на сумму 137,3 тыс. евро.



По его данным, за оба тура выборов его штаб потратил на кампанию 330 тыс. евро.



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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа говорит, что будет уделять много внимания укреплению экономической дипломатии и привлечению инвестиций из-за рубежа.



На встрече с послами Литвы в Вильнюсе он сказал, что это будет одним из важнейших критериев при оценке работы посольств.



По словам будущего главы государства, на укрепление экономических связей должно быть ориентировано и укрепление и расширение дипломатической сети, возможно, при открытии нового посольства в Юго-Восточной Азии.



Как сказал Г. Науседа, главными заботами дипломатической службы остаются безопасность и оборона Литвы, а также добрые отношения с соседями.



Избранный президент подчеркнул, что поддерживает соглашение политических партий об увеличении к 2030 году финансирования обороны до 2,5% внутреннего валового продукта (ВВП).



"Это серьезное обязательство. Если иметь в виду, что ВВП Литвы растет, соответственно должны увеличиваться и бюджетные ассигнования. Нам следует тщательно планировать уже средства, выделяемые на оборону в 2020 году", – сказал Г. Науседа для сообщения, распространенного пресс-секретарем.



Перед предстоящим 16 июля первым зарубежным визитом в Польшу избранный глава государства указал, что необходимо стремиться к максимально тесным оборонным связям и с этой страной, и с США, которые разместили в Польше свои передовые силы.



"Совпадают точки зрения Польши и Литвы в плане оценки угроз, так что искать решения мы бы хотели сообща", – сказал будущий президент.



Говоря о европейской повестке дня, он подчеркнул, что необходимо добиваться, чтобы оборонные инициативы Евросоюза (ЕС) не дублировали инициативы НАТО, а государства-члены ЕС тесно сотрудничали с США.



Будущий президент также выразил надежду, что кандидат в главы Еврокомиссии – министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сохранит твердую позицию в отношении России.



Он также положительно оценил кандидатуру француженки Кристин Лагард на должность главы Европейского центробанка.



Избранный президент в своей речи, обращенной к послам Литвы, также призвал добиваться максимально положительного результата на переговорах о многолетнем бюджете ЕС и активно вовлекаться в процессы программы ЕС "Восточное партнерство", делясь своим опытом и поощряя демократические реформы в восточных границ ЕС, прежде всего, в Украине.



Г. Науседа вступит в должность в пятницу. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, интервью, администрация, назначения, Науседа География: Литва — статья прочитана 122 раза Комментарии