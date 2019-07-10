ВДНХ приглашает на свое 80-летие! 🔊 Воспроизвести







Всех посетителей ждут потрясающие прогулки по отреставрированной и облагороженной территории, со вкусом украшенной цветами и растительностью, современные музеи, интереснейшие выставки, разнообразные занятия, фестивали, концерты и представления. Дело по душе найдется всем — от мала до велика! Не оставайтесь в стороне!



ВДНХ — 80! Одна из главных достопримечательностей Москвы, ныне возрожденная и масштабно реновированная, приглашает всех-всех, в том числе гостей российской столицы из разных стран, отпраздновать юбилей вместе. Знаменитой и легендарной Выставке достижений народного хозяйства точно есть, что праздновать — был грандиозный расцвет, пережито драматичное прошлое, состоялось возрождение... Какие нынче у ВДНХ центры притяжения, которые привлекают сюда миллионы людей со всего мира, и что тут ожидается в ближайшие месяцы — в честь юбилея — жителям Литвы, читателям газеты «Обзор», мы с удовольствием расскажем. ВДНХ — 80! Одна из главных достопримечательностей Москвы, ныне возрожденная и масштабно реновированная, приглашает всех-всех, в том числе гостей российской столицы из разных стран, отпраздновать юбилей вместе. Знаменитой и легендарной Выставке достижений народного хозяйства точно есть, что праздновать — был грандиозный расцвет, пережито драматичное прошлое, состоялось возрождение... Какие нынче у ВДНХ центры притяжения, которые привлекают сюда миллионы людей со всего мира, и что тут ожидается в ближайшие месяцы — в честь юбилея — жителям Литвы, читателям газеты «Обзор», мы с удовольствием расскажем. Сегодня...



Сегодня ВДНХ – крупнейший музейный комплекс России. Если бы вы захотели посетить все его павильоны — до единого, и пробыть в каждом хотя бы по пять минут, на это потребовалось бы 16 часов. И музеи — еще не все! Это — сокровищница архитектуры, парк ремесел, искусств и познавательных развлечений, крупнейшая площадка для проведения разнообразных фестивалей и форумов. Помимо того, ВДНХ – огромный зеленый остров в центре мегаполиса, по сути, город в городе, занимающий территорию 325 гектар. Город умный и очень красивый, где каждый откроет для себя много нового и найдет занятие по своему вкусу. Например, в прошлом году это сделали 30 миллионов человек, на пять миллионов больше, чем в 2017-м. Но самое удивительное, что каких-то пять лет назад ничего этого не было! Большинство павильонов Выставки было закрыто, а сами они, как и другие сооружения, находились в аварийном состоянии.



Фонтан «Каменный цветок».











Была и стала главной!



Решение о создании Выставки достижений народного хозяйство было принято в 1935 году, изначально она задумывалась как сельскохозяйственная, впоследствии идею расширили и на ВДНХ стали демонстрироваться производственные, научные, культурные успехи СССР всему миру. Открытие Выставки в 1939 году стало знаковым событием, встреченным с восторгом: за первые три месяца ее посетили три с половиной миллионов человек. Кстати, столько же посетителей она приняла в этом году — в дни майских праздников.



С момента появления ВДНХ является пространством контрастов. Выставка сразу стала модным местом прогулок для москвичей. Отправляясь туда, они одевались с иголочки, что видно по историческим фотографиям. А за павильоном № 63 располагался удивительный комплекс «Новая деревня» – полноразмерный макет идеального сельского поселения, ряд построек которого сохранились по сей день. Помимо образцов жилых домов, здесь размещались технические, инженерные и бытовые постройки: машиноремонтная мастерская, водонапорная башня, нефтехранилище, баня, полевая мастерская, стан тракторной бригады, погреб и тому подобное.



На протяжении десятилетий Выставка радовала посетителей, но ее сооружения постепенно ветшали. А в 1990-е-2000-е годы она перенесла поистине тяжелый кризис – вместе со всей страной. Из-за отсутствия государственного финансирования павильоны были сданы под торговые помещения и склады, увы, погибли многие ценные экспонаты, большинство которых просто выбросили, состояние зданий ухудшилось до аварийного. К 1994 году Выставка превратилась в рынок, причем не всегда качественных товаров. Но, к счастью, она была спасена и обрела новую жизнь — как птица-феникс. В 2013 году президент России Владимир Путин издал указ о возвращении ВДНХ былого значения – главной выставки страны. А потому нужно было не только отреставрировать и восстановить, но и создать новые пространства – современные музеи, образовательные и культурные площадки, центры спорта, ремесел и экологичного отдыха. И к 80-летию ВДНХ все это тут появилось! Теперь Выставка вновь поражает воображение великолепными арками и красивейшими фонтанами, павильонами, напоминающими то античный храм, то пышную восточную беседку, то карельскую избу, невероятно красивую. Здесь можно изучать массу предметов: от истории письменности до робототехники, от пчеловодства до современного танца. А еще можно встретить Новый год на крупнейшем катке в Европе или поплутать по садовым лабиринтам великолепного ландшафтного парка. Все, что теперь есть на ВДНХ, и перечислить-то невозможно, но расскажем о главном – о его жемчужинах, увидеть которые снова и снова возвращаются москвичи и первым делом устремляются туристы.



Различные представления прямо под открытым небом с участием профессиональных мастеров различных жанров — не редкость в новейшей истории ВДНХ.







Нельзя не увидеть! Нельзя не побывать!



Центральная аллея встречает в первую же минуту пребывания на ВДНХ – величественной Аркой главного входа в духе имперской архитектуры Древнего Рима. Протяженность аллеи — два километра, по обе ее стороны находятся впечатляющие архитектурным разнообразием павильоны: «Советская культура» с потрясающей ажурной ротондой, «Советская печать» (бывший «Карело-Финская ССР») с эффектным деревянным фронтоном, «Земледелие» (в прошлом — «Украинская ССР»), напоминающий драгоценный ларец, «Центральный» – один из лучших примеров русской классической архитектуры, и многие другие. Большинство павильонов – памятники государственного значения и объекты культурного наследия.



Знаменитые фонтаны – «Дружба народов» и «Каменный цветок» – сами обратят на себя внимание. Первый украшают 16 золоченых женских скульптур, олицетворяющие республики СССР, а еще напоминающие образ греческой богини плодородия Деметры. Второй представляет собой чашу в виде цветка, распускающегося среди кристаллов и самоцветов. Красота!



Павильон «Космос» стоит посетить всем, кого волнуют мысли о покорении космических пространств и не только. После многих лет запустения в 2018 году в нем открылся крупнейший космический музей России – центр «Космонавтика и авиация», впечатляющее сооружение под 36-метровым стеклянным куполом. Гостям тут предлагается огромная экспозиция, на которой представлены макеты космических аппаратов в их натуральную величину, скафандры, спутники, а также современные мультимедийные зоны, игры, симуляторы и 5D-кинотеатр, где показывают фильмы об эволюции и освоении вселенной. В павильоне «Космос» можно даже отправить письмо космонавту – для этого тут есть специальный почтовый ящик. Космонавтам можно задавать любые вопросы об их работе или просто пожелать удачи в экспедициях.



Павильон «Рабочий и колхозница», который венчает одноименная скульптура — шедевр мирового модернизма, созданный архитектором Борисом Иофаном и скульптором Верой Мухиной для павильона Всемирной выставки в Париже (к слову, эта скульптура — символ «Мосфильма»), где он произвел настоящий фурор, а спустя годы в его постаменте открыли одну из ключевых образовательных и культурных площадок ВДНХ. Тут проходят выставки, лекции, мастер-классы, семинары, кинопоказы и другие интересные мероприятия. А юбилейным летом он порадует посетителей концертной программой «Музыка на крыше» – послушать ее можно у самого подножия 24-метрового монумента.











Крупнейший каток Европы



Один из катков ВДНХ (другой находится в парке «Останкино») — главный в России. Но этот каток — самый большой с искусственным ледовым покрытием не только в России, но и в Европе (!), его площадь — около 57 000 квадратных метров. И хотя о вкусах не спорят, он, безусловно, заслуживает верхушки топа красивейших мировых катков. Каждый год каток на ВДНХ меняет оформление и тематику. Москвичам он полюбился до такой степени, что многие проводят здесь самую главную для россиян ночь в году – Новогоднюю.



Ландшафтный парк



Растительный мир Выставки достижений народного хозяйства – отдельная обширная и очень интересная тема. В ходе возрождения на территории ВДНХ высадили более двух миллионов цветов и около 65-ти тысяч деревьев и кустарников. На одной только Центральной аллее появилось более четырех тысяч роз и полсотни авторских селекционных сортов тюльпанов. Но главное – на ВДНХ открылся большущий Ландшафтный парк, созданный по проекту знаменитого французского архитектора Мишеля Пена, уникальный комплекс природных зон на территории 87 гектар. Каждая зона представляет особый вид ландшафта: от дикой, нетронутой цивилизацией природы, до продуманных до мелочей изящных садов. И в этом году здесь откроются новые удивительные пространства. Например, экотропа – прогулочные мостки, расположенные на высоте крон деревьев...



Павильон «Земледелие» (в прошлом — «Украинская ССР») — современное и историческое фото.











Еще не все!



В юбилейном году на ВДНХ пройдет более ста масштабных мероприятий. Праздничная программа стартовала уже в апреле, с открытием сезона фонтанов, продолжилась в мае международным фестивалем «Мировые балетные каникулы». На нем за три дня состоялись мастер-классы более чем по 30-ти видам танцев и выступили более тысячи танцоров со всего мира, в том числе из самых прославленных балетных трупп!



А сейчас ВДНХ захватило «Вдохновение», театральный фестиваль, этакий марафон спектаклей из разных стран. Фестиваль продлится до 21 июля, включительно, в его рамках публике будет представлено два десятка спектаклей разных форматов и жанров, а также перформансы и инсталляции современных художников.



Кроме того, все лето на ВДНХ проходит Фестиваль духовых оркестров.



Ну а главные торжества в честь юбилея Выставки достижений народного хозяйства намечены на самое начало августа – с гала-концертом на Центральной аллее и гастрономическим фестивалем. Отпразднуют на ВДНХ и день рождения Москвы, и сделают это необычно! 7 и 8 сентября вся территория превратится в город детей. Для юных посетителей и их родителей приготовят множество увлекательных мастер-классов и лекций, игровые площадки и грандиозный концерт.



В числе самых ожидаемых событий года на ВДНХ нельзя не сказать об открытии грядущего зимнего сезона. С наступлением холодов тут можно будет покататься не только на коньках, но и с ледяной горки, потанцевать на ледовых вечеринках и полюбоваться потрясающими зимними арт-объектами.



Больше информации о ВДНХ и всех его мероприятиях на официальном сайте: vdnh.ru



Отдыхайте и празднуйте на ВДНХ и вместе с ВДНХ!



Вера Каратеева и Наталья Колобова,



Москва



Фото предоставлены пресс-службой ВДНХ



Фонтан «Дружба народов». Сегодня ВДНХ – крупнейший музейный комплекс России. Если бы вы захотели посетить все его павильоны — до единого, и пробыть в каждом хотя бы по пять минут, на это потребовалось бы 16 часов. И музеи — еще не все! Это — сокровищница архитектуры, парк ремесел, искусств и познавательных развлечений, крупнейшая площадка для проведения разнообразных фестивалей и форумов. Помимо того, ВДНХ – огромный зеленый остров в центре мегаполиса, по сути, город в городе, занимающий территорию 325 гектар. Город умный и очень красивый, где каждый откроет для себя много нового и найдет занятие по своему вкусу. Например, в прошлом году это сделали 30 миллионов человек, на пять миллионов больше, чем в 2017-м. Но самое удивительное, что каких-то пять лет назад ничего этого не было! Большинство павильонов Выставки было закрыто, а сами они, как и другие сооружения, находились в аварийном состоянии.Решение о создании Выставки достижений народного хозяйство было принято в 1935 году, изначально она задумывалась как сельскохозяйственная, впоследствии идею расширили и на ВДНХ стали демонстрироваться производственные, научные, культурные успехи СССР всему миру. Открытие Выставки в 1939 году стало знаковым событием, встреченным с восторгом: за первые три месяца ее посетили три с половиной миллионов человек. Кстати, столько же посетителей она приняла в этом году — в дни майских праздников.С момента появления ВДНХ является пространством контрастов. Выставка сразу стала модным местом прогулок для москвичей. Отправляясь туда, они одевались с иголочки, что видно по историческим фотографиям. А за павильоном № 63 располагался удивительный комплекс «Новая деревня» – полноразмерный макет идеального сельского поселения, ряд построек которого сохранились по сей день. Помимо образцов жилых домов, здесь размещались технические, инженерные и бытовые постройки: машиноремонтная мастерская, водонапорная башня, нефтехранилище, баня, полевая мастерская, стан тракторной бригады, погреб и тому подобное.На протяжении десятилетий Выставка радовала посетителей, но ее сооружения постепенно ветшали. А в 1990-е-2000-е годы она перенесла поистине тяжелый кризис – вместе со всей страной. Из-за отсутствия государственного финансирования павильоны были сданы под торговые помещения и склады, увы, погибли многие ценные экспонаты, большинство которых просто выбросили, состояние зданий ухудшилось до аварийного. К 1994 году Выставка превратилась в рынок, причем не всегда качественных товаров. Но, к счастью, она была спасена и обрела новую жизнь — как птица-феникс. В 2013 году президент России Владимир Путин издал указ о возвращении ВДНХ былого значения – главной выставки страны. А потому нужно было не только отреставрировать и восстановить, но и создать новые пространства – современные музеи, образовательные и культурные площадки, центры спорта, ремесел и экологичного отдыха. И к 80-летию ВДНХ все это тут появилось! Теперь Выставка вновь поражает воображение великолепными арками и красивейшими фонтанами, павильонами, напоминающими то античный храм, то пышную восточную беседку, то карельскую избу, невероятно красивую. Здесь можно изучать массу предметов: от истории письменности до робототехники, от пчеловодства до современного танца. А еще можно встретить Новый год на крупнейшем катке в Европе или поплутать по садовым лабиринтам великолепного ландшафтного парка. Все, что теперь есть на ВДНХ, и перечислить-то невозможно, но расскажем о главном – о его жемчужинах, увидеть которые снова и снова возвращаются москвичи и первым делом устремляются туристы.Центральная аллея встречает в первую же минуту пребывания на ВДНХ – величественной Аркой главного входа в духе имперской архитектуры Древнего Рима. Протяженность аллеи — два километра, по обе ее стороны находятся впечатляющие архитектурным разнообразием павильоны: «Советская культура» с потрясающей ажурной ротондой, «Советская печать» (бывший «Карело-Финская ССР») с эффектным деревянным фронтоном, «Земледелие» (в прошлом — «Украинская ССР»), напоминающий драгоценный ларец, «Центральный» – один из лучших примеров русской классической архитектуры, и многие другие. Большинство павильонов – памятники государственного значения и объекты культурного наследия.Знаменитые фонтаны – «Дружба народов» и «Каменный цветок» – сами обратят на себя внимание. Первый украшают 16 золоченых женских скульптур, олицетворяющие республики СССР, а еще напоминающие образ греческой богини плодородия Деметры. Второй представляет собой чашу в виде цветка, распускающегося среди кристаллов и самоцветов. Красота!Павильон «Космос» стоит посетить всем, кого волнуют мысли о покорении космических пространств и не только. После многих лет запустения в 2018 году в нем открылся крупнейший космический музей России – центр «Космонавтика и авиация», впечатляющее сооружение под 36-метровым стеклянным куполом. Гостям тут предлагается огромная экспозиция, на которой представлены макеты космических аппаратов в их натуральную величину, скафандры, спутники, а также современные мультимедийные зоны, игры, симуляторы и 5D-кинотеатр, где показывают фильмы об эволюции и освоении вселенной. В павильоне «Космос» можно даже отправить письмо космонавту – для этого тут есть специальный почтовый ящик. Космонавтам можно задавать любые вопросы об их работе или просто пожелать удачи в экспедициях.Павильон «Рабочий и колхозница», который венчает одноименная скульптура — шедевр мирового модернизма, созданный архитектором Борисом Иофаном и скульптором Верой Мухиной для павильона Всемирной выставки в Париже (к слову, эта скульптура — символ «Мосфильма»), где он произвел настоящий фурор, а спустя годы в его постаменте открыли одну из ключевых образовательных и культурных площадок ВДНХ. Тут проходят выставки, лекции, мастер-классы, семинары, кинопоказы и другие интересные мероприятия. А юбилейным летом он порадует посетителей концертной программой «Музыка на крыше» – послушать ее можно у самого подножия 24-метрового монумента.Один из катков ВДНХ (другой находится в парке «Останкино») — главный в России. Но этот каток — самый большой с искусственным ледовым покрытием не только в России, но и в Европе (!), его площадь — около 57 000 квадратных метров. И хотя о вкусах не спорят, он, безусловно, заслуживает верхушки топа красивейших мировых катков. Каждый год каток на ВДНХ меняет оформление и тематику. Москвичам он полюбился до такой степени, что многие проводят здесь самую главную для россиян ночь в году – Новогоднюю.Растительный мир Выставки достижений народного хозяйства – отдельная обширная и очень интересная тема. В ходе возрождения на территории ВДНХ высадили более двух миллионов цветов и около 65-ти тысяч деревьев и кустарников. На одной только Центральной аллее появилось более четырех тысяч роз и полсотни авторских селекционных сортов тюльпанов. Но главное – на ВДНХ открылся большущий Ландшафтный парк, созданный по проекту знаменитого французского архитектора Мишеля Пена, уникальный комплекс природных зон на территории 87 гектар. Каждая зона представляет особый вид ландшафта: от дикой, нетронутой цивилизацией природы, до продуманных до мелочей изящных садов. И в этом году здесь откроются новые удивительные пространства. Например, экотропа – прогулочные мостки, расположенные на высоте крон деревьев...В юбилейном году на ВДНХ пройдет более ста масштабных мероприятий. Праздничная программа стартовала уже в апреле, с открытием сезона фонтанов, продолжилась в мае международным фестивалем «Мировые балетные каникулы». На нем за три дня состоялись мастер-классы более чем по 30-ти видам танцев и выступили более тысячи танцоров со всего мира, в том числе из самых прославленных балетных трупп!А сейчас ВДНХ захватило «Вдохновение», театральный фестиваль, этакий марафон спектаклей из разных стран. Фестиваль продлится до 21 июля, включительно, в его рамках публике будет представлено два десятка спектаклей разных форматов и жанров, а также перформансы и инсталляции современных художников.Кроме того, все лето на ВДНХ проходит Фестиваль духовых оркестров.Ну а главные торжества в честь юбилея Выставки достижений народного хозяйства намечены на самое начало августа – с гала-концертом на Центральной аллее и гастрономическим фестивалем. Отпразднуют на ВДНХ и день рождения Москвы, и сделают это необычно! 7 и 8 сентября вся территория превратится в город детей. Для юных посетителей и их родителей приготовят множество увлекательных мастер-классов и лекций, игровые площадки и грандиозный концерт.В числе самых ожидаемых событий года на ВДНХ нельзя не сказать об открытии грядущего зимнего сезона. С наступлением холодов тут можно будет покататься не только на коньках, но и с ледяной горки, потанцевать на ледовых вечеринках и полюбоваться потрясающими зимними арт-объектами.Больше информации о ВДНХ и всех его мероприятиях на официальном сайте: vdnh.ruОтдыхайте и празднуйте на ВДНХ и вместе с ВДНХ! специально для «Обзора» Категории: в России, история Ключевые слова: ВДНХ, 80-летие География: Россия, Москва — статья прочитана 173 раза Комментарии