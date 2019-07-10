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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei
Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.
При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.
Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.
Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список.
Позднее американский лидер объявил о смягчении мер.
russian.rt.com
Ключевые слова: США, Huawei, опасность, кибербезопасность
Комментарии
Анна
10 июля, 18:17
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Китай не забыл как англичане уничтожали его население с помощью опия. Достойно отвечает на нападки англосаксов.
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