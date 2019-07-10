США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei 🔊 Воспроизвести



Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет



Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.



При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.



Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.



Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список.



Позднее американский лидер объявил о смягчении мер. Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список.Позднее американский лидер объявил о смягчении мер. russian.rt.com Категории: в мире, экономика, политика Ключевые слова: США, Huawei, опасность, кибербезопасность — статья прочитана 166 раз Комментарии