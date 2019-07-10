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США анонсировали значительное ослабление санкций против Huawei



Администрация президента США Дональда Трампа намерена значительно ослабить ограничения для американских компаний, сотрудничающих с китайской корпорацией Huawei. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон позволит американским компаниям продавать свою продукцию Huawei в том случае, если это не будет угрожать национальной безопасности.

При этом он подчеркнул, что Huawei останется в чёрном списке, и для ведения бизнеса с ней по-прежнему будет необходима специальная лицензия.

Весной Вашингтон обвинил Huawei в сборе данных пользователей в интересах Пекина.

Трамп запретил покупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности страны. Министерство торговли США включило Huawei и её дочерние подразделения в чёрный список.

Позднее американский лидер объявил о смягчении мер.
russian.rt.com
Категории: в мире, экономика, политика
Ключевые слова: США, Huawei, опасность, кибербезопасность
статья прочитана 166 раз
добавлена сегодня, 10 июля, 17:00

Комментарии

Анна
10 июля, 18:17
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Китай не забыл как англичане уничтожали его население с помощью опия. Достойно отвечает на нападки англосаксов.
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