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В ВР Украины внесли проект об уголовном наказании за непризнание Крыма украинским
В Верховную раду поступил законопроект о введении уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса украинскими территориями, сообщает РИА Новости.
Документ предлагает уточнить статью 110 Уголовного кодекса страны "О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Авторы инициативы — спикер Рады Андрей Парубий и депутаты парламента Виктория Сюмар и Мария Ионова — хотят пополнить перечень преступлений , которые относятся к этой статье, говорится в пояснительной записке к документу.
Сейчас первая ее часть предусматривает до трех лет ограничения или лишения свободы за действия, цель которых — изменение границ, или за публичные призывы к этому; или от семи до 12 лет лишения свободы, если такие действия привели к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Парламентарии настаивают на таком же наказании за "умышленное непризнание" полуострова и юго-востока Украины подконтрольными Киеву.
РИА Новости
Категории: политика, чп и криминал, история
Ключевые слова: закон, Рада, Крым, признание, ответственность
География: Украина
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