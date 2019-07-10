Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Европейская Комиссия (ЕК) увеличила прогноз роста экономики Литвы на этот год, она также ожидает несколько более интенсивный рост цен.



ЕК прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 3,1%, что на 0,4 проц. пункта больше, чем ожидалось в мае этого года (2,7%). В летнем прогнозе комиссии указывается, что хорошее положение на рынке труда и сокращение налогообложения трудовой силы поощряют частное потребление, ускорилось усвоение средств Евросоюза – инвестиции, а экспорт страны сохраняет иммунитет против настроений международной торговли.



Прогноз роста ВВП на следующий год остается неизменным – экономический рост замедлится до 2,4%. По мнению ЕК, внутренний спрос в следующем году по-прежнему будет поощрять рост литовской экономики, однако ожидается ослабление спроса в странах, являющихся основными рынками литовского экспорта. Европейская Комиссия (ЕК) увеличила прогноз роста экономики Литвы на этот год, она также ожидает несколько более интенсивный рост цен.ЕК прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 3,1%, что на 0,4 проц. пункта больше, чем ожидалось в мае этого года (2,7%). В летнем прогнозе комиссии указывается, что хорошее положение на рынке труда и сокращение налогообложения трудовой силы поощряют частное потребление, ускорилось усвоение средств Евросоюза – инвестиции, а экспорт страны сохраняет иммунитет против настроений международной торговли.Прогноз роста ВВП на следующий год остается неизменным – экономический рост замедлится до 2,4%. По мнению ЕК, внутренний спрос в следующем году по-прежнему будет поощрять рост литовской экономики, однако ожидается ослабление спроса в странах, являющихся основными рынками литовского экспорта. Прогноз среднегодовой инфляции на этот год увеличен на 0,1 проц. пункта до 2,2%. Прогноз инфляции на 2020 год остался неизменным – 2,1%.



По мнению ЕК, с сокращением цен на нефть, цены на энергетические продукты будут оказывать меньшее давление на рост инфляции, чем в последние годы. Между тем, динамика роста зарплат по-прежнему будет весомо влиять на цены на услуги, составляющие основную структурную часть инфляции.



Ожидается, что латвийская экономика в этом году вырастет на 3%, а в следующем году – на 2,8%, между тем эстонской экономике прогнозируется рост ВВП в 2,9 и 2,3% соответственно. Общий экономический рост в ЕС в этом году должен составить 1,4%, а в 2020 году – 1,6%, только в зоне евро – соответственно 1,2% и 1,4%.



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В январе-мае этого года экспорт Литвы составил 12,004 млрд евро, а импорт – 13,213 млрд евро, что соответственно на 9,8% и на 7,7% больше, чем за пять месяцев 2018 года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 10,4% до 7,334 млрд евро.



Торговый дефицит Литвы в этом году составил 1,209 млрд евро и был на 9,4% меньше, чем год назад (1,333 млрд евро), сообщил предварительные данные Департамент статистики.



За вычетом минеральных продуктов, экспорт за год вырос на 9,6%, а импорт – на 6,4%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов вырос на 7,3%.



Важнейшими партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13% экспорта), Латвия (9,1%), Польша (8,5%) и Германия (7,8%), а по импорту – Россия (16,1%), Польша (11,5%), Германия (11,4%) и Латвия (6,9%).



Большинство товаров литовского происхождения экспортировалось в Германию (9,6%), в Польшу (9,5%), в Латвию (7,1%), в Швецию (7%), в Соединенное Королевство (5,6%).



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Годовой рост цен на жилье в Литве в первом квартале этого года был выше, чем средний показатель в Евросоюзе, сообщил Евростат.



В январе-марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 6,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в среду.



В Латвии за год жилье подорожало на 7,1%, а в Эстонии – на 5,9%.



За квартал – в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, цены на жилье в Литве выросли на 1,9%, в Латвии – на 1,5%, в Эстонии – на 1,7%.



В целом в ЕС жилищные цены за год выросли в среднем на 4%, а за квартал – на 0,3%.



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Зарегистрированная в прошлом году компания биотехнологий Sanobiotec, которая вместе с Национальным институтом рака реализует проект научных исследований в сфере онкологии, обоснуется в промышленном парке инноваций Вильнюса, где планирует инвестировать до 8 млн евро и создать 80 новых рабочих мест, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Компания обоснуется на территории парка в 55 аров, здесь будет создан центр научных исследований и экспериментального развития, административные помещения.



Строительство начнется в ноябре этого года, а деятельность компании планируется начать в 2021 году.



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В январе-июне этого года консолидированные продажи одного из крупнейших в Литве переработчиков молока – Vilkyskiu pienine составили 53,7 млн евро – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.



Выручка группы предприятий в июне составили 9,5 млн евро – на 1% больше, чем в июне прошлого года, сообщила Vilkyskiu pienine через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



В конце прошлого года главе компании Гинтасу Бярташюсу принадлежал 51% акций Vilkyskiu pienine, еще 17% принадлежало Multi Asset Selection Funs, а мелким акционерам – 32%. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии