Экономика Литвы: цифры и факты

Европейская Комиссия (ЕК) увеличила прогноз роста экономики Литвы на этот год, она также ожидает несколько более интенсивный рост цен.
ЕК прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 3,1%, что на 0,4 проц. пункта больше, чем ожидалось в мае этого года (2,7%). В летнем прогнозе комиссии указывается, что хорошее положение на рынке труда и сокращение налогообложения трудовой силы поощряют частное потребление, ускорилось усвоение средств Евросоюза – инвестиции, а экспорт страны сохраняет иммунитет против настроений международной торговли.
Прогноз роста ВВП на следующий год остается неизменным – экономический рост замедлится до 2,4%. По мнению ЕК, внутренний спрос в следующем году по-прежнему будет поощрять рост литовской экономики, однако ожидается ослабление спроса в странах, являющихся основными рынками литовского экспорта.
Прогноз среднегодовой инфляции на этот год увеличен на 0,1 проц. пункта до 2,2%. Прогноз инфляции на 2020 год остался неизменным – 2,1%.
По мнению ЕК, с сокращением цен на нефть, цены на энергетические продукты будут оказывать меньшее давление на рост инфляции, чем в последние годы. Между тем, динамика роста зарплат по-прежнему будет весомо влиять на цены на услуги, составляющие основную структурную часть инфляции.
Ожидается, что латвийская экономика в этом году вырастет на 3%, а в следующем году – на 2,8%, между тем эстонской экономике прогнозируется рост ВВП в 2,9 и 2,3% соответственно. Общий экономический рост в ЕС в этом году должен составить 1,4%, а в 2020 году – 1,6%, только в зоне евро – соответственно 1,2% и 1,4%.
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В январе-мае этого года экспорт Литвы составил 12,004 млрд евро, а импорт – 13,213 млрд евро, что соответственно на 9,8% и на 7,7% больше, чем за пять месяцев 2018 года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 10,4% до 7,334 млрд евро.
Торговый дефицит Литвы в этом году составил 1,209 млрд евро и был на 9,4% меньше, чем год назад (1,333 млрд евро), сообщил предварительные данные Департамент статистики.
За вычетом минеральных продуктов, экспорт за год вырос на 9,6%, а импорт – на 6,4%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов вырос на 7,3%.
Важнейшими партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13% экспорта), Латвия (9,1%), Польша (8,5%) и Германия (7,8%), а по импорту – Россия (16,1%), Польша (11,5%), Германия (11,4%) и Латвия (6,9%).
Большинство товаров литовского происхождения экспортировалось в Германию (9,6%), в Польшу (9,5%), в Латвию (7,1%), в Швецию (7%), в Соединенное Королевство (5,6%).
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Годовой рост цен на жилье в Литве в первом квартале этого года был выше, чем средний показатель в Евросоюзе, сообщил Евростат.
В январе-марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 6,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в среду.
В Латвии за год жилье подорожало на 7,1%, а в Эстонии – на 5,9%.
За квартал – в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, цены на жилье в Литве выросли на 1,9%, в Латвии – на 1,5%, в Эстонии – на 1,7%.
В целом в ЕС жилищные цены за год выросли в среднем на 4%, а за квартал – на 0,3%.
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Зарегистрированная в прошлом году компания биотехнологий Sanobiotec, которая вместе с Национальным институтом рака реализует проект научных исследований в сфере онкологии, обоснуется в промышленном парке инноваций Вильнюса, где планирует инвестировать до 8 млн евро и создать 80 новых рабочих мест, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Компания обоснуется на территории парка в 55 аров, здесь будет создан центр научных исследований и экспериментального развития, административные помещения.
Строительство начнется в ноябре этого года, а деятельность компании планируется начать в 2021 году.
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В январе-июне этого года консолидированные продажи одного из крупнейших в Литве переработчиков молока – Vilkyskiu pienine составили 53,7 млн евро – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.
Выручка группы предприятий в июне составили 9,5 млн евро – на 1% больше, чем в июне прошлого года, сообщила Vilkyskiu pienine через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
В конце прошлого года главе компании Гинтасу Бярташюсу принадлежал 51% акций Vilkyskiu pienine, еще 17% принадлежало Multi Asset Selection Funs, а мелким акционерам – 32%.
По мнению ЕК, с сокращением цен на нефть, цены на энергетические продукты будут оказывать меньшее давление на рост инфляции, чем в последние годы. Между тем, динамика роста зарплат по-прежнему будет весомо влиять на цены на услуги, составляющие основную структурную часть инфляции.
Ожидается, что латвийская экономика в этом году вырастет на 3%, а в следующем году – на 2,8%, между тем эстонской экономике прогнозируется рост ВВП в 2,9 и 2,3% соответственно. Общий экономический рост в ЕС в этом году должен составить 1,4%, а в 2020 году – 1,6%, только в зоне евро – соответственно 1,2% и 1,4%.
* * *
В январе-мае этого года экспорт Литвы составил 12,004 млрд евро, а импорт – 13,213 млрд евро, что соответственно на 9,8% и на 7,7% больше, чем за пять месяцев 2018 года. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения вырос на 10,4% до 7,334 млрд евро.
Торговый дефицит Литвы в этом году составил 1,209 млрд евро и был на 9,4% меньше, чем год назад (1,333 млрд евро), сообщил предварительные данные Департамент статистики.
За вычетом минеральных продуктов, экспорт за год вырос на 9,6%, а импорт – на 6,4%. Экспорт одних лишь товаров литовского происхождения за вычетом минеральных продуктов вырос на 7,3%.
Важнейшими партнерами Литвы по экспорту в этом году были Россия (13% экспорта), Латвия (9,1%), Польша (8,5%) и Германия (7,8%), а по импорту – Россия (16,1%), Польша (11,5%), Германия (11,4%) и Латвия (6,9%).
Большинство товаров литовского происхождения экспортировалось в Германию (9,6%), в Польшу (9,5%), в Латвию (7,1%), в Швецию (7%), в Соединенное Королевство (5,6%).
* * *
Годовой рост цен на жилье в Литве в первом квартале этого года был выше, чем средний показатель в Евросоюзе, сообщил Евростат.
В январе-марте, по сравнению с тем же периодом прошлого года, жилье в Литве подорожало на 6,8%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в среду.
В Латвии за год жилье подорожало на 7,1%, а в Эстонии – на 5,9%.
За квартал – в первом квартале, по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, цены на жилье в Литве выросли на 1,9%, в Латвии – на 1,5%, в Эстонии – на 1,7%.
В целом в ЕС жилищные цены за год выросли в среднем на 4%, а за квартал – на 0,3%.
* * *
Зарегистрированная в прошлом году компания биотехнологий Sanobiotec, которая вместе с Национальным институтом рака реализует проект научных исследований в сфере онкологии, обоснуется в промышленном парке инноваций Вильнюса, где планирует инвестировать до 8 млн евро и создать 80 новых рабочих мест, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Компания обоснуется на территории парка в 55 аров, здесь будет создан центр научных исследований и экспериментального развития, административные помещения.
Строительство начнется в ноябре этого года, а деятельность компании планируется начать в 2021 году.
* * *
В январе-июне этого года консолидированные продажи одного из крупнейших в Литве переработчиков молока – Vilkyskiu pienine составили 53,7 млн евро – на 13% больше, чем за тот же период прошлого года.
Выручка группы предприятий в июне составили 9,5 млн евро – на 1% больше, чем в июне прошлого года, сообщила Vilkyskiu pienine через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.
В конце прошлого года главе компании Гинтасу Бярташюсу принадлежал 51% акций Vilkyskiu pienine, еще 17% принадлежало Multi Asset Selection Funs, а мелким акционерам – 32%.