Мэрия Вильнюса решит вопрос переименования аллеи им. К. Шкирпы 🔊 Воспроизвести



В среду Вильнюсское городское самоуправление решит, переименовать ли аллею в центре города, названную в честь дипломата и офицера Казиса Шкирпы, заслужившего противоречивые оценки.



Соратники мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашуюса предлагают назвать аллею рядом с Горой Гядиминаса в честь триколора (Trispalves aleja).



Сторонники К. Шкирпы акцентируют его вклад в создание независимого государства и в его укрепление, 1 января 1919 года он с отрядом добровольцев поднял на Горе Гядиминаса литовский трехцветный флаг. Критики же обращают внимание общественности на проявления антисемитизма в его деятельности в годы Второй мировой войны, что могло вовлечь часть жителей в Холокост.



Автор инициативы переименования Ряналдас Вайсбродас считает, что следует сконцентрироваться "на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет".



"Казис Шкирпа, литовские ополченцы, среди них и более 3000 евреев боролись за свободу Литвы. Поэтому имеет смысл отметить ставшее одним из символов борьбы за независимость поднятие флага Литвы на Горе Гядиминаса 1 января 1919 года", – пояснил Р. Вайсбродас. В среду Вильнюсское городское самоуправление решит, переименовать ли аллею в центре города, названную в честь дипломата и офицера Казиса Шкирпы, заслужившего противоречивые оценки.Соратники мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашуюса предлагают назвать аллею рядом с Горой Гядиминаса в честь триколора (Trispalves aleja).Сторонники К. Шкирпы акцентируют его вклад в создание независимого государства и в его укрепление, 1 января 1919 года он с отрядом добровольцев поднял на Горе Гядиминаса литовский трехцветный флаг. Критики же обращают внимание общественности на проявления антисемитизма в его деятельности в годы Второй мировой войны, что могло вовлечь часть жителей в Холокост.Автор инициативы переименования Ряналдас Вайсбродас считает, что следует сконцентрироваться "на том, что объединяет, а не на том, что разъединяет"."Казис Шкирпа, литовские ополченцы, среди них и более 3000 евреев боролись за свободу Литвы. Поэтому имеет смысл отметить ставшее одним из символов борьбы за независимость поднятие флага Литвы на Горе Гядиминаса 1 января 1919 года", – пояснил Р. Вайсбродас. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: Шкирпа, переименование, аллея География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 68 раз Комментарии