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Президент Даля Грибаускайте: на фоне усилия тенденций изоляции Литва должна распространять западные ценности

фото: lrp.lt


Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что на фоне укрепления тенденций изоляции в мире Литва должна распространять западные ценности.

"В сегодняшнем мире, в котором усиливаются изоляционные, националистические и популистские тенденции, Литва должна быть объединяющей силой, сторонницей многосторонней системы и распространительницей западных ценностей", – цитируются слова президента в сообщении пресс-службы главы государства.

Об этом она заявила в среду после встречи с руководством министерства иностранных дел, послами и консулами.

Д. Грибаускайте призвала дипломатов и далее добиваться обороноспособности Литвы, окончательного закрепления энергетической самостоятельности, остановки ядерной угрозы гибридного характера, возникающей по соседству, вносить твердый вклад в распространение ценностей Европейского Союза, европейского образа жизни в мире.
По словам главы государства, необходимо поощрять благосостояние страны и людей посредством экономической дипломатии и расширения прочных связей с надежными рынками и увеличения известности Литвы в мире.

Д. Грибаускайте, завершающая работу на посту президента, поблагодарила дипломатов за десятилетие совместной работы.

По ее словам, за почти тридцать лет независимости Литва стала слышимым и уважаемым членом международного сообщества, в Европе ее ценят как пример обеспечения энергетической самостоятельности, как страну способную преодолеть финансовые трудности, реально оценивающую угрозы и способную привлечь помощь союзников.

"Это особая заслуга всех дипломатов Литвы", – говорится в сообщении.

Второй срок президентских полномочий Д. Грибаускайте завершится в пятницу, на посту президента ее сменит Гитанас Науседа.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: перспективы, Грибаускайте, дипломаты
География: Литва
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добавлена сегодня, 10 июля, 13:30

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