Президент Даля Грибаускайте: на фоне усилия тенденций изоляции Литва должна распространять западные ценности 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что на фоне укрепления тенденций изоляции в мире Литва должна распространять западные ценности.



"В сегодняшнем мире, в котором усиливаются изоляционные, националистические и популистские тенденции, Литва должна быть объединяющей силой, сторонницей многосторонней системы и распространительницей западных ценностей", – цитируются слова президента в сообщении пресс-службы главы государства.



Об этом она заявила в среду после встречи с руководством министерства иностранных дел, послами и консулами.



Д. Грибаускайте призвала дипломатов и далее добиваться обороноспособности Литвы, окончательного закрепления энергетической самостоятельности, остановки ядерной угрозы гибридного характера, возникающей по соседству, вносить твердый вклад в распространение ценностей Европейского Союза, европейского образа жизни в мире. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что на фоне укрепления тенденций изоляции в мире Литва должна распространять западные ценности."В сегодняшнем мире, в котором усиливаются изоляционные, националистические и популистские тенденции, Литва должна быть объединяющей силой, сторонницей многосторонней системы и распространительницей западных ценностей", – цитируются слова президента в сообщении пресс-службы главы государства.Об этом она заявила в среду после встречи с руководством министерства иностранных дел, послами и консулами.Д. Грибаускайте призвала дипломатов и далее добиваться обороноспособности Литвы, окончательного закрепления энергетической самостоятельности, остановки ядерной угрозы гибридного характера, возникающей по соседству, вносить твердый вклад в распространение ценностей Европейского Союза, европейского образа жизни в мире. По словам главы государства, необходимо поощрять благосостояние страны и людей посредством экономической дипломатии и расширения прочных связей с надежными рынками и увеличения известности Литвы в мире.



Д. Грибаускайте, завершающая работу на посту президента, поблагодарила дипломатов за десятилетие совместной работы.



По ее словам, за почти тридцать лет независимости Литва стала слышимым и уважаемым членом международного сообщества, в Европе ее ценят как пример обеспечения энергетической самостоятельности, как страну способную преодолеть финансовые трудности, реально оценивающую угрозы и способную привлечь помощь союзников.



"Это особая заслуга всех дипломатов Литвы", – говорится в сообщении.



Второй срок президентских полномочий Д. Грибаускайте завершится в пятницу, на посту президента ее сменит Гитанас Науседа. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: перспективы, Грибаускайте, дипломаты География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии