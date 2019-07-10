На Славянском базаре открылась выставка Звуки белорусской живописи 🔊 Воспроизвести В Витебске. Фото из архива "Обзора"







9 июля в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" открылась выставка "Звуки белорусской живописи". Это была первая из выставок в рамках фестиваля нынешнего года, и директор фестиваля Глеб Лапицкий, выступая на церемонии открытия выставки, отметил, что в нынешнем году выставочная программа фестиваля осваивает новые площадки, и является символичным то, что первая выставка нового сезона открывается на новой площадке - в концертном зале "Витебск".



"Здесь немало концертным проектов в этом году на фестивале, и благодаря этому тысячи зрителей смогут увезти с собой частичку Белоруссии", - отметил, в частности, Глеб Лапицкий.



В свою очередь, директор галереи-салона «Арт Хаос» Лилия Лукашенко отметила, что экспозиция была сформирована таким образом, чтобы можно было показать творчество современных белорусских художников, белорусское наследие, национальные особенности, и каждый гость мог ознакомиться с белорусским искусством, его направлениями и более полно представить культурный мир белорусов. "Здесь немало концертным проектов в этом году на фестивале, и благодаря этому тысячи зрителей смогут увезти с собой частичку Белоруссии", - отметил, в частности, Глеб Лапицкий.В свою очередь, директор галереи-салона «Арт Хаос» Лилия Лукашенко отметила, что экспозиция была сформирована таким образом, чтобы можно было показать творчество современных белорусских художников, белорусское наследие, национальные особенности, и каждый гость мог ознакомиться с белорусским искусством, его направлениями и более полно представить культурный мир белорусов. "Белорусская культура всегда вдохновляла к творчеству наших музыкантов, поэтов, художников. Они умеют слышать музыку в колосящемся хлебе, журчащих ручейках, в дыхании воздуха и дуновении ветра и все это запечатлели в своих произведениях", - добавила Лилия Лукашенко.



В официальной церемонии открытия выставки приняли участие начальник управления культуры Витебского облисполкома Петр Подгурский, председатель городского Совета депутатов Владимир Белевич, заместитель председателя горисполкома Виктор Глушин.



Среди авторов картин - Татьяна Гриневич, Антон Вырво, Олег Сковородко, Иван Семилетов, Глеб Герасимов, Михаил Левкович и другие. Василий ГОРОДИН , "Обзор" Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: Международный фестиваль искусств, "Славянский базар в Витебске" География: Белоруссия, Витебск — статья прочитана 119 раз Комментарии