Загрузка... В Москве устроят салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса 🔊 Воспроизвести



В Москве 13 июля будет произведен праздничный салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск. Событие отметят в ближайшую субботу.



Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина отметит 75-летие с момента освобождение столицы Литвы от нацистов. Об этом сообщает



По данным, опубликованным информационным агентстве «Интерфакс», в 22:00 в небо российской столицы будет выпущено более 50 видов фейерверков. Заявлено, что «купола разрывов превысят в диаметре 300 метров». Всего для салюта используют более 2 тыс. праздничных фейерверков. В Москве 13 июля будет произведен праздничный салют в честь 75-летия освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск. Событие отметят в ближайшую субботу.Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина отметит 75-летие с момента освобождение столицы Литвы от нацистов. Об этом сообщает Военное обозрение со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа России.По данным, опубликованным информационным агентстве «Интерфакс», в 22:00 в небо российской столицы будет выпущено более 50 видов фейерверков. Заявлено, что «купола разрывов превысят в диаметре 300 метров». Всего для салюта используют более 2 тыс. праздничных фейерверков. Сам запуск салюта будет проведен на Поклонной горе посредством самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Сам салют получит звуковое сопровождение. Его обеспечат залпы пушек ЗИС-3. Отмечается, что пушки артиллерийского расчета (не указано, конкретные орудия или марка в целом) использовались во время Великой Отечественной войны.



Немецкие войска вторглись в Вильнюс 24 июня 1941 года. Оккупация города продолжалась 1115 дней, и завершилась 13 июля 1944 года. Первый салют в честь освобождения столицы Литвы прогремел в день освобождения в 1944 году.



Согласно сообщению ведомственной газеты министерства обороны Российской Федерации «Красная звезда», праздничные салюты, посвященные освобождению городов СССР и Восточной Европы от немецких захватчиков, проводятся в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Загрузка... topwar.ru Категории: политика, общество, история Ключевые слова: Вильнюс, освобождение, салют География: Россия — статья прочитана 168 раз Комментарии