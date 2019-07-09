Послал всех в нокаут: грузины оценили решение Путина по санкциям 🔊 Воспроизвести



Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси, сообщает



Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии.



"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", – отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili. Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси, сообщает РИА Новости Многие грузины выразили мнение, что позиция российского лидера является наиболее разумной в ситуации, сложившейся на фоне скандала вокруг нецензурной ругани и оскорблений со стороны журналиста Георгия Габунии."Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", – отмечает Shorena Utiashvili-qumsiashvili. "Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", – пишет Eka Gvelesiani.



"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", – признает ან. არადელი.



"Я точно знал, что он это скажет", – уверяет Kakha Mujirishvili.



"Понял человек, что Габуния - не Грузия", – пишет Nina Nina.



Ранее ведущий авторской программы "P.S." Габуния начал эфир с грубых высказываний о Путине. Эта выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Руководство телеканала назвало инцидент неприемлемым, но отказалось увольнять оскандалившегося журналиста.



Госдума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту. Путин такую инициативу не поддержал "из-за уважения к грузинскому народу". После высказывания президента в нижней палате парламента заявили, что пока не планируют отзывать заявление о санкциях. В свою очередь в правительстве сказали, что уже ознакомились с документом, но учтут мнение Путина. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Путин, Грузия, санкции — статья прочитана 187 раз Комментарии