Загрузка... Франция введет экологический сбор на авиабилеты с 2020 года 🔊 Воспроизвести



Благодаря новому налогу во французскую казну ежегодно будут поступать более 180 млн евро. Деньги планируется инвестировать преимущественно в железную дорогу, сообщает



Правительство Франции с 2020 года намерено повысить экологический сбор на авиабилеты. В зависимости от типа билета он будет составлять от 1,5 до 18 евро, сообщила во вторник, 9 июля, министр по делам транспорта Элизабет Борн. В случае повышения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелетов на остров Корсика и французские заморские территории. Благодаря новому налогу во французскую казну ежегодно будут поступать более 180 млн евро. Деньги планируется инвестировать преимущественно в железную дорогу, сообщает DW Правительство Франции с 2020 года намерено повысить экологический сбор на авиабилеты. В зависимости от типа билета он будет составлять от 1,5 до 18 евро, сообщила во вторник, 9 июля, министр по делам транспорта Элизабет Борн. В случае повышения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелетов на остров Корсика и французские заморские территории. Сбор на билеты эконом-класса внутри Франции и в пределах Европы составит 1,5 евро, за пределы Европы- 3 евро. При покупке билета в бизнес-класс сбор на внутрифранцузские и внутриевропейские перелеты составит 9 евро, на другие континенты - 18 евро. В Париже рассчитывают, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около 182 миллионов евро. Эти деньги планируют инвестировать в "экологически благоприятную" инфраструктуру, в первую очередь в железную дорогу. Введение налога было одобрено специальным экологическим советом, возглавляемым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.



Что думают в Германии об экологических сборах на авиабилеты



Министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) в марте 2019 года выступила за введение экологичского сбора на авиабилеты на территории ЕС. На встрече глав природоохранных ведомств стран-членов ЕС Шульце заявила, что больше не должно быть так, что "билет на поезд стоит дороже авиабилета на одном и том же маршруте".



Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии на протяжении нескольких лет призывает к отмене косвенных субсидий на авиаперевозки. Кроме того, международные рейсы освобождаются от НДС. Железнодорожная компания Deutsche Bahn критикует отсутствие налога на керосин.



В других европейских странах также предлогают ввести экологические сборы. В частности, подобные планы озвучили правительства Бельгии и Нидерландов. Введение экологического сбора обсуждалось также парламентом Швейцарии, но депутаты отклонили это предложение. Загрузка... dw.com Категории: экономика, общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: экология, сбор, авиация, жд — статья прочитана 175 раз Комментарии