Просил вынести еще: история кассирши, мужа и пропавших миллионов

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Детективная история о загадочном исчезновении банковской служащей из Салавата вместе с семьей и 23 миллионами рублей, принадлежащих банку, близка развязке: Луизу Хайруллину силовики разыскали в 700 километрах от дома, на съемной квартире в Казани. Однако в деле до сих пор больше вопросов, чем ответов. По словам защиты, Хайруллина пошла на преступление под давлением мужа, который якобы уже успел спустить всю сумму на азартные игры.



Исчезли за день



В конце мая в полицию обратились сотрудники Салаватского отделения Россельхозбанка, обнаружившие пропажу более 20 миллионов рублей. Под подозрение сразу попала старший кассир — 35-летняя Луиза Хайруллина. У нее был доступ к хранилищу, а в день ограбления она отпросилась с работы пораньше. Детективная история о загадочном исчезновении банковской служащей из Салавата вместе с семьей и 23 миллионами рублей, принадлежащих банку, близка развязке: Луизу Хайруллину силовики разыскали в 700 километрах от дома, на съемной квартире в Казани. Однако в деле до сих пор больше вопросов, чем ответов. По словам защиты, Хайруллина пошла на преступление под давлением мужа, который якобы уже успел спустить всю сумму на азартные игры.В конце мая в полицию обратились сотрудники Салаватского отделения Россельхозбанка, обнаружившие пропажу более 20 миллионов рублей. Под подозрение сразу попала старший кассир — 35-летняя Луиза Хайруллина. У нее был доступ к хранилищу, а в день ограбления она отпросилась с работы пораньше.



Друзья и знакомые семьи в причастность Луизы к преступлению не верили: ее характеризуют как скромную и очень ответственную. По мнению окружающих, Хайруллины жили нормально, не бедствовали. Луиза трудилась в банковской сфере уже около 12 лет, муж Марат работал вахтами на севере страны. Несколько лет назад купили частный дом в престижном районе города.



"Марат был ведущим инженером в компании "Башнефть-Полюс". Обслуживал месторождение имени Требса в Ямало-Ненецком автономном округе, — рассказывает РИА Новости его знакомый Азамат. — Мы вместе участвовали в одном проекте. Я и другие коллеги знаем его как хорошего человека и грамотного специалиста. Тяги к азартным играм за ним не замечали".



© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата



Как выяснилось, благополучие Хайруллиных было лишь видимостью: отец Луизы Рамиль Мулахметов в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что на самом деле семья испытывала серьезные финансовые проблемы. По его словам, Марат занял у него полтора миллиона рублей, чтобы расплатиться с кредиторами.



"Беги, Луиза, беги"



Версия о крупных долгах — одна из основных в деле Хайруллиной. Полиция разослала ориентировки на членов семьи по всей стране, однако расследование забуксовало на месяц. Заподозрили, что Луиза с мужем и детьми скрылась в соседнем Казахстане — от Салавата до границы всего около 400 километров.



О "башкирских Бонни и Клайде" много писали в соцсетях. Высказывали предположения о том, что Хайруллины сами стали жертвами преступников, заставивших Луизу украсть деньги, а затем расправившихся с семьей. Другая версия: к краже женщину подтолкнул муж, вымогавший деньги ради любовницы.



Однако все оказалась прозаичнее. В конце июня оперативники обнаружили автомобиль, на котором скрылась семья Хайруллиных, а чуть позже отследили телефон подозреваемой.



"Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, зарегистрированные на нее и мужа, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Одну из симок активировали, и специалисты вычислили ее местоположение". По словам собеседника агентства, Луиза включила телефон, чтобы проверить, перечислили ли соцслужбы пособия на детей и другие выплаты.



Когда Луизу задержали в Казани, денег при ней не нашли. По информации источника, муж признался, что спустил всю сумму на азартные игры.



© РИА Новости / Руслан Кривобок Игра в блек-джек



Попросит у россиян



Хайруллиных вернули на родину. Луизу отправили в следственный изолятор, детей — под временную опеку к родителям, а азартного игрока Марата следователи, ко всеобщему удивлению, отпустили домой.



В ближайшее время он планирует принять участие в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", чтобы попросить помощи у россиян и собрать украденную сумму. Тогда, по его мнению, Луиза не попадет в тюрьму.



Как поясняют эксперты, возмещение ущерба банку действительно может сыграть положительную роль в деле: если Хайруллину признают виновной, суд смягчит наказание. По статье "Присвоение или растрата" ей грозит до десяти лет колонии.



Однако, по мнению юристов, муж сам рискует оказаться в наручниках как соучастник преступления. Но тут много нюансов: знал ли Марат заведомо о том, что деньги похищены, помогал ли он скрыться жене, действительно ли проиграл деньги.



Местный бизнесмен и общественник Азамат Галин, который взялся за защиту Луизы и уже нашел ей адвокатов, утверждает, что Марат прекрасно знал о происхождении денег, более того, именно он вынудил жену пойти на преступление.



"Мы вчера встретились с мужем Луизы, — сказал РИА Новости Галин. — По его версии, денежные средства из банка выносили последние два года. Всего — 25 миллионов 500 тысяч рублей. На этом настаивал он — ему нужны были средства для брокерских ставок". Возможно ли такое в условиях регулярных инкассаций и при нормальной работе банковской системы безопасности, предстоит выяснить полиции.



По словам Галина, Марат уже получил солидный гонорар от журналистов и поехал на съемки, а Луиза, когда узнала, что ее муж на свободе, грустно выругалась.



Авторы: Виктория Дубовская, Виктор Званцев для Полицейские отправились к ней домой, но опоздали: сотрудница банка бесследно исчезла вместе с мужем и двумя детьми. По предварительной версии следствия, деньги наличными старший кассир вынесла из банка в дамской сумочке.Друзья и знакомые семьи в причастность Луизы к преступлению не верили: ее характеризуют как скромную и очень ответственную. По мнению окружающих, Хайруллины жили нормально, не бедствовали. Луиза трудилась в банковской сфере уже около 12 лет, муж Марат работал вахтами на севере страны. Несколько лет назад купили частный дом в престижном районе города."Марат был ведущим инженером в компании "Башнефть-Полюс". Обслуживал месторождение имени Требса в Ямало-Ненецком автономном округе, — рассказывает РИА Новости его знакомый Азамат. — Мы вместе участвовали в одном проекте. Я и другие коллеги знаем его как хорошего человека и грамотного специалиста. Тяги к азартным играм за ним не замечали".Как выяснилось, благополучие Хайруллиных было лишь видимостью: отец Луизы Рамиль Мулахметов в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что на самом деле семья испытывала серьезные финансовые проблемы. По его словам, Марат занял у него полтора миллиона рублей, чтобы расплатиться с кредиторами.Версия о крупных долгах — одна из основных в деле Хайруллиной. Полиция разослала ориентировки на членов семьи по всей стране, однако расследование забуксовало на месяц. Заподозрили, что Луиза с мужем и детьми скрылась в соседнем Казахстане — от Салавата до границы всего около 400 километров.О "башкирских Бонни и Клайде" много писали в соцсетях. Высказывали предположения о том, что Хайруллины сами стали жертвами преступников, заставивших Луизу украсть деньги, а затем расправившихся с семьей. Другая версия: к краже женщину подтолкнул муж, вымогавший деньги ради любовницы.Однако все оказалась прозаичнее. В конце июня оперативники обнаружили автомобиль, на котором скрылась семья Хайруллиных, а чуть позже отследили телефон подозреваемой."Все то время, пока велись поиски кассирши и ее семьи, прослушивались телефонные номера, зарегистрированные на нее и мужа, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Одну из симок активировали, и специалисты вычислили ее местоположение". По словам собеседника агентства, Луиза включила телефон, чтобы проверить, перечислили ли соцслужбы пособия на детей и другие выплаты.Когда Луизу задержали в Казани, денег при ней не нашли. По информации источника, муж признался, что спустил всю сумму на азартные игры.Хайруллиных вернули на родину. Луизу отправили в следственный изолятор, детей — под временную опеку к родителям, а азартного игрока Марата следователи, ко всеобщему удивлению, отпустили домой.В ближайшее время он планирует принять участие в программе Андрея Малахова на телеканале "Россия 1", чтобы попросить помощи у россиян и собрать украденную сумму. Тогда, по его мнению, Луиза не попадет в тюрьму.Как поясняют эксперты, возмещение ущерба банку действительно может сыграть положительную роль в деле: если Хайруллину признают виновной, суд смягчит наказание. По статье "Присвоение или растрата" ей грозит до десяти лет колонии.Однако, по мнению юристов, муж сам рискует оказаться в наручниках как соучастник преступления. Но тут много нюансов: знал ли Марат заведомо о том, что деньги похищены, помогал ли он скрыться жене, действительно ли проиграл деньги.Местный бизнесмен и общественник Азамат Галин, который взялся за защиту Луизы и уже нашел ей адвокатов, утверждает, что Марат прекрасно знал о происхождении денег, более того, именно он вынудил жену пойти на преступление."Мы вчера встретились с мужем Луизы, — сказал РИА Новости Галин. — По его версии, денежные средства из банка выносили последние два года. Всего — 25 миллионов 500 тысяч рублей. На этом настаивал он — ему нужны были средства для брокерских ставок". Возможно ли такое в условиях регулярных инкассаций и при нормальной работе банковской системы безопасности, предстоит выяснить полиции.По словам Галина, Марат уже получил солидный гонорар от журналистов и поехал на съемки, а Луиза, когда узнала, что ее муж на свободе, грустно выругалась.Авторы: Виктория Дубовская, Виктор Званцев для РИА Новости Загрузка... РИА Новости Категории: чп и криминал, в России Ключевые слова: банк, воровство, азартные игры, муж, служазая — статья прочитана 182 раза Комментарии