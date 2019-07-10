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ХАМАС предложил приютить евреев на время «эфиопской интифады»



Израиль вновь сотрясают протесты выходцев из Эфиопии. Население оказалось в безвыходной ситуации: с одной стороны, толпы вандалов угрожают разрушить образ жизни израильтян, с другой — правительство угрожает откупиться от вандалов, отобрав у израильтян всё необходимое для поддержания образа жизни. К счастью, помощь пришла с неожиданной стороны, сообщает НОВОСТИ НА ГРАНИ.

«Нет, я, конечно, всё понимаю. Я бы лично поубивал всех сионистов», — признал глава ХАМАСа Ихья Синвар. «Они заслуживают ракетных обстрелов, но переносить антисемитские погромы от других евреев? Это уже перебор. Никто не должен подвергаться такому кощунственному издевательству у себя дома. Я приглашаю всех желающих переждать волну протестов в секторе Газы.»
По словам представителей время от времени террористической организации, благодаря десятилетиям вялотекущего израильского геноцида, в Газе достаточно свободной жилплощади, чтобы с комфортом приютить всё население Израиля. Естественно, чтобы израильтяне не злоупотребляли гостеприимством, получить пропуск в сектор смогут только законопослушные граждане, которые обязуются жить в соответствии с местными устоями. Накладывать такие драконовские ограничения ХАМАС вынуждает печальный опыт соседей.
fakejews.co.il
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Израиль, протесты, эфиопы
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добавлена сегодня, 10 июля, 12:00

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