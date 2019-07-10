ХАМАС предложил приютить евреев на время «эфиопской интифады» 🔊 Воспроизвести



Израиль вновь сотрясают протесты выходцев из Эфиопии. Население оказалось в безвыходной ситуации: с одной стороны, толпы вандалов угрожают разрушить образ жизни израильтян, с другой — правительство угрожает откупиться от вандалов, отобрав у израильтян всё необходимое для поддержания образа жизни. К счастью, помощь пришла с неожиданной стороны, сообщает



«Нет, я, конечно, всё понимаю. Я бы лично поубивал всех сионистов», — признал глава ХАМАСа Ихья Синвар. «Они заслуживают ракетных обстрелов, но переносить антисемитские погромы от других евреев? Это уже перебор. Никто не должен подвергаться такому кощунственному издевательству у себя дома. Я приглашаю всех желающих переждать волну протестов в секторе Газы.» Израиль вновь сотрясают протесты выходцев из Эфиопии. Население оказалось в безвыходной ситуации: с одной стороны, толпы вандалов угрожают разрушить образ жизни израильтян, с другой — правительство угрожает откупиться от вандалов, отобрав у израильтян всё необходимое для поддержания образа жизни. К счастью, помощь пришла с неожиданной стороны, сообщает НОВОСТИ НА ГРАНИ «Нет, я, конечно, всё понимаю. Я бы лично поубивал всех сионистов», — признал глава ХАМАСа Ихья Синвар. «Они заслуживают ракетных обстрелов, но переносить антисемитские погромы от других евреев? Это уже перебор. Никто не должен подвергаться такому кощунственному издевательству у себя дома. Я приглашаю всех желающих переждать волну протестов в секторе Газы.» По словам представителей время от времени террористической организации, благодаря десятилетиям вялотекущего израильского геноцида, в Газе достаточно свободной жилплощади, чтобы с комфортом приютить всё население Израиля. Естественно, чтобы израильтяне не злоупотребляли гостеприимством, получить пропуск в сектор смогут только законопослушные граждане, которые обязуются жить в соответствии с местными устоями. Накладывать такие драконовские ограничения ХАМАС вынуждает печальный опыт соседей. fakejews.co.il Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Израиль, протесты, эфиопы — статья прочитана 71 раз Комментарии