Загрузка... Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу 🔊 Воспроизвести



Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.



«Последнее время я критически настроен к американскому президенту… Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе», — цитирует его



Далай-лама подчеркнул, что такой подход слишком узкий.



Ранее Далай-лама посоветовал России присоединиться к Евросоюзу ради мировой стабильности.



В мае он призвал все страны опираться на здравый смысл, чтобы не допустить третьей мировой войны. Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.«Последнее время я критически настроен к американскому президенту… Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе», — цитирует его RT со ссылкой на РИА Новости.Далай-лама подчеркнул, что такой подход слишком узкий.Ранее Далай-лама посоветовал России присоединиться к Евросоюзу ради мировой стабильности.В мае он призвал все страны опираться на здравый смысл, чтобы не допустить третьей мировой войны. Загрузка... russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: Тибет, Далай Лама, Трамп — статья прочитана 104 раза Комментарии