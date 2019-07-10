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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу
Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
«Последнее время я критически настроен к американскому президенту… Мне не понравилось его высказывание о том, что Америка — на первом месте. Такая страна не должна думать только о себе», — цитирует его RT со ссылкой на РИА Новости.
Далай-лама подчеркнул, что такой подход слишком узкий.
Ранее Далай-лама посоветовал России присоединиться к Евросоюзу ради мировой стабильности.
В мае он призвал все страны опираться на здравый смысл, чтобы не допустить третьей мировой войны.
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russian.rt.com
Ключевые слова: Тибет, Далай Лама, Трамп
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