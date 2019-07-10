Загрузка... Левые эко-активисты блокировали швейцарские банки в Цюрихе и Базеле 🔊 Воспроизвести Несистемная эко-оппозиция и уличные активисты левого толка блокируют 8 июля 2019 года в Цюрихе здание одного из швейцарских банков. (Keystone)



Несистемная эко-оппозиция и уличные активисты левого толка блокировали вчера 8 июля 2019 года в Цюрихе и Базеле здания банков. Полиция провела задержания, сообщает Несистемная эко-оппозиция и уличные активисты левого толка блокировали вчера 8 июля 2019 года в Цюрихе и Базеле здания банков. Полиция провела задержания, сообщает Цюрихом вчерашние эко-акции не ограничились, акции указанного международного «климатического движения» прошли, например, в Базеле в непосредственной близости от тамошнего расположения банка UBS. По данным самих активистов в акциях принимали участие «сотни людей». Как сообщает швейцарская газета Blick, протестующие высказывали намерение «оставаться на улице, если потребуется, длительное время, до 48-ми часов».



Служащие банков были вынуждены при поддержке служб безопасности попадать к себе на работу через запасные входы. Сами банки занимали по отношению к протестующим разные позиции. Credit Suisse, например, поначалу был намерен не препятствовать акциям протесты. В Базеле, однако, полиция повела себя вчера более жестко, поставив активистам ультиматум: или они покидают «банковский квартал города» до 14.15 местного времени, вы противном случае каждый, кто останется, будет принужден предъявить полиции свои документы и раскрыть собственную идентичность.



В итоге банковский квартал в Базеле был освобожден от протестующих. «Четверо участников протестов приковали себя к элементам уличной инфраструктуры и их пришлось освобождать», — заявил Топрак Йергуз (Toprak Yerguz), официальный представитель базельской полиции, в интервью газете Blick. Всего в Базеле правоохранительные органы провели персональный досмотр и контроль документов у 37 человек, 19 из них были временно задержаны. Позже, как сообщалось в социальных сетях, акция протеста перешла в беспорядки в связи с полицейскими задержаниями.



Активистов пришлось «выпиливать»



В Цюрихе активисты предпочли не реагировать на требования и ультиматумы полиции, поэтому примерно к 9 часам на главную банковскую площадь города Парадеплац были стянуты дополнительные силы правоохранителей, которые принялись по одному удалять активистов с площади. Некоторых из них пришлось в буквальном смысле «выпиливать» и освобождать от цепей, которыми те приковывались, в частности, к уличным цветочным горшкам. Демонстранты не стали сотрудничать с полицией, но и сопротивления они не оказывали. Всего временно были задержаны 64 человека, из них 30 женщин, в возрасте от 15 до 65 лет.



Чего требовали активисты? В их глазах швейцарские банки Credit Suisse и UBS являются «самыми большими в Швейцарии производителями парниковых газов», но не из-за их непосредственной деятельности, но по причине их инвестиционной политики. Как считают протестующие, банки продолжают финансировать предприятия, деятельность которых наносит вред окружающей среде. Члены самопровозглашенной группы «Коллективная климатическая справедливость» («Collective Climate Justice») требуют от банков немедленно прекратить действовать в области невозобновляемых источников энергии, таких, как уголь, нефть и газ.



Свою деятельность члены этой группы координировали совместно со швейцарским отделением экологической организации Greenpeace. Из-за акций протеста в Цюрихе частично было затруднено движение общественного транспорта, многие маршруты трамваев, главного вида транспорта в городе, пришлось перенаправлять или вовсе на время останавливать. Все акции завершились в городе примерно к 13 часам дня.



«Зеленые финансы»



В Швейцарии проблема «озеленения» финансовой отрасли экономики дискутируется уже давно. Вчерашние акции левых-активистов уже стали поводом для ряда политических заявлений. В частности, по мнению партий социалистов (SP) и «Зелёных» (Grüne), финансовая отрасль должна быть более плотно привлечена к решению экологических проблем, потому что своей «финансовой и инвестиционной политикой она берет на себя непосредственную и значительную долю ответственности за потепление климата». Политики правоцентристского, бюргерского направления, также вынуждены сейчас разбираться с вопросами климата и разработкой соответствующих программ и мер как кратко-, так и долгосрочного характера.



Так, депутат Совета Кантонов, малой палаты федерального парламента от партии демохристиан (CVP) Беат Фонлантен (Beat Vonlanthen) согласен с тем, что финансы играют свою роль в решении проблемы защиты климата, и что «даже в Парижском климатическом соглашении финансовая отрасль признана в качестве важнейших инструментов противодействия глобальному потеплению». Поэтому, по его словам, парламентский комитет по вопросам экологии (Umweltkommission), разрабатывая новую редакцию Федерального закона о CO2, основного инструмента политики Швейцарии для достижения цели сокращения выбросов, намерен отдельно упомянуть и закрепить в нём роль финансовой индустрии.



Напомним: в Швейцарии два года назад Федеральное Bедомство по делам экологии (Bundesamt für Umwelt — BafuВнешняя ссылка, подразделение Департамента/Федерального министерства по вопросам экологии, транспорта и коммуникаций/UVEK) провело проверку инвестиционных портфолио основных банков и пенсионных фондов на предмет их «экологичности». Вывод был сделан пугающий: если бы в мире источником парниковых газов были только инвестиционные проекты этих финансовых институтов, то с учетом интенсивности их бизнеса земная атмосфера разогрелась бы к концу нынешнего столетия на показатель от 4 до 6 дополнительных градусов, что в три раза превышает предельные показатели, установленные Парижским соглашением.



Беат Фонлантен уверен в том, что «нам теперь не избежать необходимости решать эту проблему. ЕС уже предлагает ряд мер по привлечению финансовой отрасли к борьбе против климатических изменений, но Швейцария обязана разработать здесь свою собственную стратегию». Но какой она должна быть? Должны ли инвесторы указывать на своих «инвестиционных продуктах», предлагаемых клиентам, степень их воздействия на климат? Следует ли менять законодательство? Или стоит делать ставку на добровольность? Пока ответов на эти вопросы нет.



Социализм или либерализм?



Что касается Федерального совета, правительства Швейцарии, то он делает ставку на либеральный путь и предлагает в следующем году провести силами Bafu еще один «эко-инвестиционный и финансовый аудит». Следует ли в этой области «закрутить гайки» и ужесточить законодательство? Партия социалистов предлагает делать ставку не либеральные принципы саморегулирования, но на силу государственного принуждения.



С точки зрения депутата Национального совета (большой палаты парламента) от соцпартии Беата Янса (Beat Jans) можно даже, если ничего иное не поможет, пойти на запрет определенных видов кредитования. С его точки зрения «швейцарские банки не должны больше финансировать теплоэлектростанции, работающие на угле. Они должны отказаться также от финансирования строительства газо- и нефтепроводов, а также перестать вкладываться в проекты по добыче нефти и газа методами «гидравлического разрыва пласта» (Fracking).



У представителей партий правее центра такого рода меры наталкиваются на решительное сопротивление. Депутат Национального совета от Швейцарской народной партии (SVP) и сам банкир Томас Маттер (Thomas Matter) рассматривает «всю эту дискуссию вокруг финансовой индустрии и климата» в качестве «смехотворной». «Вкладчики должны иметь полную свободу решать, куда и во что им вкладывать свои деньги. Государство не должно предписывать им основы инвестиционного поведения». Иной позиции придерживается влиятельное «Швейцарское банкирское объединение» (Schweizerische Bankiervereinigung), которое уже само в добровольном порядке готовит пакет возможных мер с тем, чтобы сделать «финансовые потоки более экологичными».



Что дальше?



Депутат от партии либералов (FDP) и директор банка Ханс-Петер Портманн (Hans-Peter Portmann) подходит к этому вопросу дифференцированно. С одной стороны, он выступает против государственного принуждения, с другой — «открыт для новых предложений. Мы готовы сотрудничать (с экологическими организациями) в области повышения степени экологической прозрачности инвестиционных проектов, с тем, чтобы вкладчик знал, что происходит с его портфолио в экологическом смысле».



Примерно в этом же направлении, по информации Ханса-Петера Портманна, намерена двигаться и министр экологии, транспорта и коммуникаций Швейцарии Симонетта Соммаруга. Она уже «пригласила меня с целью обменяться мнениями по возможным мерам. Пока не хочу торопиться и выкладывать все карты на стол. Но скоро дискуссия на предмет более экологичных рамочных условий работы финансовой индустрии Швейцарии примет более интенсивный, но при этом более конкретный и рациональный характер». Загрузка... swissinfo.ch Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: протесты, Швейцария, банки, блокирование — статья прочитана 152 раза Комментарии