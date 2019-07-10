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Глава МИД Эстонии назвал провокацией планирующийся в Москве салют в честь 75-летия освобождения Таллина



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом планирующийся в Москве салют в честь 75-летней годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает НГ-Балтия. Свое заявление министр сделал в социальной сети Facebook.

«Вторая мировая война для Эстонии — это оккупация как нацистской Германией, так и Советским Союзом. В 1944 году после ухода немецких военных в Таллинне вступило в должность законное правительство Эстонской республики. Отмечать повторную оккупацию Таллина салютом как в праздничный день для нас неприемлемо», — заявил глава МИД.

Рейнсалу попросил министерство вызвать посла России и выразить протест посольству России в Таллине.

Салют в Москве в честь освобождения Таллина запланирован на 22 сентября этого года. 22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления или день правительства Отто Тийфа.

В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17-ти салютов в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета Вооруженных сил Российской Федерации «Красная звезда».

Уже прошли салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь Освобождения Вильнюса, на 1 августа — Каунаса, на 22 сентября — Таллина, на 13 октября — в честь освобождения Риги.
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novayagazeta.ee
Категории: политика, общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: Таллинн, протест, Москва, салют
География: Эстония
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добавлена сегодня, 10 июля, 09:00

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