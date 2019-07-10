Загрузка... Глава МИД Эстонии назвал провокацией планирующийся в Москве салют в честь 75-летия освобождения Таллина 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом планирующийся в Москве салют в честь 75-летней годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает



«Вторая мировая война для Эстонии — это оккупация как нацистской Германией, так и Советским Союзом. В 1944 году после ухода немецких военных в Таллинне вступило в должность законное правительство Эстонской республики. Отмечать повторную оккупацию Таллина салютом как в праздничный день для нас неприемлемо», — заявил глава МИД.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом планирующийся в Москве салют в честь 75-летней годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает НГ-Балтия . Свое заявление министр сделал в социальной сети Facebook.«Вторая мировая война для Эстонии — это оккупация как нацистской Германией, так и Советским Союзом. В 1944 году после ухода немецких военных в Таллинне вступило в должность законное правительство Эстонской республики. Отмечать повторную оккупацию Таллина салютом как в праздничный день для нас неприемлемо», — заявил глава МИД. Рейнсалу попросил министерство вызвать посла России и выразить протест посольству России в Таллине.



Салют в Москве в честь освобождения Таллина запланирован на 22 сентября этого года. 22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления или день правительства Отто Тийфа.



В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17-ти салютов в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета Вооруженных сил Российской Федерации «Красная звезда».



Уже прошли салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь Освобождения Вильнюса, на 1 августа — Каунаса, на 22 сентября — Таллина, на 13 октября — в честь освобождения Риги. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: политика, общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: Таллинн, протест, Москва, салют География: Эстония — статья прочитана 163 раза Комментарии