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Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

© REUTERS / Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп . Архивное фото


Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Fortune.

В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям. Тогда судья заявила, что решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Позднее министерство юстиции США подало жалобу на решение суда в Нью-Йорке.

"Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, которое использует учетную запись в социальных сетях для различного рода официальных целей, исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно", - говорится в решении суда.

Иск против Трампа подали в 2017 году семь истцов, которых американский президент заблокировал в Twitter.
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РИА Новости
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: суд, Трамп, соцсети, блокировка
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добавлена сегодня, 10 июля, 08:00

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