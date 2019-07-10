Загрузка... Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Kevin Lamarque Президент США Дональд Трамп . Архивное фото



Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает



В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям. Тогда судья заявила, что решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Позднее министерство юстиции США подало жалобу на решение суда в Нью-Йорке.



"Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, которое использует учетную запись в социальных сетях для различного рода официальных целей, исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно", - говорится в решении суда.



Иск против Трампа подали в 2017 году семь истцов, которых американский президент заблокировал в Twitter. Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Fortune.В мае прошлого года федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен заявил, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, и потребовал вернуть им доступ к его записям. Тогда судья заявила, что решение Трампа заблокировать отдельных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Позднее министерство юстиции США подало жалобу на решение суда в Нью-Йорке."Первая поправка не позволяет публичному должностному лицу, которое использует учетную запись в социальных сетях для различного рода официальных целей, исключать людей из онлайн-диалога, открытого для остальных, по той причине, что они выразили взгляды, с которыми это должностное лицо не согласно", - говорится в решении суда.Иск против Трампа подали в 2017 году семь истцов, которых американский президент заблокировал в Twitter. Загрузка... РИА Новости Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: суд, Трамп, соцсети, блокировка — статья прочитана 145 раз Комментарии