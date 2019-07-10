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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Грузовой маршрут поезда из Клайпеды в Киев планируется продлить до Одессы
Во вторник официально был отрыт маршрут регулярных контейнерных грузовых перевозок по железной дороге из Клайпеды и Киев. Литовская ж/д компания Lietuvos gelezinkeliai утверждает, что в будущем планируется продлить его до Одессы, и объединить Клайпедский порт с крупнейшим портом Украины, утверждает Lietuvos gelezinkeliai.
Первый состав, состоящий из 92 условных контейнеров (двадцатифутовых эквивалентов, ДФЭ) во вторник отправился с клайпедского станции Драугисте в Киев. Он доставит различные грузы – бумагу, удобрения, бытовую химию и прочие товары.
Глава компании – оператора поезда Intermodal container service Гядиминас Кунцявичюс утверждает, что перевозка контейнеров из Клайпеды в Киев сократилась с 5-7 суток до полутора.
Планируется, что поезд будет курсировать из Клайпеды в Киев еженедельно, ежегодно он будет перевозить более 10 тыс. ДФЭ.
В прошлом году грузопоток между Литвой и Украиной по железной дороге вырос на 3,3%. За четыре месяца этого года он увеличился в два раза до 143 тыс. тонн.
Ключевые слова: поезд, маршрут, контейнеровоз
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