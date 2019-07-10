Альтернатива грозящей стагнации – досрочные выборы, считает лидер оппозиции Литвы 🔊 Воспроизвести Виктория Чмилите-Нельсен



Досрочные парламентские выборы в Литве это, пожалуй, единственный выход из сложившегося политического цикла, утверждает лидер оппозиции в сейме Виктория Чмилите-Нельсен.



По ее словам, невзирая на то, что премьер Саулюс Сквярнялис решил остаться на посту, вновь сформированная правящая коалиция, кажется, нужна лишь для удовлетворения партийных интересов, а не для обеспечения слаженной работы правительства.



"Новая правящая коалиция, вероятно, приступит к работе без крупных амбиций, а у вновь назначенных министров не будет возможностей взяться за необходимые реформы. Иссякшее правительство без воли к действиям будет стимулировать рост разочарования людей. В такой ситуации ответственные политики обязаны рассмотреть возможность досрочных выборов, поскольку это становится почти единственной альтернативой полуторагодовой стагнации", – завила лидер оппозиции в распространенном во вторник заявлении. Досрочные парламентские выборы в Литве это, пожалуй, единственный выход из сложившегося политического цикла, утверждает лидер оппозиции в сейме Виктория Чмилите-Нельсен.По ее словам, невзирая на то, что премьер Саулюс Сквярнялис решил остаться на посту, вновь сформированная правящая коалиция, кажется, нужна лишь для удовлетворения партийных интересов, а не для обеспечения слаженной работы правительства."Новая правящая коалиция, вероятно, приступит к работе без крупных амбиций, а у вновь назначенных министров не будет возможностей взяться за необходимые реформы. Иссякшее правительство без воли к действиям будет стимулировать рост разочарования людей. В такой ситуации ответственные политики обязаны рассмотреть возможность досрочных выборов, поскольку это становится почти единственной альтернативой полуторагодовой стагнации", – завила лидер оппозиции в распространенном во вторник заявлении. Она утверждает, что из сложного процесса формирования коалиции видно, что приоритет правящих – не стабильность в государстве, не сильные кандидаты на посты министров, а узко политические интересы и сведение личных счетов.



На минувшей неделе о новой правящей коалиции договорились "аграрии", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость", Избирательная акция поляков Литвы.



Протестуя против этого соглашения во вторник фракцию "аграриев" покинул председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас.



Спикер сейма, также "аграрий" Викторас Пранцкетис отказывается выполнять коалиционное соглашение и уступать должность главы парламента "социал-трудовикам".



Очередные выборы в сейм должны состояться осенью 2020 года. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, оппозиция, коалиция География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии