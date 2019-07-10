Главная >> Новости >> политика, общество >> Альтернатива грозящей стагнации – досрочные выборы, считает лидер оппозиции Литвы

Альтернатива грозящей стагнации – досрочные выборы, считает лидер оппозиции Литвы

Виктория Чмилите-Нельсен


Досрочные парламентские выборы в Литве это, пожалуй, единственный выход из сложившегося политического цикла, утверждает лидер оппозиции в сейме Виктория Чмилите-Нельсен.

По ее словам, невзирая на то, что премьер Саулюс Сквярнялис решил остаться на посту, вновь сформированная правящая коалиция, кажется, нужна лишь для удовлетворения партийных интересов, а не для обеспечения слаженной работы правительства.

"Новая правящая коалиция, вероятно, приступит к работе без крупных амбиций, а у вновь назначенных министров не будет возможностей взяться за необходимые реформы. Иссякшее правительство без воли к действиям будет стимулировать рост разочарования людей. В такой ситуации ответственные политики обязаны рассмотреть возможность досрочных выборов, поскольку это становится почти единственной альтернативой полуторагодовой стагнации", – завила лидер оппозиции в распространенном во вторник заявлении.
Она утверждает, что из сложного процесса формирования коалиции видно, что приоритет правящих – не стабильность в государстве, не сильные кандидаты на посты министров, а узко политические интересы и сведение личных счетов.

На минувшей неделе о новой правящей коалиции договорились "аграрии", "социал-трудовики", партия "Порядок и справедливость", Избирательная акция поляков Литвы.

Протестуя против этого соглашения во вторник фракцию "аграриев" покинул председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас.

Спикер сейма, также "аграрий" Викторас Пранцкетис отказывается выполнять коалиционное соглашение и уступать должность главы парламента "социал-трудовикам".

Очередные выборы в сейм должны состояться осенью 2020 года.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: сейм, выборы, оппозиция, коалиция
География: Литва
статья прочитана 160 раз
добавлена сегодня, 10 июля, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка