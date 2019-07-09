Путин выступил против санкций в отношении Грузии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Наталья Селиверстова Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото



Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, сообщает



" Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства журналистам.



Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации".



Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, сообщает РИА Новости " Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства журналистам.Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации". Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.



"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.



Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.



В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.



Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.



В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков". РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Путин, Грузия, санкции География: Россия — статья прочитана 208 раз Комментарии