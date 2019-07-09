Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, сообщает РИА Новости.
" Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства журналистам.
Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации".
Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.
"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.
Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".
"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.
Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".