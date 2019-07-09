Главная >> Новости >> политика, общество, чп и криминал, в Европе >> Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото


Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, сообщает РИА Новости.

" Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", — сказал глава государства журналистам.

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Поводом послужили "непрекращающиеся антироссийские провокации".

Президент также прокомментировал идею о возбуждении дела против оскорбившего его грузинского журналиста.

"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — отметил российский лидер.

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.

В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также президент, премьер и МИД республики.

В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой и открытой провокацией грузинских радикальных сил. В МИД заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Грузии обострились "русофобские припадки", а государство не хочет приструнить "экстремистски настроенных молодчиков".
РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Путин, Грузия, санкции
География: Россия
статья прочитана 208 раз
добавлена сегодня, 9 июля, 17:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка