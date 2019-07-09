«Общий вектор уже задан»: какой курс возьмёт новое правительство Греции 🔊 Воспроизвести



Лидер правоцентристской партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции. Находившаяся у власти с 2015 года СИРИЗА уходит в оппозицию. По мнению экспертов, Мицотакис умело воспользовался ошибками правительства Алексиса Ципраса. Однако, как отмечают аналитики, новое правительство столкнётся с теми же трудностями, которые не смогла разрешить СИРИЗА. Политологи полагают, что в ближайшее время рейтинг правящей партии может начать падать, поскольку в действительности прежний политический курс не претерпит серьёзных изменений. Эксперты указывают, что из-за тяжёлой экономической ситуации Афинам придётся идти на сокращение социальных пособий, а добиться реструктуризации долга Мицотакису будет сложно.



Напомним, досрочные парламентские выборы в Греции были назначены после того, как правящая левая партия СИРИЗА проиграла в мае голосование в Европарламент, получив только шесть мандатов, в то время как оппозиционная «Новая демократия» стала обладательницей семи мест в ЕП. Ещё одним ударом для партии СИРИЗА стал провал на местных выборах: она уступила соперникам из «Новой демократии» в 12 из 13 греческих регионов.



В связи с этим лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что считает своим моральным долгом провести в стране досрочные парламентские выборы.



Голосование состоялось 7 июля. В результате партия «Новая демократия», возглавляемая Кириакосом Мицотакисом, набрала 39,7% голосов, что равнозначно 158 мандатам в 300-местном греческом парламенте. Партия радикальных левых сил СИРИЗА получила 31,55% голосов, или 86 мест. Остальные голоса распределились между менее крупными партиями и движениями левого и правого толка.



По мнению экспертов, победа «Новой демократии» связана с разочарованием, которое накопилось в греческом обществе по отношению к СИРИЗЕ.



«Экономическая политика партии СИРИЗА была не очень успешной, поэтому она получила меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Однако ядерный электорат этой партии сохранился, перевес, полученный «Новой демократией», был не так велик. Возможно, что в будущем СИРИЗА возьмёт реванш», — сказал в интервью RT заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.



«Авторитет партии снизился»



Правоцентристская партия «Новая демократия» была основана в 1974 году Константиносом Караманлисом сразу после падения режима «чёрных полковников» в Греции. Партия одержала победу на первых же выборах, состоявшихся после эпохи диктатуры, и уступила власть соперникам из левоцентристского лагеря в 1981 году.



Сегодня «Новая демократия» является членом Европейской народной партии — наднационального политического объединения, существующего в ЕС. Свою идейную платформу она определяет как «социальный либерализм», направленный, с одной стороны, на свободу личности и деловой среды, а с другой — на создание государства всеобщего благосостояния.



На выборах 2012 года «Новая демократия» получила 129 мест в парламенте и смогла сформировать правящую коалицию с левоцентристами. Как тогда писали СМИ, комментируя исход выборов, Греция «выбрала Европу» — руководство «Новой демократии» поддержало антикризисное соглашение с Евросоюзом и МВФ, требующее от Афин введения мер жёсткой экономии.



Reuters © Ronen Zvulun



Однако проблемы продолжали нарастать — хотя Афины получали новые кредитные транши от МВФ, средства направлялись преимущественно на обслуживание старых долгов, отмечают эксперты.



На этом фоне в 2015 году к власти пришла леворадикальная партия СИРИЗА. Её лидер Алексис Ципрас последовательно критиковал меры жёсткой экономии, к которым Грецию обязывали международные кредиторы и Евросоюз. Ципрас потребовал, чтобы кредиторы списали часть задолженности, которая к тому моменту достигла €324 млрд, или 180% ВВП страны. В 2015 году правительство приостановило выплаты по госдолгу, страна оказалась фактически в состоянии дефолта. Однако к середине 2018 года долговой кризис был преодолён, хотя у Греции осталось немало нерешённых экономических проблем.



«Алексис Ципрас выдержал столкновение с МВФ, ЦБ и ЕС по поводу греческого долга — ему удалось в итоге сгладить проблему за счёт взаимных уступок, сейчас проблема внешней задолженности уже не стоит перед Грецией. Однако партии СИРИЗА не удалось добиться полного ухода от политики строгой экономии, поэтому её авторитет снизился в социально незащищённых слоях населения», — пояснил в интервью RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.



По словам эксперта, сегодня в Греции велик социальный разрыв между богатыми и бедными, но новое правительство столкнётся с такими же проблемами, как и его предшественники.



«Как только Мицотакис начнёт урезать пенсии и социальные пособия, что уже постепенно начинала делать СИРИЗА, его партия станет терять сторонников», — отметил Швейцер.



Сейчас победившая на выборах «Новая демократия» намерена добиться от Евросоюза снижения целевых показателей для Греции, которая начинает выходить на профицитные бюджетные показатели без учёта выплат по внешним долгам.



В том случае, если Брюссель согласится выполнить просьбу Афин, это может помочь Греции ускорить рост национальной экономики, такие оценки представили ранее аналитики из компании Citigroup.



По мнению Юрия Квашнина, новый премьер-министр будет действовать примерно в том же русле, что и предыдущее правительство.



«Общий экономический вектор уже задан, и сойти с него будет достаточно сложно. Кириакос Мицотакис попытается провести очередной раунд переговоров с международными кредиторами, чтобы добиться дальнейшей реструктуризации госдолга. Это позволило бы снизить налоги и перезапустить активность греческого бизнеса. Но предугадать, пойдёт ли Еврокомиссия навстречу Афинам, сложно», — считает Юрий Квашнин.



«Самый сильный удар»



Новый премьер-министр Греции из известной политической династии — в своё время отец Кириакоса Мицотакиса занимал пост премьер-министра страны (1990—1993), а также почётного председателя партии «Новая демократия». Сестра Кириакоса — Дора Бакоянни — ранее возглавляла Министерство иностранных дел, а также была мэром Афин.



Сам Мицотакис — лидер партии «Новая демократия» с 2016 года. Ранее политик был депутатом греческого парламента, а также министром административной реформы и электронного правительства с 2013 по 2015 год.



Новый кабмин намерен продолжить борьбу с нелегальной и экономической миграцией — партия Мицотакиса настаивает на необходимости усиления охраны границ, а также возвращении мигрантов на территорию Турции. Впрочем, меры против притока мигрантов принимались и прежним левоцентристским правительством: в 2016 году Алексис Ципрас даже пригрозил блокировать работу Евросоюза, требуя, чтобы Брюссель предпринял шаги по решению миграционных проблем.



В сфере внешней политики главным спорным вопросом между партиями СИРИЗА и «Новая демократия» стало переименование Македонии. Напомним, в прошлом году македонские власти провели референдум о переименовании страны в Северную Македонию — на смене названия настаивала соседняя Греция, обещая в противном случае заблокировать принятие республики в состав НАТО и ЕС.



Правительство Ципраса удовлетворилось тем, что Македония стала Северной Македонией. Однако многие в Греции считают, что это недостаточная гарантия от возможных территориальных претензий соседней страны на одноимённый греческий регион.



«Именно согласие признать название Северная Македония нанесло самый сильный удар по внутриполитическим позициям партии СИРИЗА», — уверен Владимир Швейцер.



По другим вопросам новое правительство, скорее всего, продолжит линию своих предшественников, считают эксперты.



«В слегка замороженном состоянии»



По мнению аналитиков, новое греческое правительство, скорее всего, сохранит прежний уровень отношений с Россией. В мае 2016 года Кириакос Мицотакис провёл переговоры с Владимиром Путиным во время визита российского лидера в Афины. Одной из тем обсуждения были российские инвестиции, которые надеется привлечь греческая сторона. Кроме того, греческий политик отметил тогда важную роль России в урегулировании кипрского вопроса.



Напомним, в настоящее время Кипр разделён на два государственных образования: признанную международным сообществом Республику Кипр, населённую этническими греками, и самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра, пользующуюся покровительством Анкары.



Как отмечают эксперты, в последние месяцы Вашингтон предпринимает усилия для того, чтобы как можно больше сблизиться с Афинами и Никосией. Ранее в США даже звучали призывы к властям Кипра закрыть доступ в свои порты для российских военных кораблей.



«В последние годы Греция и США, и без того находящиеся в одном военном блоке, стали ещё больше сближаться. И это является негативным сигналом для России. Сомневаюсь, что смена правящей партии в Греции приведёт к оживлению российско-греческих отношений», — отметил в интервью RT Юрий Квашнин.



Тем не менее в начале этого года Кириакос Мицотакис посетил с визитом Россию. Политик встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой МИД Сергеем Лавровым.



«Греция — это страна, которая является неотъемлемой частью западной системы ценностей и безопасности. Однако это не означает, что мы не можем улучшить двусторонние отношения с Россией», — заявил греческий политик, комментируя состоявшиеся переговоры.



Кроме того, Мицотакис подтвердил намерение своего предшественника продвигать в ЕС вопрос продления «Турецкого потока» через территорию страны в Европу.



По словам Владимира Швейцера, Афины заинтересованы в том, чтобы присоединиться к проекту «Турецкий поток», однако для этого греческой стороне следует сначала достичь необходимых договорённостей с Турцией.



© turkstream.info



Эксперты считают, что в отношениях Греции и России сохранится прежний вектор.



«Думаю, что принципиальных изменений во внешней политике Греции не будет. К сожалению, в последние годы российско-греческие отношения складывались не лучшим образом. Сейчас они находятся в неплохом, но слегка замороженном состоянии», — пояснил Юрий Квашнин.



Похожей точки зрения придерживается и Владимир Швейцер. В то же время он полагает, что отношения Москвы и Афин можно назвать тёплыми.



«Внешняя политика Греции при новом правительстве не изменится, Афины будут поддерживать отношения со всеми партнёрами. Что касается России, то при всех сложностях нельзя забывать о том, что между Россией и Грецией исторически существуют достаточно тёплые отношения, и даже та антироссийская волна, которая в последние годы захлестнула страны Запада, Грецию практически не задела», — подытожил эксперт. По итогам состоявшихся досрочных выборов в Греции меняется правящая партия и правительство. Лидер правоцентристской партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис уже принял присягу в качестве главы греческого правительства в присутствии президента Прокописа Павлопулоса. Мицотакис дал клятву следовать Конституции республики и служить интересам народа. Кроме того, политик представил новый состав кабинета министров, сообщает RT Напомним, досрочные парламентские выборы в Греции были назначены после того, как правящая левая партия СИРИЗА проиграла в мае голосование в Европарламент, получив только шесть мандатов, в то время как оппозиционная «Новая демократия» стала обладательницей семи мест в ЕП. Ещё одним ударом для партии СИРИЗА стал провал на местных выборах: она уступила соперникам из «Новой демократии» в 12 из 13 греческих регионов.В связи с этим лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас заявил, что считает своим моральным долгом провести в стране досрочные парламентские выборы.Голосование состоялось 7 июля. В результате партия «Новая демократия», возглавляемая Кириакосом Мицотакисом, набрала 39,7% голосов, что равнозначно 158 мандатам в 300-местном греческом парламенте. Партия радикальных левых сил СИРИЗА получила 31,55% голосов, или 86 мест. Остальные голоса распределились между менее крупными партиями и движениями левого и правого толка.По мнению экспертов, победа «Новой демократии» связана с разочарованием, которое накопилось в греческом обществе по отношению к СИРИЗЕ.«Экономическая политика партии СИРИЗА была не очень успешной, поэтому она получила меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Однако ядерный электорат этой партии сохранился, перевес, полученный «Новой демократией», был не так велик. Возможно, что в будущем СИРИЗА возьмёт реванш», — сказал в интервью RT заведующий сектором исследований Европейского союза Института мировой экономики и международных отношений РАН Юрий Квашнин.Правоцентристская партия «Новая демократия» была основана в 1974 году Константиносом Караманлисом сразу после падения режима «чёрных полковников» в Греции. Партия одержала победу на первых же выборах, состоявшихся после эпохи диктатуры, и уступила власть соперникам из левоцентристского лагеря в 1981 году.Сегодня «Новая демократия» является членом Европейской народной партии — наднационального политического объединения, существующего в ЕС. Свою идейную платформу она определяет как «социальный либерализм», направленный, с одной стороны, на свободу личности и деловой среды, а с другой — на создание государства всеобщего благосостояния.На выборах 2012 года «Новая демократия» получила 129 мест в парламенте и смогла сформировать правящую коалицию с левоцентристами. Как тогда писали СМИ, комментируя исход выборов, Греция «выбрала Европу» — руководство «Новой демократии» поддержало антикризисное соглашение с Евросоюзом и МВФ, требующее от Афин введения мер жёсткой экономии.Однако проблемы продолжали нарастать — хотя Афины получали новые кредитные транши от МВФ, средства направлялись преимущественно на обслуживание старых долгов, отмечают эксперты.На этом фоне в 2015 году к власти пришла леворадикальная партия СИРИЗА. Её лидер Алексис Ципрас последовательно критиковал меры жёсткой экономии, к которым Грецию обязывали международные кредиторы и Евросоюз. Ципрас потребовал, чтобы кредиторы списали часть задолженности, которая к тому моменту достигла €324 млрд, или 180% ВВП страны. В 2015 году правительство приостановило выплаты по госдолгу, страна оказалась фактически в состоянии дефолта. Однако к середине 2018 года долговой кризис был преодолён, хотя у Греции осталось немало нерешённых экономических проблем.«Алексис Ципрас выдержал столкновение с МВФ, ЦБ и ЕС по поводу греческого долга — ему удалось в итоге сгладить проблему за счёт взаимных уступок, сейчас проблема внешней задолженности уже не стоит перед Грецией. Однако партии СИРИЗА не удалось добиться полного ухода от политики строгой экономии, поэтому её авторитет снизился в социально незащищённых слоях населения», — пояснил в интервью RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.По словам эксперта, сегодня в Греции велик социальный разрыв между богатыми и бедными, но новое правительство столкнётся с такими же проблемами, как и его предшественники.«Как только Мицотакис начнёт урезать пенсии и социальные пособия, что уже постепенно начинала делать СИРИЗА, его партия станет терять сторонников», — отметил Швейцер.Сейчас победившая на выборах «Новая демократия» намерена добиться от Евросоюза снижения целевых показателей для Греции, которая начинает выходить на профицитные бюджетные показатели без учёта выплат по внешним долгам.В том случае, если Брюссель согласится выполнить просьбу Афин, это может помочь Греции ускорить рост национальной экономики, такие оценки представили ранее аналитики из компании Citigroup.По мнению Юрия Квашнина, новый премьер-министр будет действовать примерно в том же русле, что и предыдущее правительство.«Общий экономический вектор уже задан, и сойти с него будет достаточно сложно. Кириакос Мицотакис попытается провести очередной раунд переговоров с международными кредиторами, чтобы добиться дальнейшей реструктуризации госдолга. Это позволило бы снизить налоги и перезапустить активность греческого бизнеса. Но предугадать, пойдёт ли Еврокомиссия навстречу Афинам, сложно», — считает Юрий Квашнин.Новый премьер-министр Греции из известной политической династии — в своё время отец Кириакоса Мицотакиса занимал пост премьер-министра страны (1990—1993), а также почётного председателя партии «Новая демократия». Сестра Кириакоса — Дора Бакоянни — ранее возглавляла Министерство иностранных дел, а также была мэром Афин.Сам Мицотакис — лидер партии «Новая демократия» с 2016 года. Ранее политик был депутатом греческого парламента, а также министром административной реформы и электронного правительства с 2013 по 2015 год.Новый кабмин намерен продолжить борьбу с нелегальной и экономической миграцией — партия Мицотакиса настаивает на необходимости усиления охраны границ, а также возвращении мигрантов на территорию Турции. Впрочем, меры против притока мигрантов принимались и прежним левоцентристским правительством: в 2016 году Алексис Ципрас даже пригрозил блокировать работу Евросоюза, требуя, чтобы Брюссель предпринял шаги по решению миграционных проблем.В сфере внешней политики главным спорным вопросом между партиями СИРИЗА и «Новая демократия» стало переименование Македонии. Напомним, в прошлом году македонские власти провели референдум о переименовании страны в Северную Македонию — на смене названия настаивала соседняя Греция, обещая в противном случае заблокировать принятие республики в состав НАТО и ЕС.Правительство Ципраса удовлетворилось тем, что Македония стала Северной Македонией. Однако многие в Греции считают, что это недостаточная гарантия от возможных территориальных претензий соседней страны на одноимённый греческий регион.«Именно согласие признать название Северная Македония нанесло самый сильный удар по внутриполитическим позициям партии СИРИЗА», — уверен Владимир Швейцер.По другим вопросам новое правительство, скорее всего, продолжит линию своих предшественников, считают эксперты.По мнению аналитиков, новое греческое правительство, скорее всего, сохранит прежний уровень отношений с Россией. В мае 2016 года Кириакос Мицотакис провёл переговоры с Владимиром Путиным во время визита российского лидера в Афины. Одной из тем обсуждения были российские инвестиции, которые надеется привлечь греческая сторона. Кроме того, греческий политик отметил тогда важную роль России в урегулировании кипрского вопроса.Напомним, в настоящее время Кипр разделён на два государственных образования: признанную международным сообществом Республику Кипр, населённую этническими греками, и самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра, пользующуюся покровительством Анкары.Как отмечают эксперты, в последние месяцы Вашингтон предпринимает усилия для того, чтобы как можно больше сблизиться с Афинами и Никосией. Ранее в США даже звучали призывы к властям Кипра закрыть доступ в свои порты для российских военных кораблей.«В последние годы Греция и США, и без того находящиеся в одном военном блоке, стали ещё больше сближаться. И это является негативным сигналом для России. Сомневаюсь, что смена правящей партии в Греции приведёт к оживлению российско-греческих отношений», — отметил в интервью RT Юрий Квашнин.Тем не менее в начале этого года Кириакос Мицотакис посетил с визитом Россию. Политик встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой МИД Сергеем Лавровым.«Греция — это страна, которая является неотъемлемой частью западной системы ценностей и безопасности. Однако это не означает, что мы не можем улучшить двусторонние отношения с Россией», — заявил греческий политик, комментируя состоявшиеся переговоры.Кроме того, Мицотакис подтвердил намерение своего предшественника продвигать в ЕС вопрос продления «Турецкого потока» через территорию страны в Европу.По словам Владимира Швейцера, Афины заинтересованы в том, чтобы присоединиться к проекту «Турецкий поток», однако для этого греческой стороне следует сначала достичь необходимых договорённостей с Турцией.Эксперты считают, что в отношениях Греции и России сохранится прежний вектор.«Думаю, что принципиальных изменений во внешней политике Греции не будет. К сожалению, в последние годы российско-греческие отношения складывались не лучшим образом. Сейчас они находятся в неплохом, но слегка замороженном состоянии», — пояснил Юрий Квашнин.Похожей точки зрения придерживается и Владимир Швейцер. В то же время он полагает, что отношения Москвы и Афин можно назвать тёплыми.«Внешняя политика Греции при новом правительстве не изменится, Афины будут поддерживать отношения со всеми партнёрами. Что касается России, то при всех сложностях нельзя забывать о том, что между Россией и Грецией исторически существуют достаточно тёплые отношения, и даже та антироссийская волна, которая в последние годы захлестнула страны Запада, Грецию практически не задела», — подытожил эксперт. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: премьер, правительство, выборы, Греция — статья прочитана 116 раз Комментарии