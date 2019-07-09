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Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню



Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд, сообщает RT.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения... Мы выражаем протест в отношении этих действий», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона нарушают двусторонние соглашения между странами и являются вмешательством во внутренние дела Китая.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: США, Китай, торговля, оружие, поставки, Тайвань
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добавлена сегодня, 9 июля, 19:00

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