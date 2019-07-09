Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню 🔊 Воспроизвести



Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд, сообщает



Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.



«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения... Мы выражаем протест в отношении этих действий», — цитирует дипломата РИА Новости.



Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона нарушают двусторонние соглашения между странами и являются вмешательством во внутренние дела Китая.



Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger. Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд, сообщает RT Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения... Мы выражаем протест в отношении этих действий», — цитирует дипломата РИА Новости.Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона нарушают двусторонние соглашения между странами и являются вмешательством во внутренние дела Китая.Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, Китай, торговля, оружие, поставки, Тайвань — статья прочитана 143 раза Комментарии