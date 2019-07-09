Глава КНБО сейма Литвы В. Бакас покинул фракцию аграриев дополнено 🔊 Воспроизвести Витаутас Бакас



Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас покинул фракцию правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").



Об этом во вторник сообщил председательствовавший на заседании парламента представитель партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис.



В. Бакас отказался указывать BNS причины ухода и обещает это сделать на пресс-конференции в среду.



Глава КНБО сообщил, что будет работать в составе Смешанной группы членов сейма.



После ухода В. Бакаса во фракции ЛКЗС осталось 49 членов сейма. Кроме того, сокращается и количество депутатов, входящих в коалицию – в ней осталось 75 членов сейма из 141.



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Депутат Витаутас Бакас, покинувший фракцию правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев"), должен будет оставить и пост председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, утверждает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис. Председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас покинул фракцию правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").Об этом во вторник сообщил председательствовавший на заседании парламента представитель партии "Порядок и справедливость" Рямигиюс Жямайтайтис.В. Бакас отказался указывать BNS причины ухода и обещает это сделать на пресс-конференции в среду.Глава КНБО сообщил, что будет работать в составе Смешанной группы членов сейма.После ухода В. Бакаса во фракции ЛКЗС осталось 49 членов сейма. Кроме того, сокращается и количество депутатов, входящих в коалицию – в ней осталось 75 членов сейма из 141.* * *Депутат Витаутас Бакас, покинувший фракцию правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев"), должен будет оставить и пост председателя Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы, утверждает лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис. "Да, несомненно, сменится председатель комитета. Это произойдет в ближайшее время, возможно в четверг", – сказал Р. Карбаускис журналистам во вторник.



С другой стороны, он сказал, что пока не знает, кто будет выдвинут в главы КНБО.



Р. Карбаускис отметил, что шаг В. Бакаса не удивил ни его, ни фракцию, поскольку депутат уже несколько недель назад предупредил о такой возможности.



"Это решение не удивило фракцию. Витаутас Бакас говорил, что если будет сформирована коалиция при участии фракции "Порядок и справедливость", то он покинет фракцию. С другой стороны, он агитировал за правительство меньшинства, которое бы поддержали консерваторы", – сказал лидер партии.



"Мы все равно сохраняем математическое большинство", – сказал Р. Карбаускис.



Он отметил, что у него нет претензий к работе В. Бакаса, и выразил надежду на то, что будут приняты поправки к закону, инициированные после парламентского расследования, проведенного КНБО. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, депутат, фракция, КНБО География: Литва — статья прочитана 84 раза Комментарии