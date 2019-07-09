Задержан мэр Купишского района 🔊 Воспроизвести



Во вторник литовская Служба специальных расследований (ССР) задержала подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Купишского района, консерватора Дайнюса Бардаускаса.



Эту информацию подтвердила BNS представитель ССР по связям с печатью Рената Эндружите.



Служба проводит досудебное расследование возможного злоупотребления служебным положением и торговли влиянием в Купишском районном самоуправлении. В самоуправлении, в подчиненном ему Центре культуры, на рабочих местах лиц и на дому во вторник проведены обыски.



Мэр Д. Бардаускас возглавляет это самоуправление второй срок полномочий, впервые он был избран на этот пост в 2015 году.



BNS не удалось с ним связаться, мобильный телефон районного мэра выключен.



Директор администрации самоуправления Марюс Малишаускас во вторник сообщил BNS, что расследование правоохранительных органов может быть связана с проведенным 6 июля в самоуправлении фестивалем "Стихии". Его организовал Купишский центр культуры.



BNS не удалось связаться и с директором этого центра Йолитой Янушонене.



Расследование контролирует прокурор отдела расследования организованных преступлений и коррупции Панявежской окружной прокуратуры.



Более подробные комментарии по расследованию правоохранительные органы обещают предоставить во вторник после обеда. Во вторник литовская Служба специальных расследований (ССР) задержала подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Купишского района, консерватора Дайнюса Бардаускаса.Эту информацию подтвердила BNS представитель ССР по связям с печатью Рената Эндружите.Служба проводит досудебное расследование возможного злоупотребления служебным положением и торговли влиянием в Купишском районном самоуправлении. В самоуправлении, в подчиненном ему Центре культуры, на рабочих местах лиц и на дому во вторник проведены обыски.Мэр Д. Бардаускас возглавляет это самоуправление второй срок полномочий, впервые он был избран на этот пост в 2015 году.BNS не удалось с ним связаться, мобильный телефон районного мэра выключен.Директор администрации самоуправления Марюс Малишаускас во вторник сообщил BNS, что расследование правоохранительных органов может быть связана с проведенным 6 июля в самоуправлении фестивалем "Стихии". Его организовал Купишский центр культуры.BNS не удалось связаться и с директором этого центра Йолитой Янушонене.Расследование контролирует прокурор отдела расследования организованных преступлений и коррупции Панявежской окружной прокуратуры.Более подробные комментарии по расследованию правоохранительные органы обещают предоставить во вторник после обеда. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: мэр, задержание, Купишкес География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии