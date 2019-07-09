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Задержан мэр Купишского района



Во вторник литовская Служба специальных расследований (ССР) задержала подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Купишского района, консерватора Дайнюса Бардаускаса.

Эту информацию подтвердила BNS представитель ССР по связям с печатью Рената Эндружите.

Служба проводит досудебное расследование возможного злоупотребления служебным положением и торговли влиянием в Купишском районном самоуправлении. В самоуправлении, в подчиненном ему Центре культуры, на рабочих местах лиц и на дому во вторник проведены обыски.

Мэр Д. Бардаускас возглавляет это самоуправление второй срок полномочий, впервые он был избран на этот пост в 2015 году.

BNS не удалось с ним связаться, мобильный телефон районного мэра выключен.

Директор администрации самоуправления Марюс Малишаускас во вторник сообщил BNS, что расследование правоохранительных органов может быть связана с проведенным 6 июля в самоуправлении фестивалем "Стихии". Его организовал Купишский центр культуры.

BNS не удалось связаться и с директором этого центра Йолитой Янушонене.

Расследование контролирует прокурор отдела расследования организованных преступлений и коррупции Панявежской окружной прокуратуры.

Более подробные комментарии по расследованию правоохранительные органы обещают предоставить во вторник после обеда.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: мэр, задержание, Купишкес
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 июля, 14:23

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