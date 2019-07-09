Высшее образование на русском языке возвращается в Литву 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Клайпедский государственный университет выступил с инициативой, которая может привлечь русскоговорящих студентов в Литву. С сентября в ВУЗе планируется запуск нескольких учебных программ на русском языке.



Такие непривычные для стран Балтии изменения (ведь уже никого не удивишь желанием официальных властей данных стран снизить, а лучше вообще прекратить образование на русском языке и ликвидировать русскоязычные СМИ) происходят с подачи нового ректора - Артураса Разбадаускаса. И тут власти Литвы, наверное, могли бы заподозрить Разбадаускаса в любви к России, но, на самом деле, все намного прозаичнее.



Как никак, ректор - депутат горсовета от правящего большинства, поэтому его инициатива носит прагматичный подход. Таким образом Разбадаускас намерен сделать Клайпеду меккой для русскоговорящих студентов из бывшего Советского Союза. Благодаря такому подходу Клайпедский государственный университет решит вопрос нехватки собственных студентов, а сам город увеличит численность населения в том числе и за счёт приезжих абитуриентов. Тем более, что власти Клайпеды намеревались повысить его численность до 190 тыс человек к 2030 году. Клайпедский государственный университет выступил с инициативой, которая может привлечь русскоговорящих студентов в Литву. С сентября в ВУЗе планируется запуск нескольких учебных программ на русском языке.Такие непривычные для стран Балтии изменения (ведь уже никого не удивишь желанием официальных властей данных стран снизить, а лучше вообще прекратить образование на русском языке и ликвидировать русскоязычные СМИ) происходят с подачи нового ректора - Артураса Разбадаускаса. И тут власти Литвы, наверное, могли бы заподозрить Разбадаускаса в любви к России, но, на самом деле, все намного прозаичнее.Как никак, ректор - депутат горсовета от правящего большинства, поэтому его инициатива носит прагматичный подход. Таким образом Разбадаускас намерен сделать Клайпеду меккой для русскоговорящих студентов из бывшего Советского Союза. Благодаря такому подходу Клайпедский государственный университет решит вопрос нехватки собственных студентов, а сам город увеличит численность населения в том числе и за счёт приезжих абитуриентов. Тем более, что власти Клайпеды намеревались повысить его численность до 190 тыс человек к 2030 году.



Как это часто бывает, не все студенты, проучившись за границей, захотят вернуться на родину. Могут быть смешанные браки, кто-то захочет остаться работать и т.д.



Понятно, что такое решение вряд ли бы пришло в голову ректорам эстонских и латвийских ВУЗов просто по той причине, что в отличие от соседей, в Литве русскоязычное меньшинство не является политической проблемой. Удельный вес русскоязычных жителей в Литве самый маленький среди трёх балтийских стран. Забавно, что Литва готова не просто к возвращению, а к привлечению русскоязычных студентов. А ведь ещё недавно Вильнюс так активно искал русских агентов влияния, где уже достаточно было просто говорить по-русски, чтобы попасть под подозрение.



Но все меняется. И причины крайне просты. Во-первых, титульное население катастрофически уменьшается. Чтобы как-то поправить ситуацию, нужно озаботиться вопросом миграции, начав с образования. Естественно, гораздо легче позвать студентов, которые ближе по ментальному и культурному уровню. Как никак, русская культура и русский язык более знакомы и привычны литовцам, чем, например, скажем, албанская.



Во-вторых, что вытекает уже из предыдущего пункта, эта самая миграция уже в Литве произошла, хотели того власти Литвы или нет. И произошла она за счёт украинцев. В 2018 году на территорию страны пожаловали 52 тыс. гастарбайтеров, из которых большая часть - граждане Украины. Более того, часть из них получила временный вид на жительство. Конечно, многие украинцы приехали не одни, а семьями, а значит, их дети пошли в русскоязычные садики и школы. Закрывать все дошкольное и среднее образование на русском языке литовские власти пока не могут, потому что это напрямую затрагивает права нацменьшинств. Хотя Вильнюсу было бы все равно на права русскоязычного нацменьшинства, если бы не одно но....



Валерия ШАЦКАЯ



Теперь же у украинских мигрантов, да и всех желающих, появится возможность получить высшее образование и на русском языке в Литве. При таких условиях есть шанс, что как минимум украинцы останутся в Литве, а значит и амбициозная задача увеличения населения Клайпеды (да и самой Литвы) будет решена. Что ж, лучше хоть так бороться с убылью населения, чем вообще ничего не делать. Вот так бы как с образованием решалась бы и проблема давления на русскоязычные телеканалы. Но здесь, увы, Литва демонстрирует конкретную дискриминацию, и пока подвижек не видно. Надо сказать, очень здравое предложение, выгодное не только для города и университета, но и для самих русскоговорящих поступающих, поскольку они получат возможность получить европейский диплом, обучаясь на русском языке. Для стран Балтии такой вариант предоставления образования поистине уникален, поскольку в соседней Эстонии нет действующих русскоязычных ВУЗов, а в Латвии их закрывают. Тем самым Литва повышает свою привлекательность для русскоговорящих иностранцев, да и жителей тоже, и получает возможность предложить что-то отличное от соседей, выделиться, так сказать. К слову, если смотреть дальше, то если проект будет иметь успех, то таким образом Литва, действительно, сможет решить какие-то проблемы, например, демографические.Как это часто бывает, не все студенты, проучившись за границей, захотят вернуться на родину. Могут быть смешанные браки, кто-то захочет остаться работать и т.д.Понятно, что такое решение вряд ли бы пришло в голову ректорам эстонских и латвийских ВУЗов просто по той причине, что в отличие от соседей, в Литве русскоязычное меньшинство не является политической проблемой. Удельный вес русскоязычных жителей в Литве самый маленький среди трёх балтийских стран. Забавно, что Литва готова не просто к возвращению, а к привлечению русскоязычных студентов. А ведь ещё недавно Вильнюс так активно искал русских агентов влияния, где уже достаточно было просто говорить по-русски, чтобы попасть под подозрение.Но все меняется. И причины крайне просты. Во-первых, титульное население катастрофически уменьшается. Чтобы как-то поправить ситуацию, нужно озаботиться вопросом миграции, начав с образования. Естественно, гораздо легче позвать студентов, которые ближе по ментальному и культурному уровню. Как никак, русская культура и русский язык более знакомы и привычны литовцам, чем, например, скажем, албанская.Во-вторых, что вытекает уже из предыдущего пункта, эта самая миграция уже в Литве произошла, хотели того власти Литвы или нет. И произошла она за счёт украинцев. В 2018 году на территорию страны пожаловали 52 тыс. гастарбайтеров, из которых большая часть - граждане Украины. Более того, часть из них получила временный вид на жительство. Конечно, многие украинцы приехали не одни, а семьями, а значит, их дети пошли в русскоязычные садики и школы. Закрывать все дошкольное и среднее образование на русском языке литовские власти пока не могут, потому что это напрямую затрагивает права нацменьшинств. Хотя Вильнюсу было бы все равно на права русскоязычного нацменьшинства, если бы не одно но....Крупное нацменьшинство в Литве - это поляки. И именно Польша борется за сохранение прав нацменьшинств, куда попадают и русские, поэтому Варшава на данный момент и выступает гарантом сохранения как польского, так и русского языков на территории Литовской республики.Теперь же у украинских мигрантов, да и всех желающих, появится возможность получить высшее образование и на русском языке в Литве. При таких условиях есть шанс, что как минимум украинцы останутся в Литве, а значит и амбициозная задача увеличения населения Клайпеды (да и самой Литвы) будет решена. Что ж, лучше хоть так бороться с убылью населения, чем вообще ничего не делать. Вот так бы как с образованием решалась бы и проблема давления на русскоязычные телеканалы. Но здесь, увы, Литва демонстрирует конкретную дискриминацию, и пока подвижек не видно. Валерия ШАЦКАЯ, политолог , специально для «Обзора» Категории: политика, в странах Балтии, образование Ключевые слова: русский язык, Клайпедский государственный университет — статья прочитана 72 раза Комментарии