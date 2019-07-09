Самое ценное в жизни – семья 🔊 Воспроизвести







В минувшие выходные в пригороде Вильнюса, рядом с Букишкским православным храмом Рождества Христова, прошёл ставший уже традиционным День памяти святых Петра и Февронии Муромских, известный ещё как День Семьи, Любви и Верности.



Перед концертом публику развлекал, разогревал и созывал на праздник духовой оркестр столичной школы «Сантарос» под руководством Линаса Авиженюса, жонглёр Мантас ходил среди детей на ходулях и заставлял их ловить их же кепки, которые он «удил» с помощью большого крючка.



Затем настоятель Букишкского храма Максим Крутолевич поздравил всех с праздником, был прочитан тропарь-кондак и произнесена молитва, оберегающая семьи. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий также поздравил всех собравшихся с этим праздником. Перед концертом публику развлекал, разогревал и созывал на праздник духовой оркестр столичной школы «Сантарос» под руководством Линаса Авиженюса, жонглёр Мантас ходил среди детей на ходулях и заставлял их ловить их же кепки, которые он «удил» с помощью большого крючка.Затем настоятель Букишкского храма Максим Крутолевич поздравил всех с праздником, был прочитан тропарь-кондак и произнесена молитва, оберегающая семьи. Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий также поздравил всех собравшихся с этим праздником.



Член Сейма Чеслав Ольшевский передал тёплые пожелания от Риты Тамашунене и Вальдемара Томашевского и выразил слова благодарности настоятелю храма Максиму Крутолевичу за то, что он уже который год подряд организует на территории храма этот замечательный праздник.



«Семья должна быть дома, там, где мы живём, где общаемся», - сказал Чеслав Ольшевский и передал храму конфеты в подарок от Сейма.











Затем был произнесён молебен в честь свв. Петра и Февронии Муромских, а игумен Иннокентий рассказал историю любви этих святых.



Далее начался уже сам концерт. Открыл его своей песней «Выбор» Олег Мозарский. Затем на сцену вышла Божена Соколинска, пригласившая детей на сцену, чтобы вместе с ними спеть знаменитую «Если с другом вышел в путь», а также песню Елены Ваенги «Желаю».



В этот день публика открыла для себя и новых авторов, таких, как Александр Харин, выведший «в народ» песню своего сочинения. Свои песни исполнили также Инесс, Сергей Зорин, Гитана.



Замечательным венцом концерта стали выступления Ольги Петунина и Олега Мозарского с песней «Снег-дождь». И напоследок все выступавшие исполнители спели песню «Мы желаем счастья вам».



А потом настало время цирка, который уже третий год подряд украшает праздник в Букишкес. Дети увидели жонглёров, фокусников, гимнастку, сами поучаствовали в цирковых представлениях. Цирк так притягивал детей, что от сцены их было просто не оторвать. Кстати, цирк этот – семейный. И выступают они на корпоративах, семейных праздниках и мероприятиях, подобных празднику в Букишках. Желающие могут связаться с организаторами по адресу – vladasser@gmail.com.



После цирка настал черёд жонглёра Мантаса с его спектаклем «Рыбак», в котором он жонглировал дьяболо (китайская народная игра, аналог нашего йо-йо. Это что-то вроде катушки, которую крутят на верёвке, натянутой между двумя палочками).



И венцом праздника стало «пенное шоу», которое предоставила компания «Ugnies šokis» («Танец огня»). Радости детей не было предела. Что они только там ни вытворяли... Купались, ныряли, бегали, прыгали, а пены становилось всё больше и больше. Скоро в пене были все – и стар, и млад.



Мероприятие, как всегда, удалось, даже несмотря на ветер и тучки, ходящие по небу. Видимо, свв. Пётр и Феврония Муромские не позволили дождику залить этот весёлый семейный праздник.



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Мэр Вильнюсского района Мария Рекст пожелала всем крепкого здоровья, любви, богатого стола, хлеба и к хлебу, а также передала храму хлеб, который испекла сама.Член Сейма Чеслав Ольшевский передал тёплые пожелания от Риты Тамашунене и Вальдемара Томашевского и выразил слова благодарности настоятелю храма Максиму Крутолевичу за то, что он уже который год подряд организует на территории храма этот замечательный праздник.«Семья должна быть дома, там, где мы живём, где общаемся», - сказал Чеслав Ольшевский и передал храму конфеты в подарок от Сейма.Затем был произнесён молебен в честь свв. Петра и Февронии Муромских, а игумен Иннокентий рассказал историю любви этих святых.Далее начался уже сам концерт. Открыл его своей песней «Выбор» Олег Мозарский. Затем на сцену вышла Божена Соколинска, пригласившая детей на сцену, чтобы вместе с ними спеть знаменитую «Если с другом вышел в путь», а также песню Елены Ваенги «Желаю».В этот день публика открыла для себя и новых авторов, таких, как Александр Харин, выведший «в народ» песню своего сочинения. Свои песни исполнили также Инесс, Сергей Зорин, Гитана.Замечательным венцом концерта стали выступления Ольги Петунина и Олега Мозарского с песней «Снег-дождь». И напоследок все выступавшие исполнители спели песню «Мы желаем счастья вам».А потом настало время цирка, который уже третий год подряд украшает праздник в Букишкес. Дети увидели жонглёров, фокусников, гимнастку, сами поучаствовали в цирковых представлениях. Цирк так притягивал детей, что от сцены их было просто не оторвать. Кстати, цирк этот – семейный. И выступают они на корпоративах, семейных праздниках и мероприятиях, подобных празднику в Букишках. Желающие могут связаться с организаторами по адресу – vladasser@gmail.com.После цирка настал черёд жонглёра Мантаса с его спектаклем «Рыбак», в котором он жонглировал дьяболо (китайская народная игра, аналог нашего йо-йо. Это что-то вроде катушки, которую крутят на верёвке, натянутой между двумя палочками).И венцом праздника стало «пенное шоу», которое предоставила компания «Ugnies šokis» («Танец огня»). Радости детей не было предела. Что они только там ни вытворяли... Купались, ныряли, бегали, прыгали, а пены становилось всё больше и больше. Скоро в пене были все – и стар, и млад.Мероприятие, как всегда, удалось, даже несмотря на ветер и тучки, ходящие по небу. Видимо, свв. Пётр и Феврония Муромские не позволили дождику залить этот весёлый семейный праздник. Виолетта ГРЕЙЦЮН Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: День семьи, Любви и Верности — статья прочитана 109 раз Комментарии