Литва просит Вашингтонский арбитраж прекратить тяжбу с Veolia 🔊 Воспроизвести



Литва просит Международный инвестиционный арбитраж в Вашингтоне прекратить инициированное французской энергетической компанией Veolia в 2016 году дело против Литовского государства – в нем Veolia требует возместить ей убытки на сумму почти 120 млн евро.



Принято решение далее предъявлять требование встречного иска Литвы отсудить у Veolia более 130 млн евро в качестве компенсации за причиненный ею урон государству и потребителям не в арбитраже, а в литовских судах, подтвердили BNS в Министерстве энергетики.



По словам советника министра Аурелии Верницкайте, обращаясь с такой просьбой, Литва опирается на принятое в марте 2018 года Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) решение в деле Словакии и нидерландской компании Achmea, что положения договоров о поощрении и защите инвестиций стран-членов Евросоюза (ЕС), предусматривающие решение споров в арбитраже, несовместимы с правом ЕС и не имеют правовой силы. Литва просит Международный инвестиционный арбитраж в Вашингтоне прекратить инициированное французской энергетической компанией Veolia в 2016 году дело против Литовского государства – в нем Veolia требует возместить ей убытки на сумму почти 120 млн евро.Принято решение далее предъявлять требование встречного иска Литвы отсудить у Veolia более 130 млн евро в качестве компенсации за причиненный ею урон государству и потребителям не в арбитраже, а в литовских судах, подтвердили BNS в Министерстве энергетики.По словам советника министра Аурелии Верницкайте, обращаясь с такой просьбой, Литва опирается на принятое в марте 2018 года Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) решение в деле Словакии и нидерландской компании Achmea, что положения договоров о поощрении и защите инвестиций стран-членов Евросоюза (ЕС), предусматривающие решение споров в арбитраже, несовместимы с правом ЕС и не имеют правовой силы. "По нашей оценке, при таких обстоятельствах никакие решения Международного инвестиционного арбитража в Вашингтоне не могут быть проведены в жизнь в стране ЕС, в том числе и в Литве как противоречащие праву ЕС. Чтобы причиненный Veolia урон государству и потребителям отопления был возмещен, Литва обратится с требованием по поводу (возмещения) урона на сумму более 130 млн евро в литовские суды", – сказала BNS А. Верницкайте.



Во вторник Литва представила Международному инвестиционному арбитражу в Вашингтоне отзыв и одни из последних процессуальных документов в этом деле. После завершения обмена документами в январе 2020 года планируется первое арбитражное заседание.



В иске в Международный инвестиционный арбитраж в Вашингтоне Veolia утверждает, что ее инвестиции пострадали из-за нечестного поведения литовских политиков и регулирующих ведомств, и требует возместить ей 118 млн евро ущерба.



Между тем представители властей Литвы, города Вильнюса и правоохраны обвиняют представителей Veolia в незаконном манипулировании ценами на электроэнергию и тоже предъявили претензию концерну.



Вильнюсское самоуправление и контролируемое им предприятие Вильнюсских теплосетей судились с французами в Стокгольмском арбитраже по поводу инвестиций Veolia за 2002–2017 годы. Они хотели отсудить у Veolia более 400 млн евро. Veolia утверждает, что понесла ущерб в результате незаконных действий властей и требует возместить ей 22 млн евро. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: суд, Вашингтон, Veolia География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии