Премьер, министр ИД Литвы обсудили с послами экономическую дипломатию, вопросы безопасности 🔊 Воспроизвести фото: urm.lt



Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник обсудили с послами Литвы вопросы экономической дипломатии,безопасности.



"Я всегда поддерживаю установку на то, что первая линия обороны страны – дипломаты. Первая линия нападения для привлечения инвесторов – тоже дипломаты. Поэтому я рад, что экономическая ситуация страны позволяет увеличивать финансирование не только обороны, но и дипломатической службы", – сказал премьер для правительственного пресс-релиза.



Послы собрались в Вильнюс на традиционный ежегодный съезд.



С. Сквярнялис рассказал дипломатам о проделанной правительством работе в социальной сфере, здравоохранении, госсекторе, в деле борьбе с коррупцией. Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник обсудили с послами Литвы вопросы экономической дипломатии,безопасности."Я всегда поддерживаю установку на то, что первая линия обороны страны – дипломаты. Первая линия нападения для привлечения инвесторов – тоже дипломаты. Поэтому я рад, что экономическая ситуация страны позволяет увеличивать финансирование не только обороны, но и дипломатической службы", – сказал премьер для правительственного пресс-релиза.Послы собрались в Вильнюс на традиционный ежегодный съезд.С. Сквярнялис рассказал дипломатам о проделанной правительством работе в социальной сфере, здравоохранении, госсекторе, в деле борьбе с коррупцией. Он также призвал послов активнее приглашать эмигрировавших соотечественников возвращаться в Литву – в последнее время показатели миграции заметно улучшаются.



На состоявшейся позже встрече глава МИД обсудил с участниками съезда стремления Литвы в связи с НАТО. Он также приветствовал решение США разместить дополнительную тысячу своих военных в Польше.



"Цель Литвы – эффективно действующая и проводящая свои решения в жизнь организация НАТО. Скорость реагирования и эффективность принятия решений – очень важные для нас вопросы, которым мы уделяем много внимания в Альянсе", – сказал для пресс-релиза министр Л. Линкявичюс.



Он призвал послов распространять позитивную информацию о Литве как о лидере региона в сфере финансовых технологий (fintech).



Съезд глав диппредставительств Литвы в этом году проходит 8 – 12 июля. Они каждый год собираются в Вильнюсе, чтобы обсудить актуальные вопросы внешней политики, проводятся их встречи с руководством страны, представителями предпринимательских кругов и деятелями культуры. BNS Категории: политика Ключевые слова: премьер, МИД, Линкявичюс, дипломаты, послы География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии