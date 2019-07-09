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Министр обороны Литвы говорит, что пока продолжает работу и в решения коалции не вмешивается

Раймундас Кароблис


После перераспределения министерских портфелей новой правящей коалицией литовский министр обороны Раймундас Кароблис говорит, что продолжает свою работу, а принятие решений о его будущем оставляет ответственным за это политикам.

"Я продолжаю, как видите, делать свою работу, и сколько нужно будет, столько и я, и я моя команда будем работать", – сказал BNS Р. Кароблис, отвечая на вопрос, как он оценивает свои возможности остаться на должности министра.

Подписавшие в пятницу соглашение о правящей коалиции четыре партии договорились, что за оборонную сферу будут отвечать представители партии "Порядок и справедливость", они делегируют своего кандидата в министры обороны.

Оппозиция выразила обеспокоенность, что министерство окажется в ведении партии, которая находится под судом, но Р. Кароблис воздерживается от комментариев на эту тему.

"Не в моей компетенции решать, это решают те, кто формирует коалицию, решает и премьер, решает и президент, решают и другие политики", – сказал он.

По словам министра, сейчас главная задача его и его команды – провести в жизнь запланированные реформы и продолжать начатую работу.

Партия ПС как юридическое лицо обвиняется в деле о политической коррупции.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, минобороны, правящие, ПиС
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 июля, 15:20

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