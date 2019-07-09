Специалисты по контролю над вооружениями из России и Беларуси совершат полет над Литвой 🔊 Воспроизвести



Российские и белорусские специалисты по контролю над вооружениями совершат наблюдательный полет над Литвой, сообщило во вторник Министерство обороны.



Полет на самолете "Ан-30Б" ВМС России, оснащенном специальным цифровым оборудованием, состоится в соответствии с международным Договором по открытому небу.



Во время полета представители ВМС Литвы, которые будут находиться в самолете вместе с наблюдателями из России и Беларуси, обеспечат соблюдение гостями утвержденного маршрута и использование сертифицированного оборудования для наблюдения, сообщает Минобороны.



Этот договор предусматривает возможность при проведении наблюдений с воздуха убедиться в том, что страна соблюдает соглашения о контроле над вооружениями. Такие полеты выполняются во всех странах, подписавших Договор по открытому небу. Наблюдательный полет может быть выполнен над всей территорией страны, за исключением мест, которые могут представлять угрозу для полета.







Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе



Предыдущий наблюдательный полет над Литвой российские и белорусские военные инспекторы провели в августе 2017 года. Такого рода полет над Литвой в этом году планируют выполнить и украинские инспекторы по контролю над вооружениями. Российские и белорусские специалисты по контролю над вооружениями совершат наблюдательный полет над Литвой, сообщило во вторник Министерство обороны.Полет на самолете "Ан-30Б" ВМС России, оснащенном специальным цифровым оборудованием, состоится в соответствии с международным Договором по открытому небу.Во время полета представители ВМС Литвы, которые будут находиться в самолете вместе с наблюдателями из России и Беларуси, обеспечат соблюдение гостями утвержденного маршрута и использование сертифицированного оборудования для наблюдения, сообщает Минобороны.Этот договор предусматривает возможность при проведении наблюдений с воздуха убедиться в том, что страна соблюдает соглашения о контроле над вооружениями. Такие полеты выполняются во всех странах, подписавших Договор по открытому небу. Наблюдательный полет может быть выполнен над всей территорией страны, за исключением мест, которые могут представлять угрозу для полета.Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года на конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в ЕвропеПредыдущий наблюдательный полет над Литвой российские и белорусские военные инспекторы провели в августе 2017 года. Такого рода полет над Литвой в этом году планируют выполнить и украинские инспекторы по контролю над вооружениями. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: армия, Наблюдатели, инспекторы География: Литва — статья прочитана 112 раз Комментарии