В сейме Литвы присягнули новые парламентарии и восстановлена фракция ПиС 🔊 Воспроизвести



Во вторник в сейме Литвы присягнули и приступили к работе новые члены парламента, которые сменили политиков, избранных в Европарламент (ЕП).



Присягу члена сейма впервые дали "аграрий" Аудроне Янкувене и консерватор Айсте Гядвилене.



Другой консерватор Вилия Алекнайте-Абрамикене стала парламентарием седьмой раз. Она работала членом сейма с 1992 года до 2016 года.



Социал-демократ Бронюс Брадаускас получил мандат члена сейма пятый раз, он работал в парламенте с 2000 до 2016 года.



Эти политики были первыми не попавшими в сейм в 2016 году по спискам кандидатов Литовской социал-демократической партии, Союза отечества - Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых.



Избранные в ЕП "аграрий" Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олякас с начала июля утратили полномочия членов сейма. Во вторник в сейме Литвы присягнули и приступили к работе новые члены парламента, которые сменили политиков, избранных в Европарламент (ЕП).Присягу члена сейма впервые дали "аграрий" Аудроне Янкувене и консерватор Айсте Гядвилене.Другой консерватор Вилия Алекнайте-Абрамикене стала парламентарием седьмой раз. Она работала членом сейма с 1992 года до 2016 года.Социал-демократ Бронюс Брадаускас получил мандат члена сейма пятый раз, он работал в парламенте с 2000 до 2016 года.Эти политики были первыми не попавшими в сейм в 2016 году по спискам кандидатов Литовской социал-демократической партии, Союза отечества - Христианских демократов Литвы и Литовского союза крестьян и зеленых.Избранные в ЕП "аграрий" Стасис Якелюнас, консерваторы Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, социал-демократ Юозас Олякас с начала июля утратили полномочия членов сейма. Поскольку ставшая европарламентарием Аушра Мальдейкене была избрана в сейме в одномандатном округе в Вильнюсе, вместо нее член парламента будет избираться 8 сентября.



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В сейме Литвы во вторник восстановлена фракция партии "Порядок и справедливость" (ПС), которая на этот раз будет называться "Суверенная Литва".



Заявление о восстановлении фракции во вторник на пленарном заседании сейма зачитала первый вице-председатель парламента Рима Башкене.



Перед этим она зачитала заявление члена сейма Агне Ширинскене о том, что она выходит из фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).



Во фракцию "Суверенная Литва" входят Кестутис Барткявичюс, Альгимантас Думбрава, Юозас Имбрасас, Витаутас Камблявичюс, Агне Ширинскене, Она Валюкявичюте и Ремигиюс Жемайтайтис.



Парламентская оппозиция возмущалась, что это фиктивный шаг, на самом деле А. Ширинскене и в дальнейшем намерена действовать как представитель "аграриев".



Раньше член сейма говорила, что согласна стать членом другой фракции, если это нужно "для обеспечения стабильности, работы фракции".



Глава фракции "аграриев" Рамунас Карбаускис во вторник сказал журналистам, что благодарен А. Ширинскене, что она решила сделать этот шаг.



По словам Р. Карбаускиса, потери для фракции ЛСКЗ не будет, потому что А. Ширинскене и "в дальнейшем будет сидеть там, где сидит, и будет посещать заседания нашей фракции".



Фракция "аграриев" развалилась в конце июня, когда ее покинул член Партии труда Валентинас Букаускас. В ней не осталось минимального числа парламентариев, необходимого для сформирования парламентской фракции.



На прошлой неделе ПС вместе с ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партией и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей подписали соглашение о правящей коалиции. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, коалиция, депутаты, фракции География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии