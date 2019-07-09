Д. Ристори: синхронизация – один из важнейших проектов для Европы - ИНТЕРВЬЮ BNS 🔊 Воспроизвести



Отключение энергетических систем Литвы, Латвии и Эстонии от контролируемого Москвой так называемого кольца БРЭЛЛ и подключение к системам континентальной Европы является приоритетным проектом, говорит глава Директората по энергетике Еврокомиссии (ЕК) Доминик Ристори.



Д. Ристори, в минувшую субботу награжденный президентом Далей Грибаускайте Командорским крестом за заслуги перед Литвой, сказал BNS, что в проекте синхронизации удалось сделать очень важные шаги – в этом году найдено подходящее техническое решение, благодаря которому страны Балтии станут лидерами прогресса.



"Это очень важно, так как это повысит безопасность электросетей в тот момент, когда электроэнергия будет иметь большее стратегическое значение, чем когда-либо раньше", – сказал он в интервью BNS. Отключение энергетических систем Литвы, Латвии и Эстонии от контролируемого Москвой так называемого кольца БРЭЛЛ и подключение к системам континентальной Европы является приоритетным проектом, говорит глава Директората по энергетике Еврокомиссии (ЕК) Доминик Ристори.Д. Ристори, в минувшую субботу награжденный президентом Далей Грибаускайте Командорским крестом за заслуги перед Литвой, сказал BNS, что в проекте синхронизации удалось сделать очень важные шаги – в этом году найдено подходящее техническое решение, благодаря которому страны Балтии станут лидерами прогресса."Это очень важно, так как это повысит безопасность электросетей в тот момент, когда электроэнергия будет иметь большее стратегическое значение, чем когда-либо раньше", – сказал он в интервью BNS. По его словам, достигнута стадия, когда проект стал необратимым. Отвечая на вопрос, могут ли Балтийские страны и в будущем рассчитывать на интенсивность финансирования проекта 75% или же она снизится до 50%, как того опасаются в Литве, представитель Евросоюза (ЕС) сказал, что это один из важнейших проектов для Европы, поэтому никаких проблем с финансированием быть не должно.



"Совершенно нормально, что мы предоставляли и в дальнейшем будем предоставлять максимальную помощь в рамках механизма Европейских инфраструктурных сетей (CEF, англ. Connecting Europe Facility – BNS). Как известно, у нас есть разные проекты общей важности, и этот (синхронизация – BNS) является единственным, соединяющим некоторые европейские государства с сетями Европы. Невозможно придумать еще более веские аргументы в пользу важности этого проекта", – сказал Д. Ристори.



Комментируя процесс десинхронизации Балтийских стран или отключения их от кольца БРЭЛЛ, соединяющего три Балтийских страны, Россию и Белоруссию, Д. Ристори сказал, что ЕК постоянно поддерживает контакт и на политическом, и на техническом уровне с Россией и Белоруссией.



"Без сомнения, важно сохранить определенные открытые технические аспекты ради безопасности между Калининградской областью и странами Балтии. Эта ситуация требует ответственного управления. Никто не заинтересован останавливать экспорт и импорт калининградского электричества из и в Белоруссию и Россию", – сказал BNS Д. Ристори.



На вопрос, должен ли ЕС принять общее решение о торговле электроэнергией с третьими странами, может ли Литве быть предоставлено исключение из-за строящейся в непосредственной близости от нее (в Островце) Белорусской АЭС (БелАЭС), Д. Ристори ответил, что "мы должны подчиняться не только европейским, но и международным правилам. Остановить торговлю было бы очень сложно. Мы можем сделать это только в экстремальных ситуациях".



Комментируя судьбу германо-российского газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток 2") после того, как ЕС обновил Газовую директиву, представитель ЕК сказал, что этот проект, в отличие от первого, не будет способствовать диверсификации поставок газа Европе, поэтому он не получит статуса проекта общего интереса.



"Наша позиция вполне ясна – в прошлом Nord Stream был проектом общего интереса, так как тогда была важна диверсификация и новый газовый маршрут. В случае с Nord Stream 2 все не так. На наш взгляд, Nord Stream 2 не будет способствовать диверсификации, а наоборот – на одном маршруте будет сконцентрировано еще больше газа. С первой минуты мы говорили, что этот проект не получит статуса проекта общего интереса", – сказал Д. Ристори. BNS Категории: в Европе, экономика, политика Ключевые слова: помощь, ЕК, синхронизация, БРЭЛЛ, отключение — статья прочитана 154 раза Комментарии