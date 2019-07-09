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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Задайте вопросы об электронной визе в Калининград
Завтра, 10 июля, в 11:00, в здании Посольства России в Литве состоится пресс-конференция, в ходе которой министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак представит порядок оформления бесплатных электронных виз в Калининградскую область РФ, а также туристический потенциал российского региона.
Корреспонденты "Обзора" будут участвовать в этой пресс-конференции и могут передать гостю вопросы, которые бы хотели задать ему наши читатели.
Вопросы может писать непосредственно в комментариях под этой публикацией на нашем сайте или на страницах "Обзора" в соцсетях.
Инф. «Обзора»
Категории: в России
Ключевые слова: Калининград, электронная виза
География: Россия, Калининград
Комментарии
Борис
9 июля, 12:55
#
—
Сколько времени займёт оформление и с какого момента начнёт действовать. Спасибо.
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