Задайте вопросы об электронной визе в Калининград 🔊 Воспроизвести В Калининграде. Фото из архива "Обзора"







Завтра, 10 июля, в 11:00, в здании Посольства России в Литве состоится пресс-конференция, в ходе которой министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак представит порядок оформления бесплатных электронных виз в Калининградскую область РФ, а также туристический потенциал российского региона.



Корреспонденты "Обзора" будут участвовать в этой пресс-конференции и могут передать гостю вопросы, которые бы хотели задать ему наши читатели.



Вопросы может писать непосредственно в комментариях под этой публикацией на нашем сайте или на страницах "Обзора" в соцсетях. Завтра, 10 июля, в 11:00, в здании Посольства России в Литве состоится пресс-конференция, в ходе которой министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак представит порядок оформления бесплатных электронных виз в Калининградскую область РФ, а также туристический потенциал российского региона.Корреспонденты "Обзора" будут участвовать в этой пресс-конференции и могут передать гостю вопросы, которые бы хотели задать ему наши читатели.Вопросы может писать непосредственно в комментариях под этой публикацией на нашем сайте или на страницах "Обзора" в соцсетях. Инф. «Обзора» Категории: в России Ключевые слова: Калининград, электронная виза География: Россия, Калининград — статья прочитана 186 раз Комментарии