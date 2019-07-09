Группа Ласковый май отказалась от концертов в Грузии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Евгений Биятов



Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, передает



По его словам, решение связано с оскорблениями в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире телеканала "Рустави 2".



"Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию", — написал Разин.



В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.



Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.



МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, оценив это как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, передает РИА Новости По его словам, решение связано с оскорблениями в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире телеканала "Рустави 2"."Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию", — написал Разин.В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, оценив это как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества. РИА Новости Категории: общество, культура, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Путин, Грузия, оскорбление, бойкот, артисты, Рустави-2 География: Россия — статья прочитана 118 раз Комментарии