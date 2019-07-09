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Группа Ласковый май отказалась от концертов в Грузии

© РИА Новости / Евгений Биятов


Группа "Ласковый май" отказалась от гастролей в Грузии. Об этом в инстаграме сообщил продюсер коллектива Андрей Разин, передает РИА Новости.

По его словам, решение связано с оскорблениями в адрес Владимира Путина, которые прозвучали в эфире телеканала "Рустави 2".

"Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию", — написал Разин.

В воскресенье телеведущий Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента. Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, оценив это как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
РИА Новости
Категории: общество, культура, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Путин, Грузия, оскорбление, бойкот, артисты, Рустави-2
География: Россия
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добавлена сегодня, 9 июля, 14:00

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