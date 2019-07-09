Премьер Литвы: есть министры, которые сами хотят уйти из правительства 🔊 Воспроизвести



Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что есть министры, которые не хотят продолжать работу в кабмине после того, как правительство сложит полномочия в связи со вступлением в должность нового президента.



"Есть такие, кто не намерен продолжать работу", – сказал глава правительства во вторник журналистам в сейме.



Он не назвал министров, которые хотят уйти со своих должностей, не сказал, сколько их.



По словам С. Сквярнялиса, работа в правительстве нелегкая, решение министров обусловлены разными причинами.



"В силу самых разных причин, возможно, трудно, может, настроены на другие вызовы", – сказал премьер.



Он сказал, что хочет сохранить тех министров, которые работают хорошо, но все будет зависеть от их выбора.



"Всегда стараюсь сохранить тех людей, которые, на мой взгляд, могут успешно продолжать работу, но выбор за ними", – сказал глава правительства.



Лидер партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис ранее говорил журналистам, что два министра заявили о планах не продолжать работу в составе кабмина после того, как 12 июля будут сложены полномочия нынешнего правительства. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что есть министры, которые не хотят продолжать работу в кабмине после того, как правительство сложит полномочия в связи со вступлением в должность нового президента."Есть такие, кто не намерен продолжать работу", – сказал глава правительства во вторник журналистам в сейме.Он не назвал министров, которые хотят уйти со своих должностей, не сказал, сколько их.По словам С. Сквярнялиса, работа в правительстве нелегкая, решение министров обусловлены разными причинами."В силу самых разных причин, возможно, трудно, может, настроены на другие вызовы", – сказал премьер.Он сказал, что хочет сохранить тех министров, которые работают хорошо, но все будет зависеть от их выбора."Всегда стараюсь сохранить тех людей, которые, на мой взгляд, могут успешно продолжать работу, но выбор за ними", – сказал глава правительства.Лидер партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис ранее говорил журналистам, что два министра заявили о планах не продолжать работу в составе кабмина после того, как 12 июля будут сложены полномочия нынешнего правительства. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, правительство, коалиция, инаугурация, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии