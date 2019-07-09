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«Паруса духа» в Клайпеде
9 июля в Клайпеде завершилась шестая Балтийская экспедиция «Паруса духа». В ней участвовали представители семи стран Балтийского региона, как с ограниченными возможностями здоровья, так и без инвалидности.
Цель проекта — развитие инклюзивного (включающего людей с ограниченными возможностями здоровья) яхтинга для выявления особых талантов и способностей человека, для налаживания контактов с международными организациями.
В присутствии гостей из различных организаций в кают-компании парусно-моторного катамарана «Кани Кели», на котором 13 июня и начался поход под командой капитана Улдиса Межулиса (Латвия) и возглавляемый Олегом Колпащиковым (Екатеринбург, Россия), состоялось закрытие экспедиции по Балтике, был предоставлен отчёт о проделанной большой работе. Подробно об этом «Обзор» расскажет в следующем номере.
Фото автора
Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: «Паруса духа», Балтийская экспедиция, катамаран, «Кани Кели», Олег Колпащиков
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