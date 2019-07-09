«Паруса духа» в Клайпеде 🔊 Воспроизвести







9 июля в Клайпеде завершилась шестая Балтийская экспедиция «Паруса духа». В ней участвовали представители семи стран Балтийского региона, как с ограниченными возможностями здоровья, так и без инвалидности.



Цель проекта — развитие инклюзивного (включающего людей с ограниченными возможностями здоровья) яхтинга для выявления особых талантов и способностей человека, для налаживания контактов с международными организациями.



В присутствии гостей из различных организаций в кают-компании парусно-моторного катамарана «Кани Кели», на котором 13 июня и начался поход под командой капитана Улдиса Межулиса (Латвия) и возглавляемый Олегом Колпащиковым (Екатеринбург, Россия), состоялось закрытие экспедиции по Балтике, был предоставлен отчёт о проделанной большой работе. Подробно об этом «Обзор» расскажет в следующем номере.



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Цель проекта — развитие инклюзивного (включающего людей с ограниченными возможностями здоровья) яхтинга для выявления особых талантов и способностей человека, для налаживания контактов с международными организациями.В присутствии гостей из различных организаций в кают-компании парусно-моторного катамарана «Кани Кели», на котором 13 июня и начался поход под командой капитана Улдиса Межулиса (Латвия) и возглавляемый Олегом Колпащиковым (Екатеринбург, Россия), состоялось закрытие экспедиции по Балтике, был предоставлен отчёт о проделанной большой работе. Подробно об этом «Обзор» расскажет в следующем номере. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: «Паруса духа», Балтийская экспедиция, катамаран, «Кани Кели», Олег Колпащиков География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 154 раза Комментарии